VSG (VSG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002557. Per pastarąsias 24 valandas VSG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002445 iki aukščiausios $ 0.0002647 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VSG kaina yra $ 0.008684814751309918, o žemiausia – $ 0.000002885292866073.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VSG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VSG (VSG) rinkos informacija
No.1754
Dabartinė VSG rinkos kapitalizacija yra $ 2.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.47K. VSG apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.56M
VSG (VSG) kainos istorija USD
Stebėkite VSG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002782
+1.10%
30 dienų
$ +0.0000384
+17.67%
60 dienų
$ -0.0004742
-64.97%
90 dienų
$ -0.0012466
-82.98%
VSG kainos pokytis šiandien
Šiandien VSG užfiksuotas $ +0.000002782 (+1.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VSG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000384 (+17.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VSG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VSG rodiklis pasikeitė $ -0.0004742 (-64.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VSG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012466 (-82.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VSG (VSG) pokyčius?
Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.
VSG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VSG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VSGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie VSG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VSG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VSG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VSG (VSG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VSG (VSG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VSG prognozes.
Supratimas apie VSG (VSG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VSGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VSG (VSG)
Ieškote, kaip nusipirkti VSG? Viskas paprasta ir patogu! VSG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.