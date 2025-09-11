Daugiau apie WSM

Wall Street Memes logotipas

Wall Street Memes kaina(WSM)

1 WSM į USD – tiesioginė kaina:

+0.23%1D
USD
Wall Street Memes (WSM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:25(UTC+8)

Wall Street Memes (WSM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

+0.23%

-7.65%

-7.65%

Wall Street Memes (WSM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004641. Per pastarąsias 24 valandas WSM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004352 iki aukščiausios $ 0.0004748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSM kaina yra $ 0.07971075055595898, o žemiausia – $ 0.000384323782852664.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSM per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wall Street Memes (WSM) rinkos informacija

No.2208

94.13%

BSC

Dabartinė Wall Street Memes rinkos kapitalizacija yra $ 873.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.04K. WSM apyvartoje yra 1.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 1897127649.509461. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 928.20K

Wall Street Memes (WSM) kainos istorija USD

Stebėkite Wall Street Memes kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000001065+0.23%
30 dienų$ -0.0001064-18.66%
60 dienų$ -0.0001148-19.84%
90 dienų$ -0.00017-26.81%
Wall Street Memes kainos pokytis šiandien

Šiandien WSM užfiksuotas $ +0.000001065 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wall Street Memes 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001064 (-18.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wall Street Memes 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WSM rodiklis pasikeitė $ -0.0001148 (-19.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wall Street Memes 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00017 (-26.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wall Street Memes (WSM) pokyčius?

Peržiūrėkite Wall Street Memes kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wall Street Memes investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WSMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wall Street Memes mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wall Street Memes, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wall Street Memes kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wall Street Memes (WSM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wall Street Memes (WSM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wall Street Memes prognozes.

Peržiūrėkite Wall Street Memes kainos prognozę dabar!

Wall Street Memes (WSM) Tokenomika

Supratimas apie Wall Street Memes (WSM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WSMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wall Street Memes (WSM)

Ieškote, kaip nusipirkti Wall Street Memes? Viskas paprasta ir patogu! Wall Street Memes lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WSM į vietos valiutas

1 Wall Street Memes(WSM) į VND
12.2127915
1 Wall Street Memes(WSM) į AUD
A$0.000700791
1 Wall Street Memes(WSM) į GBP
0.000338793
1 Wall Street Memes(WSM) į EUR
0.000394485
1 Wall Street Memes(WSM) į USD
$0.0004641
1 Wall Street Memes(WSM) į MYR
RM0.001958502
1 Wall Street Memes(WSM) į TRY
0.019158048
1 Wall Street Memes(WSM) į JPY
¥0.0682227
1 Wall Street Memes(WSM) į ARS
ARS$0.66111045
1 Wall Street Memes(WSM) į RUB
0.039211809
1 Wall Street Memes(WSM) į INR
0.040947543
1 Wall Street Memes(WSM) į IDR
Rp7.608195504
1 Wall Street Memes(WSM) į KRW
0.645479562
1 Wall Street Memes(WSM) į PHP
0.026551161
1 Wall Street Memes(WSM) į EGP
￡E.0.022341774
1 Wall Street Memes(WSM) į BRL
R$0.00250614
1 Wall Street Memes(WSM) į CAD
C$0.000640458
1 Wall Street Memes(WSM) į BDT
0.05652738
1 Wall Street Memes(WSM) į NGN
0.699997389
1 Wall Street Memes(WSM) į COP
$1.819995996
1 Wall Street Memes(WSM) į ZAR
R.0.008117109
1 Wall Street Memes(WSM) į UAH
0.019158048
1 Wall Street Memes(WSM) į VES
Bs0.0723996
1 Wall Street Memes(WSM) į CLP
$0.4460001
1 Wall Street Memes(WSM) į PKR
Rs0.131809041
1 Wall Street Memes(WSM) į KZT
0.250187028
1 Wall Street Memes(WSM) į THB
฿0.014749098
1 Wall Street Memes(WSM) į TWD
NT$0.014094717
1 Wall Street Memes(WSM) į AED
د.إ0.001703247
1 Wall Street Memes(WSM) į CHF
Fr0.000366639
1 Wall Street Memes(WSM) į HKD
HK$0.003610698
1 Wall Street Memes(WSM) į AMD
֏0.177337251
1 Wall Street Memes(WSM) į MAD
.د.م0.004190823
1 Wall Street Memes(WSM) į MXN
$0.00863226
1 Wall Street Memes(WSM) į SAR
ريال0.001740375
1 Wall Street Memes(WSM) į PLN
0.001689324
1 Wall Street Memes(WSM) į RON
лв0.002014194
1 Wall Street Memes(WSM) į SEK
kr0.004339335
1 Wall Street Memes(WSM) į BGN
лв0.000775047
1 Wall Street Memes(WSM) į HUF
Ft0.155997933
1 Wall Street Memes(WSM) į CZK
0.009681126
1 Wall Street Memes(WSM) į KWD
د.ك0.0001415505
1 Wall Street Memes(WSM) į ILS
0.001545453
1 Wall Street Memes(WSM) į AOA
Kz0.424609731
1 Wall Street Memes(WSM) į BHD
.د.ب0.0001749657
1 Wall Street Memes(WSM) į BMD
$0.0004641
1 Wall Street Memes(WSM) į DKK
kr0.002960958
1 Wall Street Memes(WSM) į HNL
L0.012164061
1 Wall Street Memes(WSM) į MUR
0.021144396
1 Wall Street Memes(WSM) į NAD
$0.008158878
1 Wall Street Memes(WSM) į NOK
kr0.004608513
1 Wall Street Memes(WSM) į NZD
$0.000779688
1 Wall Street Memes(WSM) į PAB
B/.0.0004641
1 Wall Street Memes(WSM) į PGK
K0.001967784
1 Wall Street Memes(WSM) į QAR
ر.ق0.001689324
1 Wall Street Memes(WSM) į RSD
дин.0.046479615

Wall Street Memes išteklius

Išsamesnei Wall Street Memes analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wall Street Memes svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wall Street Memes

Kiek Wall Street Memes(WSM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WSM kaina USD valiuta yra 0.0004641USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WSM į USD kaina?
Dabartinė WSM kaina USD valiuta yra $ 0.0004641. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wall Street Memes rinkos kapitalizacija?
WSM rinkos kapitalizacija yra $ 873.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WSM apyvartoje?
WSM apyvartoje yra 1.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WSM kaina?
WSM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07971075055595898USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WSM kaina?
WSM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000384323782852664USD.
Kokia yra WSM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WSM yra $ 10.04KUSD.
Ar WSM kaina šiais metais kils?
WSM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WSM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Wall Street Memes (WSM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

