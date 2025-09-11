Daugiau apie VSG

VSG Kainos informacija

VSG Baltoji knyga

VSG Oficiali svetainė

VSG Tokenomika

VSG Kainų prognozė

VSG Istorija

VSG pirkimo vadovas

VSGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VSG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VSG logotipas

VSG kaina(VSG)

1 VSG į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002557
$0.0002557$0.0002557
+1.10%1D
USD
VSG (VSG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:17(UTC+8)

VSG (VSG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002445
$ 0.0002445$ 0.0002445
24 val. žemiausia
$ 0.0002647
$ 0.0002647$ 0.0002647
24 val. aukščiausia

$ 0.0002445
$ 0.0002445$ 0.0002445

$ 0.0002647
$ 0.0002647$ 0.0002647

$ 0.008684814751309918
$ 0.008684814751309918$ 0.008684814751309918

$ 0.000002885292866073
$ 0.000002885292866073$ 0.000002885292866073

0.00%

+1.10%

+9.88%

+9.88%

VSG (VSG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002557. Per pastarąsias 24 valandas VSG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002445 iki aukščiausios $ 0.0002647 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VSG kaina yra $ 0.008684814751309918, o žemiausia – $ 0.000002885292866073.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VSG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VSG (VSG) rinkos informacija

No.1754

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

VSG

Dabartinė VSG rinkos kapitalizacija yra $ 2.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.47K. VSG apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.56M

VSG (VSG) kainos istorija USD

Stebėkite VSG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000002782+1.10%
30 dienų$ +0.0000384+17.67%
60 dienų$ -0.0004742-64.97%
90 dienų$ -0.0012466-82.98%
VSG kainos pokytis šiandien

Šiandien VSG užfiksuotas $ +0.000002782 (+1.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VSG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000384 (+17.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VSG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VSG rodiklis pasikeitė $ -0.0004742 (-64.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VSG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012466 (-82.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VSG (VSG) pokyčius?

Peržiūrėkite VSG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VSG (VSG)

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

VSG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VSG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VSGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VSG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VSG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VSG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VSG (VSG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VSG (VSG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VSG prognozes.

Peržiūrėkite VSG kainos prognozę dabar!

VSG (VSG) Tokenomika

Supratimas apie VSG (VSG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VSGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VSG (VSG)

Ieškote, kaip nusipirkti VSG? Viskas paprasta ir patogu! VSG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VSG į vietos valiutas

1 VSG(VSG) į VND
6.7287455
1 VSG(VSG) į AUD
A$0.000386107
1 VSG(VSG) į GBP
0.000186661
1 VSG(VSG) į EUR
0.000217345
1 VSG(VSG) į USD
$0.0002557
1 VSG(VSG) į MYR
RM0.001079054
1 VSG(VSG) į TRY
0.010555296
1 VSG(VSG) į JPY
¥0.0375879
1 VSG(VSG) į ARS
ARS$0.36424465
1 VSG(VSG) į RUB
0.02160665
1 VSG(VSG) į INR
0.022537398
1 VSG(VSG) į IDR
Rp4.191802608
1 VSG(VSG) į KRW
0.355136616
1 VSG(VSG) į PHP
0.014610698
1 VSG(VSG) į EGP
￡E.0.012309398
1 VSG(VSG) į BRL
R$0.00138078
1 VSG(VSG) į CAD
C$0.000352866
1 VSG(VSG) į BDT
0.03114426
1 VSG(VSG) į NGN
0.385669753
1 VSG(VSG) į COP
$1.002742892
1 VSG(VSG) į ZAR
R.0.004472193
1 VSG(VSG) į UAH
0.010555296
1 VSG(VSG) į VES
Bs0.0398892
1 VSG(VSG) į CLP
$0.2457277
1 VSG(VSG) į PKR
Rs0.072621357
1 VSG(VSG) į KZT
0.137842756
1 VSG(VSG) į THB
฿0.008126146
1 VSG(VSG) į TWD
NT$0.007760495
1 VSG(VSG) į AED
د.إ0.000938419
1 VSG(VSG) į CHF
Fr0.000202003
1 VSG(VSG) į HKD
HK$0.001989346
1 VSG(VSG) į AMD
֏0.097705527
1 VSG(VSG) į MAD
.د.م0.002308971
1 VSG(VSG) į MXN
$0.004753463
1 VSG(VSG) į SAR
ريال0.000958875
1 VSG(VSG) į PLN
0.000930748
1 VSG(VSG) į RON
лв0.001107181
1 VSG(VSG) į SEK
kr0.002390795
1 VSG(VSG) į BGN
лв0.000427019
1 VSG(VSG) į HUF
Ft0.085948441
1 VSG(VSG) į CZK
0.005333902
1 VSG(VSG) į KWD
د.ك0.0000779885
1 VSG(VSG) į ILS
0.000848924
1 VSG(VSG) į AOA
Kz0.233942487
1 VSG(VSG) į BHD
.د.ب0.0000963989
1 VSG(VSG) į BMD
$0.0002557
1 VSG(VSG) į DKK
kr0.001631366
1 VSG(VSG) į HNL
L0.006701897
1 VSG(VSG) į MUR
0.01163435
1 VSG(VSG) į NAD
$0.004495206
1 VSG(VSG) į NOK
kr0.002539101
1 VSG(VSG) į NZD
$0.000429576
1 VSG(VSG) į PAB
B/.0.0002557
1 VSG(VSG) į PGK
K0.001084168
1 VSG(VSG) į QAR
ر.ق0.000930748
1 VSG(VSG) į RSD
дин.0.025610912

VSG išteklius

Išsamesnei VSG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VSG svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VSG

Kiek VSG(VSG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VSG kaina USD valiuta yra 0.0002557USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VSG į USD kaina?
Dabartinė VSG kaina USD valiuta yra $ 0.0002557. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VSG rinkos kapitalizacija?
VSG rinkos kapitalizacija yra $ 2.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VSG apyvartoje?
VSG apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VSG kaina?
VSG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.008684814751309918USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VSG kaina?
VSG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002885292866073USD.
Kokia yra VSG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VSG yra $ 29.47KUSD.
Ar VSG kaina šiais metais kils?
VSG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VSG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:17(UTC+8)

VSG (VSG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VSG-į-USD skaičiuoklė

Suma

VSG
VSG
USD
USD

1 VSG = 0.0002557 USD

Prekiauti VSG

VSGUSDT
$0.0002557
$0.0002557$0.0002557
+1.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis