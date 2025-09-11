Wombat Exchange (WOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00226. Per pastarąsias 24 valandas WOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001966 iki aukščiausios $ 0.002276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOM kaina yra $ 1.234461563629635, o žemiausia – $ 0.002020343999696185.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOM per pastarąją valandą pasikeitė +6.80%, per 24 valandas – +5.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wombat Exchange (WOM) rinkos informacija
Dabartinė Wombat Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 132.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.03K. WOM apyvartoje yra 58.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.26M
Wombat Exchange (WOM) kainos istorija USD
Stebėkite Wombat Exchange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Wombat Exchange kainos pokytis šiandien
Šiandien WOM užfiksuotas $ +0.00012591 (+5.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wombat Exchange 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001268 (-35.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wombat Exchange 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOM rodiklis pasikeitė $ -0.00097 (-30.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wombat Exchange 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000731 (-24.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wombat Exchange (WOM) pokyčius?
Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.
Wombat Exchange kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wombat Exchange (WOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wombat Exchange (WOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wombat Exchange prognozes.
Supratimas apie Wombat Exchange (WOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wombat Exchange (WOM)
Ieškote, kaip nusipirkti Wombat Exchange? Viskas paprasta ir patogu! Wombat Exchange lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
