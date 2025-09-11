Dasha (VVAIFU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00231. Per pastarąsias 24 valandas VVAIFU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002232 iki aukščiausios $ 0.002423 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VVAIFU kaina yra $ 0.21126701735659592, o žemiausia – $ 0.00002140115072816.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VVAIFU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dasha (VVAIFU) rinkos informacija
No.1808
$ 2.29M
$ 57.07K
$ 2.31M
993.30M
999,904,308.86
993,297,446.650923
99.33%
SOL
Dabartinė Dasha rinkos kapitalizacija yra $ 2.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. VVAIFU apyvartoje yra 993.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 993297446.650923. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.31M
Dasha (VVAIFU) kainos istorija USD
Stebėkite Dasha kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002787
+1.22%
30 dienų
$ -0.00059
-20.35%
60 dienų
$ -0.000382
-14.20%
90 dienų
$ -0.000743
-24.34%
Dasha kainos pokytis šiandien
Šiandien VVAIFU užfiksuotas $ +0.00002787 (+1.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dasha 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00059 (-20.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dasha 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VVAIFU rodiklis pasikeitė $ -0.000382 (-14.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dasha 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000743 (-24.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dasha (VVAIFU) pokyčius?
vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.
Dasha galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dasha investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dasha, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dasha kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dasha (VVAIFU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dasha (VVAIFU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dasha prognozes.
Supratimas apie Dasha (VVAIFU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VVAIFUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dasha (VVAIFU)
Ieškote, kaip nusipirkti Dasha? Viskas paprasta ir patogu! Dasha lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.