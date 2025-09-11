Daugiau apie VVAIFU

VVAIFU Kainos informacija

VVAIFU Baltoji knyga

VVAIFU Oficiali svetainė

VVAIFU Tokenomika

VVAIFU Kainų prognozė

VVAIFU Istorija

VVAIFU pirkimo vadovas

VVAIFUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VVAIFU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Dasha logotipas

Dasha kaina(VVAIFU)

1 VVAIFU į USD – tiesioginė kaina:

$0.002312
$0.002312$0.002312
+1.22%1D
USD
Dasha (VVAIFU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:39(UTC+8)

Dasha (VVAIFU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002232
$ 0.002232$ 0.002232
24 val. žemiausia
$ 0.002423
$ 0.002423$ 0.002423
24 val. aukščiausia

$ 0.002232
$ 0.002232$ 0.002232

$ 0.002423
$ 0.002423$ 0.002423

$ 0.21126701735659592
$ 0.21126701735659592$ 0.21126701735659592

$ 0.00002140115072816
$ 0.00002140115072816$ 0.00002140115072816

0.00%

+1.22%

+0.47%

+0.47%

Dasha (VVAIFU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00231. Per pastarąsias 24 valandas VVAIFU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002232 iki aukščiausios $ 0.002423 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VVAIFU kaina yra $ 0.21126701735659592, o žemiausia – $ 0.00002140115072816.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VVAIFU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dasha (VVAIFU) rinkos informacija

No.1808

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

993.30M
993.30M 993.30M

999,904,308.86
999,904,308.86 999,904,308.86

993,297,446.650923
993,297,446.650923 993,297,446.650923

99.33%

SOL

Dabartinė Dasha rinkos kapitalizacija yra $ 2.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. VVAIFU apyvartoje yra 993.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 993297446.650923. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.31M

Dasha (VVAIFU) kainos istorija USD

Stebėkite Dasha kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002787+1.22%
30 dienų$ -0.00059-20.35%
60 dienų$ -0.000382-14.20%
90 dienų$ -0.000743-24.34%
Dasha kainos pokytis šiandien

Šiandien VVAIFU užfiksuotas $ +0.00002787 (+1.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dasha 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00059 (-20.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dasha 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VVAIFU rodiklis pasikeitė $ -0.000382 (-14.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dasha 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000743 (-24.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dasha (VVAIFU) pokyčius?

Peržiūrėkite Dasha kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dasha (VVAIFU)

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Dasha galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dasha investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VVAIFUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dasha mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dasha, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dasha kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dasha (VVAIFU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dasha (VVAIFU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dasha prognozes.

Peržiūrėkite Dasha kainos prognozę dabar!

Dasha (VVAIFU) Tokenomika

Supratimas apie Dasha (VVAIFU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VVAIFUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dasha (VVAIFU)

Ieškote, kaip nusipirkti Dasha? Viskas paprasta ir patogu! Dasha lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VVAIFU į vietos valiutas

