Daugiau apie WRKX

WRKX Kainos informacija

WRKX Baltoji knyga

WRKX Oficiali svetainė

WRKX Tokenomika

WRKX Kainų prognozė

WRKX Istorija

WRKX pirkimo vadovas

WRKXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WRKX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NFT Workx logotipas

NFT Workx kaina(WRKX)

1 WRKX į USD – tiesioginė kaina:

$0.004445
$0.004445$0.004445
+0.18%1D
USD
NFT Workx (WRKX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:09:33(UTC+8)

NFT Workx (WRKX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004435
$ 0.004435$ 0.004435
24 val. žemiausia
$ 0.004479
$ 0.004479$ 0.004479
24 val. aukščiausia

$ 0.004435
$ 0.004435$ 0.004435

$ 0.004479
$ 0.004479$ 0.004479

$ 0.03284414617354627
$ 0.03284414617354627$ 0.03284414617354627

$ 0.002014299939140483
$ 0.002014299939140483$ 0.002014299939140483

-0.16%

+0.18%

-0.74%

-0.74%

NFT Workx (WRKX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004445. Per pastarąsias 24 valandas WRKX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004435 iki aukščiausios $ 0.004479 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WRKX kaina yra $ 0.03284414617354627, o žemiausia – $ 0.002014299939140483.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WRKX per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFT Workx (WRKX) rinkos informacija

No.8008

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė NFT Workx rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.01K. WRKX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45M

NFT Workx (WRKX) kainos istorija USD

Stebėkite NFT Workx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000799+0.18%
30 dienų$ -0.000519-10.46%
60 dienų$ -0.002168-32.79%
90 dienų$ -0.002114-32.24%
NFT Workx kainos pokytis šiandien

Šiandien WRKX užfiksuotas $ +0.00000799 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NFT Workx 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000519 (-10.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NFT Workx 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WRKX rodiklis pasikeitė $ -0.002168 (-32.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NFT Workx 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002114 (-32.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Workx (WRKX) pokyčius?

Peržiūrėkite NFT Workx kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NFT Workx (WRKX)

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Workx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WRKXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Workx mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Workx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NFT Workx kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFT Workx (WRKX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Workx (WRKX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Workx prognozes.

Peržiūrėkite NFT Workx kainos prognozę dabar!

NFT Workx (WRKX) Tokenomika

Supratimas apie NFT Workx (WRKX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WRKXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NFT Workx (WRKX)

Ieškote, kaip nusipirkti NFT Workx? Viskas paprasta ir patogu! NFT Workx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WRKX į vietos valiutas

1 NFT Workx(WRKX) į VND
116.970175
1 NFT Workx(WRKX) į AUD
A$0.00671195
1 NFT Workx(WRKX) į GBP
0.00324485
1 NFT Workx(WRKX) į EUR
0.00377825
1 NFT Workx(WRKX) į USD
$0.004445
1 NFT Workx(WRKX) į MYR
RM0.0187579
1 NFT Workx(WRKX) į TRY
0.18353405
1 NFT Workx(WRKX) į JPY
¥0.653415
1 NFT Workx(WRKX) į ARS
ARS$6.3319025
1 NFT Workx(WRKX) į RUB
0.3792474
1 NFT Workx(WRKX) į INR
0.3925824
1 NFT Workx(WRKX) į IDR
Rp72.8688408
1 NFT Workx(WRKX) į KRW
6.19077375
1 NFT Workx(WRKX) į PHP
0.2541651
1 NFT Workx(WRKX) į EGP
￡E.0.2140712
1 NFT Workx(WRKX) į BRL
R$0.024003
1 NFT Workx(WRKX) į CAD
C$0.0061341
1 NFT Workx(WRKX) į BDT
0.541401
1 NFT Workx(WRKX) į NGN
6.70434905
1 NFT Workx(WRKX) į COP
$17.4313342
1 NFT Workx(WRKX) į ZAR
R.0.0779653
1 NFT Workx(WRKX) į UAH
0.1834896
1 NFT Workx(WRKX) į VES
Bs0.69342
1 NFT Workx(WRKX) į CLP
$4.271645
1 NFT Workx(WRKX) į PKR
Rs1.26242445
1 NFT Workx(WRKX) į KZT
2.3962106
1 NFT Workx(WRKX) į THB
฿0.14139545
1 NFT Workx(WRKX) į TWD
NT$0.13472795
1 NFT Workx(WRKX) į AED
د.إ0.01631315
1 NFT Workx(WRKX) į CHF
Fr0.00351155
1 NFT Workx(WRKX) į HKD
HK$0.0345821
1 NFT Workx(WRKX) į AMD
֏1.69847895
1 NFT Workx(WRKX) į MAD
.د.م0.04013835
1 NFT Workx(WRKX) į MXN
$0.08281035
1 NFT Workx(WRKX) į SAR
ريال0.01666875
1 NFT Workx(WRKX) į PLN
0.0161798
1 NFT Workx(WRKX) į RON
лв0.01924685
1 NFT Workx(WRKX) į SEK
kr0.04156075
1 NFT Workx(WRKX) į BGN
лв0.00742315
1 NFT Workx(WRKX) į HUF
Ft1.49409785
1 NFT Workx(WRKX) į CZK
0.0928116
1 NFT Workx(WRKX) į KWD
د.ك0.001355725
1 NFT Workx(WRKX) į ILS
0.01480185
1 NFT Workx(WRKX) į AOA
Kz4.05192865
1 NFT Workx(WRKX) į BHD
.د.ب0.001675765
1 NFT Workx(WRKX) į BMD
$0.004445
1 NFT Workx(WRKX) į DKK
kr0.0283591
1 NFT Workx(WRKX) į HNL
L0.11650345
1 NFT Workx(WRKX) į MUR
0.2025142
1 NFT Workx(WRKX) į NAD
$0.0781431
1 NFT Workx(WRKX) į NOK
kr0.0440944
1 NFT Workx(WRKX) į NZD
$0.0074676
1 NFT Workx(WRKX) į PAB
B/.0.004445
1 NFT Workx(WRKX) į PGK
K0.0188468
1 NFT Workx(WRKX) į QAR
ر.ق0.0161798
1 NFT Workx(WRKX) į RSD
дин.0.4454779

NFT Workx išteklius

Išsamesnei NFT Workx analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NFT Workx svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Workx

Kiek NFT Workx(WRKX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WRKX kaina USD valiuta yra 0.004445USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WRKX į USD kaina?
Dabartinė WRKX kaina USD valiuta yra $ 0.004445. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Workx rinkos kapitalizacija?
WRKX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WRKX apyvartoje?
WRKX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WRKX kaina?
WRKX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03284414617354627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WRKX kaina?
WRKX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002014299939140483USD.
Kokia yra WRKX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WRKX yra $ 54.01KUSD.
Ar WRKX kaina šiais metais kils?
WRKX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WRKX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:09:33(UTC+8)

NFT Workx (WRKX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WRKX-į-USD skaičiuoklė

Suma

WRKX
WRKX
USD
USD

1 WRKX = 0.004445 USD

Prekiauti WRKX

WRKXUSDT
$0.004445
$0.004445$0.004445
+0.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis