WeSendit (WSI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000997. Per pastarąsias 24 valandas WSI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000996 iki aukščiausios $ 0.001009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSI kaina yra $ 1.6035545295663556, o žemiausia – $ 0.000950090757910965.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WeSendit (WSI) rinkos informacija
No.2252
$ 801.26K
$ 31.35K
$ 1.24M
803.67M
1,242,875,064.5021865
BSC
Dabartinė WeSendit rinkos kapitalizacija yra $ 801.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.35K. WSI apyvartoje yra 803.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1242875064.5021865. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24M
WeSendit (WSI) kainos istorija USD
Stebėkite WeSendit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001099
-1.09%
30 dienų
$ -0.000097
-8.87%
60 dienų
$ -0.000264
-20.94%
90 dienų
$ -0.00091
-47.72%
WeSendit kainos pokytis šiandien
Šiandien WSI užfiksuotas $ -0.00001099 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WeSendit 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000097 (-8.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WeSendit 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WSI rodiklis pasikeitė $ -0.000264 (-20.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WeSendit 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00091 (-47.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WeSendit (WSI) pokyčius?
WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.
WeSendit galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WeSendit investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WSIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WeSendit mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WeSendit, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WeSendit kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WeSendit (WSI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WeSendit (WSI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WeSendit prognozes.
Supratimas apie WeSendit (WSI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WSIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WeSendit (WSI)
Ieškote, kaip nusipirkti WeSendit? Viskas paprasta ir patogu! WeSendit lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.