Daugiau apie WRLD

WRLD Kainos informacija

WRLD Oficiali svetainė

WRLD Tokenomika

WRLD Kainų prognozė

WRLD Istorija

WRLD pirkimo vadovas

WRLDvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WRLD Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NFT Worlds logotipas

NFT Worlds kaina(WRLD)

1 WRLD į USD – tiesioginė kaina:

$0.004938
$0.004938$0.004938
-2.04%1D
USD
NFT Worlds (WRLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:09:41(UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004933
$ 0.004933$ 0.004933
24 val. žemiausia
$ 0.005082
$ 0.005082$ 0.005082
24 val. aukščiausia

$ 0.004933
$ 0.004933$ 0.004933

$ 0.005082
$ 0.005082$ 0.005082

$ 0.6207653499304687
$ 0.6207653499304687$ 0.6207653499304687

$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242$ 0.003959094157738242

-1.50%

-2.04%

-47.75%

-47.75%

NFT Worlds (WRLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.004938. Per pastarąsias 24 valandas WRLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004933 iki aukščiausios $ 0.005082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WRLD kaina yra $ 0.6207653499304687, o žemiausia – $ 0.003959094157738242.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WRLD per pastarąją valandą pasikeitė -1.50%, per 24 valandas – -2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -47.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFT Worlds (WRLD) rinkos informacija

No.1643

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

$ 24.69M
$ 24.69M$ 24.69M

712.09M
712.09M 712.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

14.24%

ETH

Dabartinė NFT Worlds rinkos kapitalizacija yra $ 3.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.80K. WRLD apyvartoje yra 712.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.69M

NFT Worlds (WRLD) kainos istorija USD

Stebėkite NFT Worlds kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010283-2.04%
30 dienų$ -0.007067-58.87%
60 dienų$ -0.004284-46.46%
90 dienų$ -0.004396-47.10%
NFT Worlds kainos pokytis šiandien

Šiandien WRLD užfiksuotas $ -0.00010283 (-2.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NFT Worlds 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.007067 (-58.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NFT Worlds 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WRLD rodiklis pasikeitė $ -0.004284 (-46.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NFT Worlds 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004396 (-47.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Worlds (WRLD) pokyčius?

Peržiūrėkite NFT Worlds kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Worlds investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WRLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Worlds mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Worlds, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NFT Worlds kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFT Worlds (WRLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Worlds (WRLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Worlds prognozes.

Peržiūrėkite NFT Worlds kainos prognozę dabar!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika

Supratimas apie NFT Worlds (WRLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WRLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NFT Worlds (WRLD)

Ieškote, kaip nusipirkti NFT Worlds? Viskas paprasta ir patogu! NFT Worlds lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WRLD į vietos valiutas

1 NFT Worlds(WRLD) į VND
129.94347
1 NFT Worlds(WRLD) į AUD
A$0.00745638
1 NFT Worlds(WRLD) į GBP
0.00360474
1 NFT Worlds(WRLD) į EUR
0.0041973
1 NFT Worlds(WRLD) į USD
$0.004938
1 NFT Worlds(WRLD) į MYR
RM0.02083836
1 NFT Worlds(WRLD) į TRY
0.20389002
1 NFT Worlds(WRLD) į JPY
¥0.725886
1 NFT Worlds(WRLD) į ARS
ARS$7.034181
1 NFT Worlds(WRLD) į RUB
0.42131016
1 NFT Worlds(WRLD) į INR
0.43612416
1 NFT Worlds(WRLD) į IDR
Rp80.95080672
1 NFT Worlds(WRLD) į KRW
6.8773995
1 NFT Worlds(WRLD) į PHP
0.28235484
1 NFT Worlds(WRLD) į EGP
￡E.0.23781408
1 NFT Worlds(WRLD) į BRL
R$0.0266652
1 NFT Worlds(WRLD) į CAD
C$0.00681444
1 NFT Worlds(WRLD) į BDT
0.6014484
1 NFT Worlds(WRLD) į NGN
7.44793602
1 NFT Worlds(WRLD) į COP
$19.36466328
1 NFT Worlds(WRLD) į ZAR
R.0.08661252
1 NFT Worlds(WRLD) į UAH
0.20384064
1 NFT Worlds(WRLD) į VES
Bs0.770328
1 NFT Worlds(WRLD) į CLP
$4.745418
1 NFT Worlds(WRLD) į PKR
Rs1.40244138
1 NFT Worlds(WRLD) į KZT
2.66197704
1 NFT Worlds(WRLD) į THB
฿0.15707778
1 NFT Worlds(WRLD) į TWD
NT$0.14967078
1 NFT Worlds(WRLD) į AED
د.إ0.01812246
1 NFT Worlds(WRLD) į CHF
Fr0.00390102
1 NFT Worlds(WRLD) į HKD
HK$0.03841764
1 NFT Worlds(WRLD) į AMD
֏1.88685918
1 NFT Worlds(WRLD) į MAD
.د.م0.04459014
1 NFT Worlds(WRLD) į MXN
$0.09199494
1 NFT Worlds(WRLD) į SAR
ريال0.0185175
1 NFT Worlds(WRLD) į PLN
0.01797432
1 NFT Worlds(WRLD) į RON
лв0.02138154
1 NFT Worlds(WRLD) į SEK
kr0.0461703
1 NFT Worlds(WRLD) į BGN
лв0.00824646
1 NFT Worlds(WRLD) į HUF
Ft1.65980994
1 NFT Worlds(WRLD) į CZK
0.10310544
1 NFT Worlds(WRLD) į KWD
د.ك0.00150609
1 NFT Worlds(WRLD) į ILS
0.01644354
1 NFT Worlds(WRLD) į AOA
Kz4.50133266
1 NFT Worlds(WRLD) į BHD
.د.ب0.001861626
1 NFT Worlds(WRLD) į BMD
$0.004938
1 NFT Worlds(WRLD) į DKK
kr0.03150444
1 NFT Worlds(WRLD) į HNL
L0.12942498
1 NFT Worlds(WRLD) į MUR
0.22497528
1 NFT Worlds(WRLD) į NAD
$0.08681004
1 NFT Worlds(WRLD) į NOK
kr0.04898496
1 NFT Worlds(WRLD) į NZD
$0.00829584
1 NFT Worlds(WRLD) į PAB
B/.0.004938
1 NFT Worlds(WRLD) į PGK
K0.02093712
1 NFT Worlds(WRLD) į QAR
ر.ق0.01797432
1 NFT Worlds(WRLD) į RSD
дин.0.49488636

NFT Worlds išteklius

Išsamesnei NFT Worlds analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali NFT Worlds svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Worlds

Kiek NFT Worlds(WRLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WRLD kaina USD valiuta yra 0.004938USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WRLD į USD kaina?
Dabartinė WRLD kaina USD valiuta yra $ 0.004938. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Worlds rinkos kapitalizacija?
WRLD rinkos kapitalizacija yra $ 3.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WRLD apyvartoje?
WRLD apyvartoje yra 712.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WRLD kaina?
WRLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6207653499304687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WRLD kaina?
WRLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003959094157738242USD.
Kokia yra WRLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WRLD yra $ 55.80KUSD.
Ar WRLD kaina šiais metais kils?
WRLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WRLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:09:41(UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WRLD-į-USD skaičiuoklė

Suma

WRLD
WRLD
USD
USD

1 WRLD = 0.004938 USD

Prekiauti WRLD

WRLDUSDT
$0.004938
$0.004938$0.004938
-2.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis