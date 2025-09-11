Daugiau apie WACME

Wrapped Accumulate kaina(WACME)

1 WACME į USD – tiesioginė kaina:

$0.008032
$0.008032$0.008032
0.00%1D
USD
Wrapped Accumulate (WACME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:53(UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008032
$ 0.008032$ 0.008032
24 val. žemiausia
$ 0.009117
$ 0.009117$ 0.009117
24 val. aukščiausia

$ 0.008032
$ 0.008032$ 0.008032

$ 0.009117
$ 0.009117$ 0.009117

$ 0.5910658165701004
$ 0.5910658165701004$ 0.5910658165701004

$ 0.00000999576793482
$ 0.00000999576793482$ 0.00000999576793482

0.00%

0.00%

+14.00%

+14.00%

Wrapped Accumulate (WACME) realiojo laiko kaina yra $ 0.008032. Per pastarąsias 24 valandas WACME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008032 iki aukščiausios $ 0.009117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WACME kaina yra $ 0.5910658165701004, o žemiausia – $ 0.00000999576793482.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WACME per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped Accumulate (WACME) rinkos informacija

No.9476

$ 257.25K
$ 257.25K$ 257.25K

$ 776.39
$ 776.39$ 776.39

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

32.03M
32.03M 32.03M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

32,028,150.10434649
32,028,150.10434649 32,028,150.10434649

6.40%

ETH

Dabartinė Wrapped Accumulate rinkos kapitalizacija yra $ 257.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 776.39. WACME apyvartoje yra 32.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 32028150.10434649. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.02M

Wrapped Accumulate (WACME) kainos istorija USD

Stebėkite Wrapped Accumulate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.000924+12.99%
60 dienų$ +0.000285+3.67%
90 dienų$ +0.001453+22.08%
Wrapped Accumulate kainos pokytis šiandien

Šiandien WACME užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wrapped Accumulate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000924 (+12.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wrapped Accumulate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WACME rodiklis pasikeitė $ +0.000285 (+3.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wrapped Accumulate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001453 (+22.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wrapped Accumulate (WACME) pokyčius?

Peržiūrėkite Wrapped Accumulate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wrapped Accumulate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WACMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wrapped Accumulate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wrapped Accumulate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wrapped Accumulate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped Accumulate (WACME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped Accumulate (WACME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped Accumulate prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped Accumulate kainos prognozę dabar!

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped Accumulate (WACME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WACMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wrapped Accumulate (WACME)

Ieškote, kaip nusipirkti Wrapped Accumulate? Viskas paprasta ir patogu! Wrapped Accumulate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WACME į vietos valiutas

1 Wrapped Accumulate(WACME) į VND
211.36208
1 Wrapped Accumulate(WACME) į AUD
A$0.01212832
1 Wrapped Accumulate(WACME) į GBP
0.00586336
1 Wrapped Accumulate(WACME) į EUR
0.0068272
1 Wrapped Accumulate(WACME) į USD
$0.008032
1 Wrapped Accumulate(WACME) į MYR
RM0.03389504
1 Wrapped Accumulate(WACME) į TRY
0.33156096
1 Wrapped Accumulate(WACME) į JPY
¥1.180704
1 Wrapped Accumulate(WACME) į ARS
ARS$11.441584
1 Wrapped Accumulate(WACME) į RUB
0.678704
1 Wrapped Accumulate(WACME) į INR
0.70794048
1 Wrapped Accumulate(WACME) į IDR
Rp131.67211008
1 Wrapped Accumulate(WACME) į KRW
11.15548416
1 Wrapped Accumulate(WACME) į PHP
0.45894848
1 Wrapped Accumulate(WACME) į EGP
￡E.0.38666048
1 Wrapped Accumulate(WACME) į BRL
R$0.0433728
1 Wrapped Accumulate(WACME) į CAD
C$0.01108416
1 Wrapped Accumulate(WACME) į BDT
0.9782976
1 Wrapped Accumulate(WACME) į NGN
12.11458528
1 Wrapped Accumulate(WACME) į COP
$31.49796992
1 Wrapped Accumulate(WACME) į ZAR
R.0.14047968
1 Wrapped Accumulate(WACME) į UAH
0.33156096
1 Wrapped Accumulate(WACME) į VES
Bs1.252992
1 Wrapped Accumulate(WACME) į CLP
$7.718752
1 Wrapped Accumulate(WACME) į PKR
Rs2.28116832
1 Wrapped Accumulate(WACME) į KZT
4.32989056
1 Wrapped Accumulate(WACME) į THB
฿0.25525696
1 Wrapped Accumulate(WACME) į TWD
NT$0.2437712
1 Wrapped Accumulate(WACME) į AED
د.إ0.02947744
1 Wrapped Accumulate(WACME) į CHF
Fr0.00634528
1 Wrapped Accumulate(WACME) į HKD
HK$0.06248896
1 Wrapped Accumulate(WACME) į AMD
֏3.06910752
1 Wrapped Accumulate(WACME) į MAD
.د.م0.07252896
1 Wrapped Accumulate(WACME) į MXN
$0.14931488
1 Wrapped Accumulate(WACME) į SAR
ريال0.03012
1 Wrapped Accumulate(WACME) į PLN
0.02923648
1 Wrapped Accumulate(WACME) į RON
лв0.03477856
1 Wrapped Accumulate(WACME) į SEK
kr0.0750992
1 Wrapped Accumulate(WACME) į BGN
лв0.01341344
1 Wrapped Accumulate(WACME) į HUF
Ft2.69979616
1 Wrapped Accumulate(WACME) į CZK
0.16754752
1 Wrapped Accumulate(WACME) į KWD
د.ك0.00244976
1 Wrapped Accumulate(WACME) į ILS
0.02666624
1 Wrapped Accumulate(WACME) į AOA
Kz7.34855712
1 Wrapped Accumulate(WACME) į BHD
.د.ب0.003028064
1 Wrapped Accumulate(WACME) į BMD
$0.008032
1 Wrapped Accumulate(WACME) į DKK
kr0.05124416
1 Wrapped Accumulate(WACME) į HNL
L0.21051872
1 Wrapped Accumulate(WACME) į MUR
0.365456
1 Wrapped Accumulate(WACME) į NAD
$0.14120256
1 Wrapped Accumulate(WACME) į NOK
kr0.07975776
1 Wrapped Accumulate(WACME) į NZD
$0.01349376
1 Wrapped Accumulate(WACME) į PAB
B/.0.008032
1 Wrapped Accumulate(WACME) į PGK
K0.03405568
1 Wrapped Accumulate(WACME) į QAR
ر.ق0.02923648
1 Wrapped Accumulate(WACME) į RSD
дин.0.80448512

Wrapped Accumulate išteklius

Išsamesnei Wrapped Accumulate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wrapped Accumulate svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped Accumulate

Kiek Wrapped Accumulate(WACME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WACME kaina USD valiuta yra 0.008032USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WACME į USD kaina?
Dabartinė WACME kaina USD valiuta yra $ 0.008032. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped Accumulate rinkos kapitalizacija?
WACME rinkos kapitalizacija yra $ 257.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WACME apyvartoje?
WACME apyvartoje yra 32.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WACME kaina?
WACME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5910658165701004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WACME kaina?
WACME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000999576793482USD.
Kokia yra WACME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WACME yra $ 776.39USD.
Ar WACME kaina šiais metais kils?
WACME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WACME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:53(UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 WACME = 0.008031 USD

