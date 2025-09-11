WELL3 (WELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002697. Per pastarąsias 24 valandas WELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002682 iki aukščiausios $ 0.0002854 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WELL kaina yra $ 0.002682324275598843, o žemiausia – $ 0.000105041858058084.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WELL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WELL3 (WELL) rinkos informacija
No.2115
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
$ 360.89K
$ 360.89K$ 360.89K
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
4.12B
4.12B 4.12B
42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000
9.80%
ETH
Dabartinė WELL3 rinkos kapitalizacija yra $ 1.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 360.89K. WELL apyvartoje yra 4.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.33M
WELL3 (WELL) kainos istorija USD
Stebėkite WELL3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000189
+0.07%
30 dienų
$ +0.0001294
+92.23%
60 dienų
$ -0.0000216
-7.42%
90 dienų
$ -0.0000833
-23.60%
WELL3 kainos pokytis šiandien
Šiandien WELL užfiksuotas $ +0.000000189 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WELL3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001294 (+92.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WELL3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WELL rodiklis pasikeitė $ -0.0000216 (-7.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WELL3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000833 (-23.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WELL3 (WELL) pokyčius?
Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.
WELL3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WELL3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WELL3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WELL3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WELL3 (WELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WELL3 (WELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WELL3 prognozes.
Supratimas apie WELL3 (WELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WELL3 (WELL)
Ieškote, kaip nusipirkti WELL3? Viskas paprasta ir patogu! WELL3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.