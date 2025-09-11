Daugiau apie WALK

Walk Token logotipas

Walk Token kaina(WALK)

1 WALK į USD – tiesioginė kaina:

Walk Token (WALK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Walk Token (WALK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-1.68%

-4.35%

-4.35%

Walk Token (WALK) realiojo laiko kaina yra $ 0.02221. Per pastarąsias 24 valandas WALK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02152 iki aukščiausios $ 0.02259 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WALK kaina yra $ 0.24990752886335088, o žemiausia – $ 0.018814416514642204.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WALK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Walk Token (WALK) rinkos informacija

No.7477

KLAY

Dabartinė Walk Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.04. WALK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Walk Token (WALK) kainos istorija USD

Stebėkite Walk Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003795-1.68%
30 dienų$ -0.00339-13.25%
60 dienų$ -0.00402-15.33%
90 dienų$ -0.00677-23.37%
Walk Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WALK užfiksuotas $ -0.0003795 (-1.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Walk Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00339 (-13.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Walk Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WALK rodiklis pasikeitė $ -0.00402 (-15.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Walk Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00677 (-23.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Walk Token (WALK) pokyčius?

Peržiūrėkite Walk Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Walk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Walk Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WALKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Walk Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Walk Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Walk Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Walk Token (WALK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Walk Token (WALK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Walk Token prognozes.

Peržiūrėkite Walk Token kainos prognozę dabar!

Walk Token (WALK) Tokenomika

Supratimas apie Walk Token (WALK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WALKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Walk Token (WALK)

Ieškote, kaip nusipirkti Walk Token? Viskas paprasta ir patogu! Walk Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WALK į vietos valiutas

1 Walk Token(WALK) į VND
584.45615
1 Walk Token(WALK) į AUD
A$0.0335371
1 Walk Token(WALK) į GBP
0.0162133
1 Walk Token(WALK) į EUR
0.0188785
1 Walk Token(WALK) į USD
$0.02221
1 Walk Token(WALK) į MYR
RM0.0937262
1 Walk Token(WALK) į TRY
0.9168288
1 Walk Token(WALK) į JPY
¥3.26487
1 Walk Token(WALK) į ARS
ARS$31.638145
1 Walk Token(WALK) į RUB
1.8765229
1 Walk Token(WALK) į INR
1.9606988
1 Walk Token(WALK) į IDR
Rp364.0983024
1 Walk Token(WALK) į KRW
30.9329775
1 Walk Token(WALK) į PHP
1.2717446
1 Walk Token(WALK) į EGP
￡E.1.0696336
1 Walk Token(WALK) į BRL
R$0.119934
1 Walk Token(WALK) į CAD
C$0.0306498
1 Walk Token(WALK) į BDT
2.705178
1 Walk Token(WALK) į NGN
33.4991209
1 Walk Token(WALK) į COP
$87.0978476
1 Walk Token(WALK) į ZAR
R.0.3888971
1 Walk Token(WALK) į UAH
0.9168288
1 Walk Token(WALK) į VES
Bs3.46476
1 Walk Token(WALK) į CLP
$21.34381
1 Walk Token(WALK) į PKR
Rs6.3078621
1 Walk Token(WALK) į KZT
11.9729668
1 Walk Token(WALK) į THB
฿0.706278
1 Walk Token(WALK) į TWD
NT$0.6742956
1 Walk Token(WALK) į AED
د.إ0.0815107
1 Walk Token(WALK) į CHF
Fr0.0175459
1 Walk Token(WALK) į HKD
HK$0.1727938
1 Walk Token(WALK) į AMD
֏8.4866631
1 Walk Token(WALK) į MAD
.د.م0.2005563
1 Walk Token(WALK) į MXN
$0.4133281
1 Walk Token(WALK) į SAR
ريال0.0832875
1 Walk Token(WALK) į PLN
0.0808444
1 Walk Token(WALK) į RON
лв0.0961693
1 Walk Token(WALK) į SEK
kr0.2078856
1 Walk Token(WALK) į BGN
лв0.0370907
1 Walk Token(WALK) į HUF
Ft7.4705556
1 Walk Token(WALK) į CZK
0.4635227
1 Walk Token(WALK) į KWD
د.ك0.00677405
1 Walk Token(WALK) į ILS
0.0737372
1 Walk Token(WALK) į AOA
Kz20.2459697
1 Walk Token(WALK) į BHD
.د.ب0.00837317
1 Walk Token(WALK) į BMD
$0.02221
1 Walk Token(WALK) į DKK
kr0.1416998
1 Walk Token(WALK) į HNL
L0.5821241
1 Walk Token(WALK) į MUR
1.0118876
1 Walk Token(WALK) į NAD
$0.3904518
1 Walk Token(WALK) į NOK
kr0.2207674
1 Walk Token(WALK) į NZD
$0.0373128
1 Walk Token(WALK) į PAB
B/.0.02221
1 Walk Token(WALK) į PGK
K0.0941704
1 Walk Token(WALK) į QAR
ر.ق0.0808444
1 Walk Token(WALK) į RSD
дин.2.2252199

Walk Token išteklius

Išsamesnei Walk Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Walk Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Walk Token

Kiek Walk Token(WALK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WALK kaina USD valiuta yra 0.02221USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WALK į USD kaina?
Dabartinė WALK kaina USD valiuta yra $ 0.02221. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Walk Token rinkos kapitalizacija?
WALK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WALK apyvartoje?
WALK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WALK kaina?
WALK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24990752886335088USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WALK kaina?
WALK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018814416514642204USD.
Kokia yra WALK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WALK yra $ 10.04USD.
Ar WALK kaina šiais metais kils?
WALK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WALK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Walk Token (WALK) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

