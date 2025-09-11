Veritas (VPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002455. Per pastarąsias 24 valandas VPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002432 iki aukščiausios $ 0.0002485 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VPT kaina yra $ 0.015653767551023726, o žemiausia – $ 0.000126522648164317.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Veritas (VPT) rinkos informacija
Dabartinė Veritas rinkos kapitalizacija yra $ 65.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.15K. VPT apyvartoje yra 268.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.50K
Veritas (VPT) kainos istorija USD
Stebėkite Veritas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000591
-0.24%
30 dienų
$ -0.0007362
-75.00%
60 dienų
$ -0.0001561
-38.87%
90 dienų
$ -0.000529
-68.31%
Veritas kainos pokytis šiandien
Šiandien VPT užfiksuotas $ -0.000000591 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Veritas 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0007362 (-75.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Veritas 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VPT rodiklis pasikeitė $ -0.0001561 (-38.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Veritas 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000529 (-68.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.
Veritas kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Veritas (VPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Veritas (VPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Veritas prognozes.
Supratimas apie Veritas (VPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