1 Dasha(VVAIFU) į VND
60.78765
1 Dasha(VVAIFU) į AUD
A$0.0034881
1 Dasha(VVAIFU) į GBP
0.0016863
1 Dasha(VVAIFU) į EUR
0.0019635
1 Dasha(VVAIFU) į USD
$0.00231
1 Dasha(VVAIFU) į MYR
RM0.0097482
1 Dasha(VVAIFU) į TRY
0.0953568
1 Dasha(VVAIFU) į JPY
¥0.33957
1 Dasha(VVAIFU) į ARS
ARS$3.290595
1 Dasha(VVAIFU) į RUB
0.195195
1 Dasha(VVAIFU) į INR
0.2036034
1 Dasha(VVAIFU) į IDR
Rp37.8688464
1 Dasha(VVAIFU) į KRW
3.2083128
1 Dasha(VVAIFU) į PHP
0.1319934
1 Dasha(VVAIFU) į EGP
￡E.0.1112034
1 Dasha(VVAIFU) į BRL
R$0.012474
1 Dasha(VVAIFU) į CAD
C$0.0031878
1 Dasha(VVAIFU) į BDT
0.281358
1 Dasha(VVAIFU) į NGN
3.4841499
1 Dasha(VVAIFU) į COP
$9.0588036
1 Dasha(VVAIFU) į ZAR
R.0.0404019
1 Dasha(VVAIFU) į UAH
0.0953568
1 Dasha(VVAIFU) į VES
Bs0.36036
1 Dasha(VVAIFU) į CLP
$2.21991
1 Dasha(VVAIFU) į PKR
Rs0.6560631
1 Dasha(VVAIFU) į KZT
1.2452748
1 Dasha(VVAIFU) į THB
฿0.0734118
1 Dasha(VVAIFU) į TWD
NT$0.0701085
1 Dasha(VVAIFU) į AED
د.إ0.0084777
1 Dasha(VVAIFU) į CHF
Fr0.0018249
1 Dasha(VVAIFU) į HKD
HK$0.0179718
1 Dasha(VVAIFU) į AMD
֏0.8826741
1 Dasha(VVAIFU) į MAD
.د.م0.0208593
1 Dasha(VVAIFU) į MXN
$0.0429429
1 Dasha(VVAIFU) į SAR
ريال0.0086625
1 Dasha(VVAIFU) į PLN
0.0084084
1 Dasha(VVAIFU) į RON
лв0.0100023
1 Dasha(VVAIFU) į SEK
kr0.0215985
1 Dasha(VVAIFU) į BGN
лв0.0038577
1 Dasha(VVAIFU) į HUF
Ft0.7764603
1 Dasha(VVAIFU) į CZK
0.0481866
1 Dasha(VVAIFU) į KWD
د.ك0.00070455
1 Dasha(VVAIFU) į ILS
0.0076692
1 Dasha(VVAIFU) į AOA
Kz2.1134421
1 Dasha(VVAIFU) į BHD
.د.ب0.00087087
1 Dasha(VVAIFU) į BMD
$0.00231
1 Dasha(VVAIFU) į DKK
kr0.0147378
1 Dasha(VVAIFU) į HNL
L0.0605451
1 Dasha(VVAIFU) į MUR
0.105105
1 Dasha(VVAIFU) į NAD
$0.0406098
1 Dasha(VVAIFU) į NOK
kr0.0229383
1 Dasha(VVAIFU) į NZD
$0.0038808
1 Dasha(VVAIFU) į PAB
B/.0.00231
1 Dasha(VVAIFU) į PGK
K0.0097944
1 Dasha(VVAIFU) į QAR
ر.ق0.0084084
1 Dasha(VVAIFU) į RSD
дин.0.2313696

Dasha išteklius

Išsamesnei Dasha analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dasha svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dasha

Kiek Dasha(VVAIFU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VVAIFU kaina USD valiuta yra 0.00231USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VVAIFU į USD kaina?
Dabartinė VVAIFU kaina USD valiuta yra $ 0.00231. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dasha rinkos kapitalizacija?
VVAIFU rinkos kapitalizacija yra $ 2.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VVAIFU apyvartoje?
VVAIFU apyvartoje yra 993.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VVAIFU kaina?
VVAIFU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21126701735659592USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VVAIFU kaina?
VVAIFU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002140115072816USD.
Kokia yra VVAIFU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VVAIFU yra $ 57.07KUSD.
Ar VVAIFU kaina šiais metais kils?
VVAIFU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VVAIFU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:39(UTC+8)

Dasha (VVAIFU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VVAIFU-į-USD skaičiuoklė

Suma

VVAIFU
VVAIFU
USD
USD

1 VVAIFU = 0.00231 USD

Prekiauti VVAIFU

VVAIFUUSDT
$0.002312
$0.002312$0.002312
+1.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis