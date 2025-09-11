Daugiau apie VPT

Veritas logotipas

Veritas kaina(VPT)

1 VPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002455
$0.0002455
-0.24%1D
USD
Veritas (VPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:28(UTC+8)

Veritas (VPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002432
$ 0.0002432
24 val. žemiausia
$ 0.0002485
$ 0.0002485
24 val. aukščiausia

$ 0.0002432
$ 0.0002432

$ 0.0002485
$ 0.0002485

$ 0.015653767551023726
$ 0.015653767551023726

$ 0.000126522648164317
$ 0.000126522648164317

-0.29%

-0.24%

-17.87%

-17.87%

Veritas (VPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002455. Per pastarąsias 24 valandas VPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002432 iki aukščiausios $ 0.0002485 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VPT kaina yra $ 0.015653767551023726, o žemiausia – $ 0.000126522648164317.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Veritas (VPT) rinkos informacija

No.3128

$ 65.83K
$ 65.83K

$ 54.15K
$ 54.15K

$ 245.50K
$ 245.50K

268.13M
268.13M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

26.81%

BASE

Dabartinė Veritas rinkos kapitalizacija yra $ 65.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.15K. VPT apyvartoje yra 268.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.50K

Veritas (VPT) kainos istorija USD

Stebėkite Veritas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000591-0.24%
30 dienų$ -0.0007362-75.00%
60 dienų$ -0.0001561-38.87%
90 dienų$ -0.000529-68.31%
Veritas kainos pokytis šiandien

Šiandien VPT užfiksuotas $ -0.000000591 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Veritas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0007362 (-75.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Veritas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VPT rodiklis pasikeitė $ -0.0001561 (-38.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Veritas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000529 (-68.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Veritas (VPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Veritas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Veritas (VPT)

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Veritas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Veritas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Veritas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Veritas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Veritas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Veritas (VPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Veritas (VPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Veritas prognozes.

Peržiūrėkite Veritas kainos prognozę dabar!

Veritas (VPT) Tokenomika

Supratimas apie Veritas (VPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Veritas (VPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Veritas? Viskas paprasta ir patogu! Veritas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VPT į vietos valiutas

1 Veritas(VPT) į VND
6.4603325
1 Veritas(VPT) į AUD
A$0.000370705
1 Veritas(VPT) į GBP
0.000179215
1 Veritas(VPT) į EUR
0.000208675
1 Veritas(VPT) į USD
$0.0002455
1 Veritas(VPT) į MYR
RM0.00103601
1 Veritas(VPT) į TRY
0.01013424
1 Veritas(VPT) į JPY
¥0.0360885
1 Veritas(VPT) į ARS
ARS$0.34971475
1 Veritas(VPT) į RUB
0.020742295
1 Veritas(VPT) į INR
0.021660465
1 Veritas(VPT) į IDR
Rp4.02458952
1 Veritas(VPT) į KRW
0.34144631
1 Veritas(VPT) į PHP
0.014045055
1 Veritas(VPT) į EGP
￡E.0.01181837
1 Veritas(VPT) į BRL
R$0.0013257
1 Veritas(VPT) į CAD
C$0.00033879
1 Veritas(VPT) į BDT
0.0299019
1 Veritas(VPT) į NGN
0.370285195
1 Veritas(VPT) į COP
$0.96274298
1 Veritas(VPT) į ZAR
R.0.004293795
1 Veritas(VPT) į UAH
0.01013424
1 Veritas(VPT) į VES
Bs0.038298
1 Veritas(VPT) į CLP
$0.2359255
1 Veritas(VPT) į PKR
Rs0.069724455
1 Veritas(VPT) į KZT
0.13234414
1 Veritas(VPT) į THB
฿0.00780199
1 Veritas(VPT) į TWD
NT$0.007455835
1 Veritas(VPT) į AED
د.إ0.000900985
1 Veritas(VPT) į CHF
Fr0.000193945
1 Veritas(VPT) į HKD
HK$0.00190999
1 Veritas(VPT) į AMD
֏0.093808005
1 Veritas(VPT) į MAD
.د.م0.002216865
1 Veritas(VPT) į MXN
$0.0045663
1 Veritas(VPT) į SAR
ريال0.000920625
1 Veritas(VPT) į PLN
0.00089362
1 Veritas(VPT) į RON
лв0.00106547
1 Veritas(VPT) į SEK
kr0.002295425
1 Veritas(VPT) į BGN
лв0.000409985
1 Veritas(VPT) į HUF
Ft0.082519915
1 Veritas(VPT) į CZK
0.00512113
1 Veritas(VPT) į KWD
د.ك0.0000748775
1 Veritas(VPT) į ILS
0.000817515
1 Veritas(VPT) į AOA
Kz0.224610405
1 Veritas(VPT) į BHD
.د.ب0.0000925535
1 Veritas(VPT) į BMD
$0.0002455
1 Veritas(VPT) į DKK
kr0.00156629
1 Veritas(VPT) į HNL
L0.006434555
1 Veritas(VPT) į MUR
0.01118498
1 Veritas(VPT) į NAD
$0.00431589
1 Veritas(VPT) į NOK
kr0.002437815
1 Veritas(VPT) į NZD
$0.00041244
1 Veritas(VPT) į PAB
B/.0.0002455
1 Veritas(VPT) į PGK
K0.00104092
1 Veritas(VPT) į QAR
ر.ق0.00089362
1 Veritas(VPT) į RSD
дин.0.024586825

Veritas išteklius

Išsamesnei Veritas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Veritas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Veritas

Kiek Veritas(VPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VPT kaina USD valiuta yra 0.0002455USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VPT į USD kaina?
Dabartinė VPT kaina USD valiuta yra $ 0.0002455. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Veritas rinkos kapitalizacija?
VPT rinkos kapitalizacija yra $ 65.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VPT apyvartoje?
VPT apyvartoje yra 268.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VPT kaina?
VPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.015653767551023726USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VPT kaina?
VPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000126522648164317USD.
Kokia yra VPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VPT yra $ 54.15KUSD.
Ar VPT kaina šiais metais kils?
VPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:28(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.0002455
$0.0002455
