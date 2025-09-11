Wall Street Memes (WSM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004641. Per pastarąsias 24 valandas WSM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004352 iki aukščiausios $ 0.0004748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSM kaina yra $ 0.07971075055595898, o žemiausia – $ 0.000384323782852664.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSM per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wall Street Memes (WSM) rinkos informacija
No.2208
$ 873.77K
$ 873.77K$ 873.77K
$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K
$ 928.20K
$ 928.20K$ 928.20K
1.88B
1.88B 1.88B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,897,127,649.509461
1,897,127,649.509461 1,897,127,649.509461
94.13%
BSC
Dabartinė Wall Street Memes rinkos kapitalizacija yra $ 873.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.04K. WSM apyvartoje yra 1.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 1897127649.509461. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 928.20K
Wall Street Memes (WSM) kainos istorija USD
Stebėkite Wall Street Memes kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001065
+0.23%
30 dienų
$ -0.0001064
-18.66%
60 dienų
$ -0.0001148
-19.84%
90 dienų
$ -0.00017
-26.81%
Wall Street Memes kainos pokytis šiandien
Šiandien WSM užfiksuotas $ +0.000001065 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wall Street Memes 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001064 (-18.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wall Street Memes 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WSM rodiklis pasikeitė $ -0.0001148 (-19.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wall Street Memes 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00017 (-26.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wall Street Memes (WSM) pokyčius?
Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.
Wall Street Memes galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wall Street Memes investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WSMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wall Street Memes mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wall Street Memes, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wall Street Memes kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wall Street Memes (WSM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wall Street Memes (WSM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wall Street Memes prognozes.
Supratimas apie Wall Street Memes (WSM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WSMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wall Street Memes (WSM)
Ieškote, kaip nusipirkti Wall Street Memes? Viskas paprasta ir patogu! Wall Street Memes lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.