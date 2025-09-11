WanderCoin (WANDER) realiojo laiko kaina yra $ 0.00118. Per pastarąsias 24 valandas WANDER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00118 iki aukščiausios $ 0.00118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WANDER kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WANDER per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WanderCoin (WANDER) rinkos informacija
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
--
----
888,888,888
888,888,888 888,888,888
BASE
Dabartinė WanderCoin rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. WANDER apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M
WanderCoin (WANDER) kainos istorija USD
Stebėkite WanderCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00022
-15.72%
60 dienų
$ -0.00024
-16.91%
90 dienų
$ -0.00052
-30.59%
WanderCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien WANDER užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WanderCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00022 (-15.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WanderCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WANDER rodiklis pasikeitė $ -0.00024 (-16.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WanderCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00052 (-30.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WanderCoin (WANDER) pokyčius?
WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.
WanderCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WanderCoin (WANDER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WanderCoin (WANDER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WanderCoin prognozes.
Supratimas apie WanderCoin (WANDER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WANDERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WanderCoin (WANDER)
