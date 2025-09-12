VitaWatch (VITA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000827. Per pastarąsias 24 valandas VITA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000051 iki aukščiausios $ 0.00000000193 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VITA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VITA per pastarąją valandą pasikeitė -5.27%, per 24 valandas – +59.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -58.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VitaWatch (VITA) rinkos informacija
--
----
$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Dabartinė VitaWatch rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.61K. VITA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
VitaWatch (VITA) kainos istorija USD
Stebėkite VitaWatch kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000030697
+59.03%
30 dienų
$ -0.000099999173
-100.00%
60 dienų
$ -0.024999999173
-100.00%
90 dienų
$ -0.024999999173
-100.00%
VitaWatch kainos pokytis šiandien
Šiandien VITA užfiksuotas $ +0.00000000030697 (+59.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VitaWatch 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000099999173 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VitaWatch 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VITA rodiklis pasikeitė $ -0.024999999173 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VitaWatch 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024999999173 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VitaWatch (VITA) pokyčius?
VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.
VitaWatch galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VitaWatch investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VITAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie VitaWatch mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VitaWatch, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VitaWatch kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VitaWatch (VITA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VitaWatch (VITA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VitaWatch prognozes.
Supratimas apie VitaWatch (VITA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VITAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VitaWatch (VITA)
Ieškote, kaip nusipirkti VitaWatch? Viskas paprasta ir patogu! VitaWatch lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.