Wombat Exchange logotipas

Wombat Exchange kaina(WOM)

1 WOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00226
$0.00226$0.00226
+5.90%1D
USD
Wombat Exchange (WOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:14:57(UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001966
$ 0.001966$ 0.001966
24 val. žemiausia
$ 0.002276
$ 0.002276$ 0.002276
24 val. aukščiausia

$ 0.001966
$ 0.001966$ 0.001966

$ 0.002276
$ 0.002276$ 0.002276

$ 1.234461563629635
$ 1.234461563629635$ 1.234461563629635

$ 0.002020343999696185
$ 0.002020343999696185$ 0.002020343999696185

+6.80%

+5.90%

-16.05%

-16.05%

Wombat Exchange (WOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00226. Per pastarąsias 24 valandas WOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001966 iki aukščiausios $ 0.002276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOM kaina yra $ 1.234461563629635, o žemiausia – $ 0.002020343999696185.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOM per pastarąją valandą pasikeitė +6.80%, per 24 valandas – +5.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wombat Exchange (WOM) rinkos informacija

No.2941

$ 132.28K
$ 132.28K$ 132.28K

$ 55.03K
$ 55.03K$ 55.03K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

58.53M
58.53M 58.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė Wombat Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 132.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.03K. WOM apyvartoje yra 58.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.26M

Wombat Exchange (WOM) kainos istorija USD

Stebėkite Wombat Exchange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012591+5.90%
30 dienų$ -0.001268-35.95%
60 dienų$ -0.00097-30.04%
90 dienų$ -0.000731-24.44%
Wombat Exchange kainos pokytis šiandien

Šiandien WOM užfiksuotas $ +0.00012591 (+5.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wombat Exchange 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001268 (-35.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wombat Exchange 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOM rodiklis pasikeitė $ -0.00097 (-30.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wombat Exchange 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000731 (-24.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wombat Exchange (WOM) pokyčius?

Peržiūrėkite Wombat Exchange kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wombat Exchange investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wombat Exchange mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wombat Exchange, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wombat Exchange kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wombat Exchange (WOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wombat Exchange (WOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wombat Exchange prognozes.

Peržiūrėkite Wombat Exchange kainos prognozę dabar!

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika

Supratimas apie Wombat Exchange (WOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wombat Exchange (WOM)

Ieškote, kaip nusipirkti Wombat Exchange? Viskas paprasta ir patogu! Wombat Exchange lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WOM į vietos valiutas

Wombat Exchange išteklius

Išsamesnei Wombat Exchange analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wombat Exchange svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wombat Exchange

Kiek Wombat Exchange(WOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOM kaina USD valiuta yra 0.00226USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOM į USD kaina?
Dabartinė WOM kaina USD valiuta yra $ 0.00226. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wombat Exchange rinkos kapitalizacija?
WOM rinkos kapitalizacija yra $ 132.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOM apyvartoje?
WOM apyvartoje yra 58.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOM kaina?
WOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.234461563629635USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOM kaina?
WOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002020343999696185USD.
Kokia yra WOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOM yra $ 55.03KUSD.
Ar WOM kaina šiais metais kils?
WOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:14:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

