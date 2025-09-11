VentureMind AI (VNTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001893. Per pastarąsias 24 valandas VNTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001511 iki aukščiausios $ 0.001895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VNTR kaina yra $ 0.04324866066980628, o žemiausia – $ 0.001456300329042982.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VNTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +24.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VentureMind AI (VNTR) rinkos informacija
No.2277
$ 819.66K
$ 819.66K$ 819.66K
$ 265.54
$ 265.54$ 265.54
$ 946.49K
$ 946.49K$ 946.49K
433.00M
433.00M 433.00M
499,996,944
499,996,944 499,996,944
499,996,944
499,996,944 499,996,944
86.59%
SOL
Dabartinė VentureMind AI rinkos kapitalizacija yra $ 819.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 265.54. VNTR apyvartoje yra 433.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 499996944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 946.49K
VentureMind AI (VNTR) kainos istorija USD
Stebėkite VentureMind AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00036799
+24.13%
30 dienų
$ -0.000102
-5.12%
60 dienų
$ -0.000382
-16.80%
90 dienų
$ -0.000607
-24.28%
VentureMind AI kainos pokytis šiandien
Šiandien VNTR užfiksuotas $ +0.00036799 (+24.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VentureMind AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000102 (-5.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VentureMind AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VNTR rodiklis pasikeitė $ -0.000382 (-16.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VentureMind AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000607 (-24.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VentureMind AI (VNTR) pokyčius?
VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.
VentureMind AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VentureMind AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VNTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie VentureMind AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VentureMind AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VentureMind AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VentureMind AI (VNTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VentureMind AI (VNTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VentureMind AI prognozes.
Supratimas apie VentureMind AI (VNTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VNTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VentureMind AI (VNTR)
Ieškote, kaip nusipirkti VentureMind AI? Viskas paprasta ir patogu! VentureMind AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.