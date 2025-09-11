Daugiau apie VNTR

VentureMind AI kaina(VNTR)

1 VNTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.001893
$0.001893$0.001893
+24.13%1D
USD
VentureMind AI (VNTR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

VentureMind AI (VNTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001511
$ 0.001511$ 0.001511
24 val. žemiausia
$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895
24 val. aukščiausia

$ 0.001511
$ 0.001511$ 0.001511

$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982$ 0.001456300329042982

-0.11%

+24.13%

+18.31%

+18.31%

VentureMind AI (VNTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001893. Per pastarąsias 24 valandas VNTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001511 iki aukščiausios $ 0.001895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VNTR kaina yra $ 0.04324866066980628, o žemiausia – $ 0.001456300329042982.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VNTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +24.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VentureMind AI (VNTR) rinkos informacija

No.2277

$ 819.66K
$ 819.66K$ 819.66K

$ 265.54
$ 265.54$ 265.54

$ 946.49K
$ 946.49K$ 946.49K

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

SOL

Dabartinė VentureMind AI rinkos kapitalizacija yra $ 819.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 265.54. VNTR apyvartoje yra 433.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 499996944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 946.49K

VentureMind AI (VNTR) kainos istorija USD

Stebėkite VentureMind AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00036799+24.13%
30 dienų$ -0.000102-5.12%
60 dienų$ -0.000382-16.80%
90 dienų$ -0.000607-24.28%
VentureMind AI kainos pokytis šiandien

Šiandien VNTR užfiksuotas $ +0.00036799 (+24.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VentureMind AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000102 (-5.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VentureMind AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VNTR rodiklis pasikeitė $ -0.000382 (-16.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VentureMind AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000607 (-24.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VentureMind AI (VNTR) pokyčius?

Peržiūrėkite VentureMind AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VentureMind AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VNTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VentureMind AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VentureMind AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VentureMind AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VentureMind AI (VNTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VentureMind AI (VNTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VentureMind AI prognozes.

Peržiūrėkite VentureMind AI kainos prognozę dabar!

VentureMind AI (VNTR) Tokenomika

Supratimas apie VentureMind AI (VNTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VNTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VentureMind AI (VNTR)

Ieškote, kaip nusipirkti VentureMind AI? Viskas paprasta ir patogu! VentureMind AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VNTR į vietos valiutas

VentureMind AI išteklius

Išsamesnei VentureMind AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VentureMind AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VentureMind AI

Kiek VentureMind AI(VNTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VNTR kaina USD valiuta yra 0.001893USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VNTR į USD kaina?
Dabartinė VNTR kaina USD valiuta yra $ 0.001893. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VentureMind AI rinkos kapitalizacija?
VNTR rinkos kapitalizacija yra $ 819.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VNTR apyvartoje?
VNTR apyvartoje yra 433.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VNTR kaina?
VNTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04324866066980628USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VNTR kaina?
VNTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001456300329042982USD.
Kokia yra VNTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VNTR yra $ 265.54USD.
Ar VNTR kaina šiais metais kils?
VNTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VNTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

VentureMind AI (VNTR) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

