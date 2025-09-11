VMPX (VMPX) realiojo laiko kaina yra $ 0.006416. Per pastarąsias 24 valandas VMPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006385 iki aukščiausios $ 0.00649 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VMPX kaina yra $ 0.38429498331856643, o žemiausia – $ 0.003001929432964828.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VMPX per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VMPX (VMPX) rinkos informacija
Dabartinė VMPX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.03K. VMPX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 108624000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 696.93K
VMPX (VMPX) kainos istorija USD
Stebėkite VMPX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000192
+0.03%
30 dienų
$ -0.000921
-12.56%
60 dienų
$ -0.001727
-21.21%
90 dienų
$ -0.001224
-16.03%
VMPX kainos pokytis šiandien
Šiandien VMPX užfiksuotas $ +0.00000192 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VMPX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000921 (-12.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VMPX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VMPX rodiklis pasikeitė $ -0.001727 (-21.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VMPX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001224 (-16.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VMPX (VMPX) pokyčius?
VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens.
Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.
VMPX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VMPX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VMPX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VMPX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VMPX (VMPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VMPX (VMPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VMPX prognozes.
Supratimas apie VMPX (VMPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VMPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VMPX (VMPX)
Ieškote, kaip nusipirkti VMPX? Viskas paprasta ir patogu! VMPX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.