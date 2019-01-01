Wilder World (WILD) Tokenomika

Wilder World (WILD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWilder World (WILD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Wilder World (WILD) Informacija

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Oficiali svetainė:
https://www.wilderworld.com/
Baltoji knyga:
https://wiki.wilderworld.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ

Wilder World (WILD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Wilder World (WILD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 126.31M
$ 126.31M$ 126.31M
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 424.13M
$ 424.13M$ 424.13M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 148.90M
$ 148.90M$ 148.90M
Visų laikų rekordas:
$ 7.418
$ 7.418$ 7.418
Visų laikų minimumas:
$ 0.07481866
$ 0.07481866$ 0.07481866
Dabartinė kaina:
$ 0.2978
$ 0.2978$ 0.2978

Wilder World (WILD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wilder World (WILD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WILD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WILD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WILD tokenomiką, galite peržiūrėti WILD tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.