NFT Worlds (WRLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.004938. Per pastarąsias 24 valandas WRLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004933 iki aukščiausios $ 0.005082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WRLD kaina yra $ 0.6207653499304687, o žemiausia – $ 0.003959094157738242.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WRLD per pastarąją valandą pasikeitė -1.50%, per 24 valandas – -2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -47.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT Worlds (WRLD) rinkos informacija
No.1643
$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M
$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K
$ 24.69M
$ 24.69M$ 24.69M
712.09M
712.09M 712.09M
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
14.24%
ETH
Dabartinė NFT Worlds rinkos kapitalizacija yra $ 3.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.80K. WRLD apyvartoje yra 712.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.69M
NFT Worlds (WRLD) kainos istorija USD
Stebėkite NFT Worlds kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010283
-2.04%
30 dienų
$ -0.007067
-58.87%
60 dienų
$ -0.004284
-46.46%
90 dienų
$ -0.004396
-47.10%
NFT Worlds kainos pokytis šiandien
Šiandien WRLD užfiksuotas $ -0.00010283 (-2.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT Worlds 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.007067 (-58.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT Worlds 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WRLD rodiklis pasikeitė $ -0.004284 (-46.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT Worlds 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004396 (-47.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Worlds (WRLD) pokyčius?
NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain.
Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.
NFT Worlds galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Worlds investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WRLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Worlds mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Worlds, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NFT Worlds kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT Worlds (WRLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Worlds (WRLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Worlds prognozes.
Supratimas apie NFT Worlds (WRLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WRLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT Worlds (WRLD)
Ieškote, kaip nusipirkti NFT Worlds? Viskas paprasta ir patogu! NFT Worlds lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.