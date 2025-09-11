Daugiau apie VOLTAGE

Voltage Finance logotipas

Voltage Finance kaina(VOLTAGE)

1 VOLTAGE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00006425
-6.97%1D
USD
Voltage Finance (VOLTAGE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Voltage Finance (VOLTAGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006425
24 val. žemiausia
$ 0.00007035
24 val. aukščiausia

$ 0.00006425
$ 0.00007035
$ 0.00230802649443098
$ 0.000016527928866797
0.00%

-6.97%

-7.40%

-7.40%

Voltage Finance (VOLTAGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006425. Per pastarąsias 24 valandas VOLTAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006425 iki aukščiausios $ 0.00007035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOLTAGE kaina yra $ 0.00230802649443098, o žemiausia – $ 0.000016527928866797.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOLTAGE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Voltage Finance (VOLTAGE) rinkos informacija

No.6980

$ 0.00
$ 21.46
$ 552.96K
0.00
8,606,406,637
FUSE

Dabartinė Voltage Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.46. VOLTAGE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 8606406637. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 552.96K

Voltage Finance (VOLTAGE) kainos istorija USD

Stebėkite Voltage Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000048137-6.97%
30 dienų$ -0.00002206-25.56%
60 dienų$ +0.00000851+15.26%
90 dienų$ -0.00001574-19.68%
Voltage Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien VOLTAGE užfiksuotas $ -0.0000048137 (-6.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Voltage Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002206 (-25.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Voltage Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOLTAGE rodiklis pasikeitė $ +0.00000851 (+15.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Voltage Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001574 (-19.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Voltage Finance (VOLTAGE) pokyčius?

Peržiūrėkite Voltage Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Voltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Voltage Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VOLTAGEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Voltage Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Voltage Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Voltage Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Voltage Finance (VOLTAGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Voltage Finance (VOLTAGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Voltage Finance prognozes.

Peržiūrėkite Voltage Finance kainos prognozę dabar!

Voltage Finance (VOLTAGE) Tokenomika

Supratimas apie Voltage Finance (VOLTAGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOLTAGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Voltage Finance (VOLTAGE)

Ieškote, kaip nusipirkti Voltage Finance? Viskas paprasta ir patogu! Voltage Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VOLTAGE į vietos valiutas

1 Voltage Finance(VOLTAGE) į VND
1.69073875
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į AUD
A$0.0000970175
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į GBP
0.0000469025
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į EUR
0.0000546125
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į USD
$0.00006425
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į MYR
RM0.000271135
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į TRY
0.00265224
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į JPY
¥0.00944475
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į ARS
ARS$0.091524125
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į RUB
0.005429125
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į INR
0.005662995
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į IDR
Rp1.05327852
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į KRW
0.08923554
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į PHP
0.003671245
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į EGP
￡E.0.003092995
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į BRL
R$0.00034695
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į CAD
C$0.000088665
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į BDT
0.00782565
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į NGN
0.0969076325
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į COP
$0.25196023
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į ZAR
R.0.0011237325
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į UAH
0.00265224
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į VES
Bs0.010023
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į CLP
$0.06174425
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į PKR
Rs0.0182476425
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į KZT
0.03463589
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į THB
฿0.002041865
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į TWD
NT$0.0019499875
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į AED
د.إ0.0002357975
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į CHF
Fr0.0000507575
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į HKD
HK$0.000499865
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į AMD
֏0.0245505675
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į MAD
.د.م0.0005801775
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į MXN
$0.0011944075
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į SAR
ريال0.0002409375
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į PLN
0.00023387
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į RON
лв0.0002782025
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į SEK
kr0.0006007375
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į BGN
лв0.0001072975
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į HUF
Ft0.0215963525
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į CZK
0.001340255
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į KWD
د.ك0.00001959625
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į ILS
0.00021331
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į AOA
Kz0.0587829675
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į BHD
.د.ب0.00002422225
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į BMD
$0.00006425
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į DKK
kr0.000409915
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į HNL
L0.0016839925
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į MUR
0.002923375
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į NAD
$0.001129515
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į NOK
kr0.0006380025
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į NZD
$0.00010794
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į PAB
B/.0.00006425
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į PGK
K0.00027242
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į QAR
ر.ق0.00023387
1 Voltage Finance(VOLTAGE) į RSD
дин.0.00643528

Voltage Finance išteklius

Išsamesnei Voltage Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Voltage Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Voltage Finance

Kiek Voltage Finance(VOLTAGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VOLTAGE kaina USD valiuta yra 0.00006425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VOLTAGE į USD kaina?
Dabartinė VOLTAGE kaina USD valiuta yra $ 0.00006425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Voltage Finance rinkos kapitalizacija?
VOLTAGE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VOLTAGE apyvartoje?
VOLTAGE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VOLTAGE kaina?
VOLTAGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00230802649443098USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VOLTAGE kaina?
VOLTAGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000016527928866797USD.
Kokia yra VOLTAGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VOLTAGE yra $ 21.46USD.
Ar VOLTAGE kaina šiais metais kils?
VOLTAGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VOLTAGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Voltage Finance (VOLTAGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

