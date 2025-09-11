Wrapped Accumulate (WACME) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008032
24 val. žemiausia
$ 0.009117
24 val. aukščiausia
$ 0.008032
$ 0.009117
$ 0.5910658165701004
$ 0.00000999576793482
0.00%
0.00%
+14.00%
+14.00%
Wrapped Accumulate (WACME) realiojo laiko kaina yra $ 0.008032. Per pastarąsias 24 valandas WACME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008032 iki aukščiausios $ 0.009117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WACME kaina yra $ 0.5910658165701004, o žemiausia – $ 0.00000999576793482.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WACME per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wrapped Accumulate (WACME) rinkos informacija
No.9476
$ 257.25K
$ 776.39
$ 4.02M
32.03M
500,000,000
32,028,150.10434649
6.40%
ETH
Dabartinė Wrapped Accumulate rinkos kapitalizacija yra $ 257.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 776.39. WACME apyvartoje yra 32.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 32028150.10434649. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.02M
Wrapped Accumulate (WACME) kainos istorija USD
Stebėkite Wrapped Accumulate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.000924
+12.99%
60 dienų
$ +0.000285
+3.67%
90 dienų
$ +0.001453
+22.08%
Wrapped Accumulate kainos pokytis šiandien
Šiandien WACME užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wrapped Accumulate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000924 (+12.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wrapped Accumulate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WACME rodiklis pasikeitė $ +0.000285 (+3.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wrapped Accumulate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001453 (+22.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wrapped Accumulate (WACME) pokyčius?
The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.
Wrapped Accumulate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wrapped Accumulate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WACMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wrapped Accumulate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wrapped Accumulate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wrapped Accumulate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wrapped Accumulate (WACME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped Accumulate (WACME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped Accumulate prognozes.
Supratimas apie Wrapped Accumulate (WACME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WACMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wrapped Accumulate (WACME)
Ieškote, kaip nusipirkti Wrapped Accumulate? Viskas paprasta ir patogu! Wrapped Accumulate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
