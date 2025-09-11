NFT Workx (WRKX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004445. Per pastarąsias 24 valandas WRKX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004435 iki aukščiausios $ 0.004479 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WRKX kaina yra $ 0.03284414617354627, o žemiausia – $ 0.002014299939140483.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WRKX per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT Workx (WRKX) rinkos informacija
Dabartinė NFT Workx rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.01K. WRKX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45M
NFT Workx (WRKX) kainos istorija USD
Stebėkite NFT Workx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000799
+0.18%
30 dienų
$ -0.000519
-10.46%
60 dienų
$ -0.002168
-32.79%
90 dienų
$ -0.002114
-32.24%
NFT Workx kainos pokytis šiandien
Šiandien WRKX užfiksuotas $ +0.00000799 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT Workx 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000519 (-10.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT Workx 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WRKX rodiklis pasikeitė $ -0.002168 (-32.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT Workx 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002114 (-32.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Workx (WRKX) pokyčius?
The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty
NFT Workx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Workx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WRKXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Workx mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Workx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NFT Workx kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT Workx (WRKX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Workx (WRKX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Workx prognozes.
Supratimas apie NFT Workx (WRKX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WRKXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT Workx (WRKX)
Ieškote, kaip nusipirkti NFT Workx? Viskas paprasta ir patogu! NFT Workx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.