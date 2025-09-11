Daugiau apie WFT

Windfall Token logotipas

Windfall Token kaina(WFT)

1 WFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.008189
$0.008189$0.008189
-0.08%1D
USD
Windfall Token (WFT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Windfall Token (WFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814
24 val. žemiausia
$ 0.008244
$ 0.008244$ 0.008244
24 val. aukščiausia

$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814

$ 0.008244
$ 0.008244$ 0.008244

$ 1.2314770000408357
$ 1.2314770000408357$ 1.2314770000408357

$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342

-0.27%

-0.08%

-18.17%

-18.17%

Windfall Token (WFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.008189. Per pastarąsias 24 valandas WFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00814 iki aukščiausios $ 0.008244 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WFT kaina yra $ 1.2314770000408357, o žemiausia – $ 0.002999401023458342.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Windfall Token (WFT) rinkos informacija

No.6814

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 342.64K
$ 342.64K$ 342.64K

$ 818.90K
$ 818.90K$ 818.90K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Dabartinė Windfall Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 342.64K. WFT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 818.90K

Windfall Token (WFT) kainos istorija USD

Stebėkite Windfall Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000656-0.08%
30 dienų$ +0.00012+1.48%
60 dienų$ -0.000167-2.00%
90 dienų$ +0.000599+7.89%
Windfall Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WFT užfiksuotas $ -0.00000656 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Windfall Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00012 (+1.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Windfall Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WFT rodiklis pasikeitė $ -0.000167 (-2.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Windfall Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000599 (+7.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Windfall Token (WFT) pokyčius?

Peržiūrėkite Windfall Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Windfall Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Windfall Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Windfall Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Windfall Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Windfall Token (WFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Windfall Token (WFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Windfall Token prognozes.

Peržiūrėkite Windfall Token kainos prognozę dabar!

Windfall Token (WFT) Tokenomika

Supratimas apie Windfall Token (WFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Windfall Token (WFT)

Ieškote, kaip nusipirkti Windfall Token? Viskas paprasta ir patogu! Windfall Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WFT į vietos valiutas

1 Windfall Token(WFT) į VND
215.493535
1 Windfall Token(WFT) į AUD
A$0.01236539
1 Windfall Token(WFT) į GBP
0.00597797
1 Windfall Token(WFT) į EUR
0.00696065
1 Windfall Token(WFT) į USD
$0.008189
1 Windfall Token(WFT) į MYR
RM0.03455758
1 Windfall Token(WFT) į TRY
0.33804192
1 Windfall Token(WFT) į JPY
¥1.203783
1 Windfall Token(WFT) į ARS
ARS$11.6652305
1 Windfall Token(WFT) į RUB
0.6919705
1 Windfall Token(WFT) į INR
0.72177846
1 Windfall Token(WFT) į IDR
Rp134.24588016
1 Windfall Token(WFT) į KRW
11.37353832
1 Windfall Token(WFT) į PHP
0.46791946
1 Windfall Token(WFT) į EGP
￡E.0.39421846
1 Windfall Token(WFT) į BRL
R$0.0442206
1 Windfall Token(WFT) į CAD
C$0.01130082
1 Windfall Token(WFT) į BDT
0.9974202
1 Windfall Token(WFT) į NGN
12.35138681
1 Windfall Token(WFT) į COP
$32.11365484
1 Windfall Token(WFT) į ZAR
R.0.14322561
1 Windfall Token(WFT) į UAH
0.33804192
1 Windfall Token(WFT) į VES
Bs1.277484
1 Windfall Token(WFT) į CLP
$7.869629
1 Windfall Token(WFT) į PKR
Rs2.32575789
1 Windfall Token(WFT) į KZT
4.41452612
1 Windfall Token(WFT) į THB
฿0.26024642
1 Windfall Token(WFT) į TWD
NT$0.24853615
1 Windfall Token(WFT) į AED
د.إ0.03005363
1 Windfall Token(WFT) į CHF
Fr0.00646931
1 Windfall Token(WFT) į HKD
HK$0.06371042
1 Windfall Token(WFT) į AMD
֏3.12909879
1 Windfall Token(WFT) į MAD
.د.م0.07394667
1 Windfall Token(WFT) į MXN
$0.15223351
1 Windfall Token(WFT) į SAR
ريال0.03070875
1 Windfall Token(WFT) į PLN
0.02980796
1 Windfall Token(WFT) į RON
лв0.03545837
1 Windfall Token(WFT) į SEK
kr0.07656715
1 Windfall Token(WFT) į BGN
лв0.01367563
1 Windfall Token(WFT) į HUF
Ft2.75256857
1 Windfall Token(WFT) į CZK
0.17082254
1 Windfall Token(WFT) į KWD
د.ك0.002497645
1 Windfall Token(WFT) į ILS
0.02718748
1 Windfall Token(WFT) į AOA
Kz7.49219799
1 Windfall Token(WFT) į BHD
.د.ب0.003087253
1 Windfall Token(WFT) į BMD
$0.008189
1 Windfall Token(WFT) į DKK
kr0.05224582
1 Windfall Token(WFT) į HNL
L0.21463369
1 Windfall Token(WFT) į MUR
0.3725995
1 Windfall Token(WFT) į NAD
$0.14396262
1 Windfall Token(WFT) į NOK
kr0.08131677
1 Windfall Token(WFT) į NZD
$0.01375752
1 Windfall Token(WFT) į PAB
B/.0.008189
1 Windfall Token(WFT) į PGK
K0.03472136
1 Windfall Token(WFT) į QAR
ر.ق0.02980796
1 Windfall Token(WFT) į RSD
дин.0.82021024

Windfall Token išteklius

Išsamesnei Windfall Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Windfall Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Windfall Token

Kiek Windfall Token(WFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WFT kaina USD valiuta yra 0.008189USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WFT į USD kaina?
Dabartinė WFT kaina USD valiuta yra $ 0.008189. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Windfall Token rinkos kapitalizacija?
WFT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WFT apyvartoje?
WFT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WFT kaina?
WFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2314770000408357USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WFT kaina?
WFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002999401023458342USD.
Kokia yra WFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WFT yra $ 342.64KUSD.
Ar WFT kaina šiais metais kils?
WFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Windfall Token (WFT) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WFT-į-USD skaičiuoklė

Suma

WFT
WFT
USD
USD

1 WFT = 0.008189 USD

Prekiauti WFT

WFTUSDT
$0.008189
$0.008189$0.008189
-0.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis