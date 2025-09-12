Daugiau apie VULPEFI

VULPEFI Kainos informacija

VULPEFI Baltoji knyga

VULPEFI Oficiali svetainė

VULPEFI Tokenomika

VULPEFI Kainų prognozė

VULPEFI Istorija

VULPEFI pirkimo vadovas

VULPEFIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VULPEFI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VulpeFi logotipas

VulpeFi kaina(VULPEFI)

1 VULPEFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00498
$0.00498$0.00498
-0.40%1D
USD
VulpeFi (VULPEFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:31:04(UTC+8)

VulpeFi (VULPEFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00469
$ 0.00469$ 0.00469
24 val. žemiausia
$ 0.0053
$ 0.0053$ 0.0053
24 val. aukščiausia

$ 0.00469
$ 0.00469$ 0.00469

$ 0.0053
$ 0.0053$ 0.0053

--
----

--
----

+1.21%

-0.40%

-15.60%

-15.60%

VulpeFi (VULPEFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00498. Per pastarąsias 24 valandas VULPEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00469 iki aukščiausios $ 0.0053 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VULPEFI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VULPEFI per pastarąją valandą pasikeitė +1.21%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VulpeFi (VULPEFI) rinkos informacija

--
----

$ 13.82K
$ 13.82K$ 13.82K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Dabartinė VulpeFi rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.82K. VULPEFI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M

VulpeFi (VULPEFI) kainos istorija USD

Stebėkite VulpeFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002-0.40%
30 dienų$ -0.00937-65.30%
60 dienų$ -0.02693-84.40%
90 dienų$ -0.04502-90.04%
VulpeFi kainos pokytis šiandien

Šiandien VULPEFI užfiksuotas $ -0.00002 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VulpeFi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00937 (-65.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VulpeFi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VULPEFI rodiklis pasikeitė $ -0.02693 (-84.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VulpeFi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04502 (-90.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VulpeFi (VULPEFI) pokyčius?

Peržiūrėkite VulpeFi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VulpeFi (VULPEFI)

VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading.

VulpeFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VulpeFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VULPEFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VulpeFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VulpeFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VulpeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VulpeFi (VULPEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VulpeFi (VULPEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VulpeFi prognozes.

Peržiūrėkite VulpeFi kainos prognozę dabar!

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomika

Supratimas apie VulpeFi (VULPEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VULPEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VulpeFi (VULPEFI)

Ieškote, kaip nusipirkti VulpeFi? Viskas paprasta ir patogu! VulpeFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VULPEFI į vietos valiutas

1 VulpeFi(VULPEFI) į VND
131.0487
1 VulpeFi(VULPEFI) į AUD
A$0.00747
1 VulpeFi(VULPEFI) į GBP
0.0036354
1 VulpeFi(VULPEFI) į EUR
0.004233
1 VulpeFi(VULPEFI) į USD
$0.00498
1 VulpeFi(VULPEFI) į MYR
RM0.0209658
1 VulpeFi(VULPEFI) į TRY
0.2058732
1 VulpeFi(VULPEFI) į JPY
¥0.73206
1 VulpeFi(VULPEFI) į ARS
ARS$7.1346468
1 VulpeFi(VULPEFI) į RUB
0.4207602
1 VulpeFi(VULPEFI) į INR
0.4400826
1 VulpeFi(VULPEFI) į IDR
Rp81.6393312
1 VulpeFi(VULPEFI) į KRW
6.9166224
1 VulpeFi(VULPEFI) į PHP
0.2844078
1 VulpeFi(VULPEFI) į EGP
￡E.0.2401356
1 VulpeFi(VULPEFI) į BRL
R$0.0267924
1 VulpeFi(VULPEFI) į CAD
C$0.0068724
1 VulpeFi(VULPEFI) į BDT
0.6033768
1 VulpeFi(VULPEFI) į NGN
7.47747
1 VulpeFi(VULPEFI) į COP
$19.453125
1 VulpeFi(VULPEFI) į ZAR
R.0.0864528
1 VulpeFi(VULPEFI) į UAH
0.204927
1 VulpeFi(VULPEFI) į VES
Bs0.78186
1 VulpeFi(VULPEFI) į CLP
$4.73598
1 VulpeFi(VULPEFI) į PKR
Rs1.4075472
1 VulpeFi(VULPEFI) į KZT
2.6730648
1 VulpeFi(VULPEFI) į THB
฿0.1576668
1 VulpeFi(VULPEFI) į TWD
NT$0.1505952
1 VulpeFi(VULPEFI) į AED
د.إ0.0182766
1 VulpeFi(VULPEFI) į CHF
Fr0.0039342
1 VulpeFi(VULPEFI) į HKD
HK$0.0387444
1 VulpeFi(VULPEFI) į AMD
֏1.896384
1 VulpeFi(VULPEFI) į MAD
.د.م0.0447702
1 VulpeFi(VULPEFI) į MXN
$0.0920802
1 VulpeFi(VULPEFI) į SAR
ريال0.018675
1 VulpeFi(VULPEFI) į PLN
0.0180276
1 VulpeFi(VULPEFI) į RON
лв0.0215136
1 VulpeFi(VULPEFI) į SEK
kr0.0463638
1 VulpeFi(VULPEFI) į BGN
лв0.0082668
1 VulpeFi(VULPEFI) į HUF
Ft1.6621746
1 VulpeFi(VULPEFI) į CZK
0.1034346
1 VulpeFi(VULPEFI) į KWD
د.ك0.0015189
1 VulpeFi(VULPEFI) į ILS
0.0165336
1 VulpeFi(VULPEFI) į AOA
Kz4.5562518
1 VulpeFi(VULPEFI) į BHD
.د.ب0.00187746
1 VulpeFi(VULPEFI) į BMD
$0.00498
1 VulpeFi(VULPEFI) į DKK
kr0.0316728
1 VulpeFi(VULPEFI) į HNL
L0.1298784
1 VulpeFi(VULPEFI) į MUR
0.2268888
1 VulpeFi(VULPEFI) į NAD
$0.0870006
1 VulpeFi(VULPEFI) į NOK
kr0.0491526
1 VulpeFi(VULPEFI) į NZD
$0.0083166
1 VulpeFi(VULPEFI) į PAB
B/.0.00498
1 VulpeFi(VULPEFI) į PGK
K0.0210156
1 VulpeFi(VULPEFI) į QAR
ر.ق0.0180276
1 VulpeFi(VULPEFI) į RSD
дин.0.4976016

VulpeFi išteklius

Išsamesnei VulpeFi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VulpeFi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VulpeFi

Kiek VulpeFi(VULPEFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VULPEFI kaina USD valiuta yra 0.00498USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VULPEFI į USD kaina?
Dabartinė VULPEFI kaina USD valiuta yra $ 0.00498. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VulpeFi rinkos kapitalizacija?
VULPEFI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VULPEFI apyvartoje?
VULPEFI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VULPEFI kaina?
VULPEFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VULPEFI kaina?
VULPEFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra VULPEFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VULPEFI yra $ 13.82KUSD.
Ar VULPEFI kaina šiais metais kils?
VULPEFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VULPEFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:31:04(UTC+8)

VulpeFi (VULPEFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VULPEFI-į-USD skaičiuoklė

Suma

VULPEFI
VULPEFI
USD
USD

1 VULPEFI = 0.00498 USD

Prekiauti VULPEFI

VULPEFIUSDT
$0.00498
$0.00498$0.00498
-0.40%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis