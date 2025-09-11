Daugiau apie VMPX

VMPX Kainos informacija

VMPX Oficiali svetainė

VMPX Tokenomika

VMPX Kainų prognozė

VMPX Istorija

VMPX pirkimo vadovas

VMPXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VMPX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VMPX logotipas

VMPX kaina(VMPX)

1 VMPX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0064
$0.0064$0.0064
+0.03%1D
USD
VMPX (VMPX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:53:16(UTC+8)

VMPX (VMPX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006385
$ 0.006385$ 0.006385
24 val. žemiausia
$ 0.00649
$ 0.00649$ 0.00649
24 val. aukščiausia

$ 0.006385
$ 0.006385$ 0.006385

$ 0.00649
$ 0.00649$ 0.00649

$ 0.38429498331856643
$ 0.38429498331856643$ 0.38429498331856643

$ 0.003001929432964828
$ 0.003001929432964828$ 0.003001929432964828

+0.20%

+0.03%

+18.96%

+18.96%

VMPX (VMPX) realiojo laiko kaina yra $ 0.006416. Per pastarąsias 24 valandas VMPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006385 iki aukščiausios $ 0.00649 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VMPX kaina yra $ 0.38429498331856643, o žemiausia – $ 0.003001929432964828.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VMPX per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VMPX (VMPX) rinkos informacija

No.5005

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 696.93K
$ 696.93K$ 696.93K

0.00
0.00 0.00

108,624,000
108,624,000 108,624,000

108,624,000
108,624,000 108,624,000

0.00%

ETH

Dabartinė VMPX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.03K. VMPX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 108624000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 696.93K

VMPX (VMPX) kainos istorija USD

Stebėkite VMPX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000192+0.03%
30 dienų$ -0.000921-12.56%
60 dienų$ -0.001727-21.21%
90 dienų$ -0.001224-16.03%
VMPX kainos pokytis šiandien

Šiandien VMPX užfiksuotas $ +0.00000192 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VMPX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000921 (-12.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VMPX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VMPX rodiklis pasikeitė $ -0.001727 (-21.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VMPX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001224 (-16.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VMPX (VMPX) pokyčius?

Peržiūrėkite VMPX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VMPX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VMPXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VMPX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VMPX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VMPX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VMPX (VMPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VMPX (VMPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VMPX prognozes.

Peržiūrėkite VMPX kainos prognozę dabar!

VMPX (VMPX) Tokenomika

Supratimas apie VMPX (VMPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VMPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VMPX (VMPX)

Ieškote, kaip nusipirkti VMPX? Viskas paprasta ir patogu! VMPX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VMPX į vietos valiutas

1 VMPX(VMPX) į VND
168.83704
1 VMPX(VMPX) į AUD
A$0.00968816
1 VMPX(VMPX) į GBP
0.00468368
1 VMPX(VMPX) į EUR
0.0054536
1 VMPX(VMPX) į USD
$0.006416
1 VMPX(VMPX) į MYR
RM0.02707552
1 VMPX(VMPX) į TRY
0.26485248
1 VMPX(VMPX) į JPY
¥0.943152
1 VMPX(VMPX) į ARS
ARS$9.139592
1 VMPX(VMPX) į RUB
0.54208784
1 VMPX(VMPX) į INR
0.56640448
1 VMPX(VMPX) į IDR
Rp105.18031104
1 VMPX(VMPX) į KRW
8.935884
1 VMPX(VMPX) į PHP
0.36738016
1 VMPX(VMPX) į EGP
￡E.0.30899456
1 VMPX(VMPX) į BRL
R$0.0346464
1 VMPX(VMPX) į CAD
C$0.00885408
1 VMPX(VMPX) į BDT
0.7814688
1 VMPX(VMPX) į NGN
9.67718864
1 VMPX(VMPX) į COP
$25.16072896
1 VMPX(VMPX) į ZAR
R.0.11234416
1 VMPX(VMPX) į UAH
0.26485248
1 VMPX(VMPX) į VES
Bs1.000896
1 VMPX(VMPX) į CLP
$6.165776
1 VMPX(VMPX) į PKR
Rs1.82220816
1 VMPX(VMPX) į KZT
3.45873728
1 VMPX(VMPX) į THB
฿0.2040288
1 VMPX(VMPX) į TWD
NT$0.19478976
1 VMPX(VMPX) į AED
د.إ0.02354672
1 VMPX(VMPX) į CHF
Fr0.00506864
1 VMPX(VMPX) į HKD
HK$0.04991648
1 VMPX(VMPX) į AMD
֏2.45161776
1 VMPX(VMPX) į MAD
.د.م0.05793648
1 VMPX(VMPX) į MXN
$0.11940176
1 VMPX(VMPX) į SAR
ريال0.02406
1 VMPX(VMPX) į PLN
0.02335424
1 VMPX(VMPX) į RON
лв0.02778128
1 VMPX(VMPX) į SEK
kr0.06005376
1 VMPX(VMPX) į BGN
лв0.01071472
1 VMPX(VMPX) į HUF
Ft2.15808576
1 VMPX(VMPX) į CZK
0.13390192
1 VMPX(VMPX) į KWD
د.ك0.00195688
1 VMPX(VMPX) į ILS
0.02130112
1 VMPX(VMPX) į AOA
Kz5.84863312
1 VMPX(VMPX) į BHD
.د.ب0.002418832
1 VMPX(VMPX) į BMD
$0.006416
1 VMPX(VMPX) į DKK
kr0.04093408
1 VMPX(VMPX) į HNL
L0.16816336
1 VMPX(VMPX) į MUR
0.29231296
1 VMPX(VMPX) į NAD
$0.11279328
1 VMPX(VMPX) į NOK
kr0.06377504
1 VMPX(VMPX) į NZD
$0.01077888
1 VMPX(VMPX) į PAB
B/.0.006416
1 VMPX(VMPX) į PGK
K0.02720384
1 VMPX(VMPX) į QAR
ر.ق0.02335424
1 VMPX(VMPX) į RSD
дин.0.64281904

VMPX išteklius

Išsamesnei VMPX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali VMPX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VMPX

Kiek VMPX(VMPX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VMPX kaina USD valiuta yra 0.006416USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VMPX į USD kaina?
Dabartinė VMPX kaina USD valiuta yra $ 0.006416. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VMPX rinkos kapitalizacija?
VMPX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VMPX apyvartoje?
VMPX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VMPX kaina?
VMPX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.38429498331856643USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VMPX kaina?
VMPX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003001929432964828USD.
Kokia yra VMPX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VMPX yra $ 56.03KUSD.
Ar VMPX kaina šiais metais kils?
VMPX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VMPX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:53:16(UTC+8)

VMPX (VMPX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VMPX-į-USD skaičiuoklė

Suma

VMPX
VMPX
USD
USD

1 VMPX = 0.006416 USD

Prekiauti VMPX

VMPXUSDT
$0.0064
$0.0064$0.0064
+0.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis