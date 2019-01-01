Wagmi (WAGMI) Tokenomika

Wagmi (WAGMI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWagmi (WAGMI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Wagmi (WAGMI) Informacija

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

Oficiali svetainė:
https://wagmi.com/
Baltoji knyga:
https://docs.wagmi.com
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH

Wagmi (WAGMI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Wagmi (WAGMI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
Visų laikų rekordas:
$ 0.068
$ 0.068$ 0.068
Visų laikų minimumas:
$ 0.001999700147962423
$ 0.001999700147962423$ 0.001999700147962423
Dabartinė kaina:
$ 0.00443
$ 0.00443$ 0.00443

Wagmi (WAGMI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wagmi (WAGMI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WAGMI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WAGMI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WAGMI tokenomiką, galite peržiūrėti WAGMI tokeno kainą realiuoju laiku!

