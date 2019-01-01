WanderCoin (WANDER) Tokenomika

WanderCoin (WANDER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWanderCoin (WANDER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
WanderCoin (WANDER) Informacija

WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.

Oficiali svetainė:
https://www.wandercoin.ai/
Baltoji knyga:
https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a

WanderCoin (WANDER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius WanderCoin (WANDER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 888.89M
$ 888.89M
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 906.67K
$ 906.67K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0548
$ 0.0548
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.00102
$ 0.00102

WanderCoin (WANDER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti WanderCoin (WANDER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WANDER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WANDER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WANDER tokenomiką, galite peržiūrėti WANDER tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti WANDER

Norite įtraukti WanderCoin (WANDER) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius WANDER pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

WanderCoin (WANDER) Kainų istorija

WANDER kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

WANDER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WANDER? Mūsų WANDER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

