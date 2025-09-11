Daugiau apie WOJAK

Wojak logotipas

Wojak kaina(WOJAK)

1 WOJAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030878
+2.61%1D
USD
Wojak (WOJAK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Wojak (WOJAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00029133
24 val. žemiausia
$ 0.00031742
24 val. aukščiausia

$ 0.00029133
$ 0.00031742
$ 0.002061168787861447
$ 0.000002963817788091
+1.78%

+2.61%

-2.61%

-2.61%

Wojak (WOJAK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00030713. Per pastarąsias 24 valandas WOJAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00029133 iki aukščiausios $ 0.00031742 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOJAK kaina yra $ 0.002061168787861447, o žemiausia – $ 0.000002963817788091.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOJAK per pastarąją valandą pasikeitė +1.78%, per 24 valandas – +2.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wojak (WOJAK) rinkos informacija

No.897

$ 21.32M
$ 87.21K
$ 21.32M
69.40B
69,420,000,000
69,420,000,000
99.97%

ETH

Dabartinė Wojak rinkos kapitalizacija yra $ 21.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.21K. WOJAK apyvartoje yra 69.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.32M

Wojak (WOJAK) kainos istorija USD

Stebėkite Wojak kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000078542+2.61%
30 dienų$ -0.00008075-20.82%
60 dienų$ -0.00016332-34.72%
90 dienų$ -0.00010235-25.00%
Wojak kainos pokytis šiandien

Šiandien WOJAK užfiksuotas $ +0.0000078542 (+2.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wojak 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00008075 (-20.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wojak 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOJAK rodiklis pasikeitė $ -0.00016332 (-34.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wojak 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00010235 (-25.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wojak (WOJAK) pokyčius?

Peržiūrėkite Wojak kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wojak (WOJAK)

WOJAK is a meme coin.

Wojak galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wojak investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WOJAKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wojak mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wojak, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wojak kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wojak (WOJAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wojak (WOJAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wojak prognozes.

Peržiūrėkite Wojak kainos prognozę dabar!

Wojak (WOJAK) Tokenomika

Supratimas apie Wojak (WOJAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOJAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wojak (WOJAK)

Ieškote, kaip nusipirkti Wojak? Viskas paprasta ir patogu! Wojak lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WOJAK į vietos valiutas

1 Wojak(WOJAK) į VND
8.08212595
1 Wojak(WOJAK) į AUD
A$0.0004637663
1 Wojak(WOJAK) į GBP
0.0002242049
1 Wojak(WOJAK) į EUR
0.0002610605
1 Wojak(WOJAK) į USD
$0.00030713
1 Wojak(WOJAK) į MYR
RM0.0012960886
1 Wojak(WOJAK) į TRY
0.0126813977
1 Wojak(WOJAK) į JPY
¥0.04514811
1 Wojak(WOJAK) į ARS
ARS$0.437506685
1 Wojak(WOJAK) į RUB
0.0262043316
1 Wojak(WOJAK) į INR
0.0271257216
1 Wojak(WOJAK) į IDR
Rp5.0349172272
1 Wojak(WOJAK) į KRW
0.4277553075
1 Wojak(WOJAK) į PHP
0.0175616934
1 Wojak(WOJAK) į EGP
￡E.0.0147913808
1 Wojak(WOJAK) į BRL
R$0.001658502
1 Wojak(WOJAK) į CAD
C$0.0004238394
1 Wojak(WOJAK) į BDT
0.037408434
1 Wojak(WOJAK) į NGN
0.4632411077
1 Wojak(WOJAK) į COP
$1.2044287228
1 Wojak(WOJAK) į ZAR
R.0.0053870602
1 Wojak(WOJAK) į UAH
0.0126783264
1 Wojak(WOJAK) į VES
Bs0.04791228
1 Wojak(WOJAK) į CLP
$0.29515193
1 Wojak(WOJAK) į PKR
Rs0.0872279913
1 Wojak(WOJAK) į KZT
0.1655676404
1 Wojak(WOJAK) į THB
฿0.0097698053
1 Wojak(WOJAK) į TWD
NT$0.0093091103
1 Wojak(WOJAK) į AED
د.إ0.0011271671
1 Wojak(WOJAK) į CHF
Fr0.0002426327
1 Wojak(WOJAK) į HKD
HK$0.0023894714
1 Wojak(WOJAK) į AMD
֏0.1173574443
1 Wojak(WOJAK) į MAD
.د.م0.0027733839
1 Wojak(WOJAK) į MXN
$0.0057218319
1 Wojak(WOJAK) į SAR
ريال0.0011517375
1 Wojak(WOJAK) į PLN
0.0011179532
1 Wojak(WOJAK) į RON
лв0.0013298729
1 Wojak(WOJAK) į SEK
kr0.0028716655
1 Wojak(WOJAK) į BGN
лв0.0005129071
1 Wojak(WOJAK) į HUF
Ft0.1032356069
1 Wojak(WOJAK) į CZK
0.0064128744
1 Wojak(WOJAK) į KWD
د.ك0.00009367465
1 Wojak(WOJAK) į ILS
0.0010227429
1 Wojak(WOJAK) į AOA
Kz0.2799704941
1 Wojak(WOJAK) į BHD
.د.ب0.00011578801
1 Wojak(WOJAK) į BMD
$0.00030713
1 Wojak(WOJAK) į DKK
kr0.0019594894
1 Wojak(WOJAK) į HNL
L0.0080498773
1 Wojak(WOJAK) į MUR
0.0139928428
1 Wojak(WOJAK) į NAD
$0.0053993454
1 Wojak(WOJAK) į NOK
kr0.0030467296
1 Wojak(WOJAK) į NZD
$0.0005159784
1 Wojak(WOJAK) į PAB
B/.0.00030713
1 Wojak(WOJAK) į PGK
K0.0013022312
1 Wojak(WOJAK) į QAR
ر.ق0.0011179532
1 Wojak(WOJAK) į RSD
дин.0.0307805686

Wojak išteklius

Išsamesnei Wojak analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Wojak svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wojak

Kiek Wojak(WOJAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOJAK kaina USD valiuta yra 0.00030713USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOJAK į USD kaina?
Dabartinė WOJAK kaina USD valiuta yra $ 0.00030713. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wojak rinkos kapitalizacija?
WOJAK rinkos kapitalizacija yra $ 21.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOJAK apyvartoje?
WOJAK apyvartoje yra 69.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOJAK kaina?
WOJAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.002061168787861447USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOJAK kaina?
WOJAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002963817788091USD.
Kokia yra WOJAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOJAK yra $ 87.21KUSD.
Ar WOJAK kaina šiais metais kils?
WOJAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOJAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Wojak (WOJAK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WOJAK-į-USD skaičiuoklė

Suma

WOJAK
WOJAK
USD
USD

1 WOJAK = 0.00030713 USD

Prekiauti WOJAK

WOJAKUSDT
$0.00030878
+2.60%

