Wuffi (WUF) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001011. Per pastarąsias 24 valandas WUF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000996 iki aukščiausios $ 0.0000001012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WUF kaina yra $ 0.000001672523205827, o žemiausia – $ 0.00000009037985753.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WUF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wuffi (WUF) rinkos informacija
Dabartinė Wuffi rinkos kapitalizacija yra $ 8.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.84K. WUF apyvartoje yra 83.56T vienetų, o bendras kiekis siekia 83558082797487.86. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.11M
Wuffi (WUF) kainos istorija USD
Stebėkite Wuffi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000000991
+0.99%
30 dienų
$ -0.0000000353
-25.88%
60 dienų
$ -0.000000036
-26.26%
90 dienų
$ -0.0000000618
-37.94%
Wuffi kainos pokytis šiandien
Šiandien WUF užfiksuotas $ +0.000000000991 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wuffi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000353 (-25.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wuffi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WUF rodiklis pasikeitė $ -0.000000036 (-26.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wuffi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000618 (-37.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wuffi (WUF) pokyčius?
WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.
Wuffi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wuffi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WUFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wuffi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wuffi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wuffi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wuffi (WUF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wuffi (WUF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wuffi prognozes.
Supratimas apie Wuffi (WUF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WUFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wuffi (WUF)
Ieškote, kaip nusipirkti Wuffi? Viskas paprasta ir patogu! Wuffi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.