VisionGame (VISION) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002789. Per pastarąsias 24 valandas VISION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002547 iki aukščiausios $ 0.00057 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VISION kaina yra $ 0.2554378865088781, o žemiausia – $ 0.000231874784994097.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VISION per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VisionGame (VISION) rinkos informacija
No.2863
$ 168.73K
$ 168.73K$ 168.73K
$ 365.33
$ 365.33$ 365.33
$ 278.90K
$ 278.90K$ 278.90K
605.00M
605.00M 605.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
950,000,000
950,000,000 950,000,000
60.50%
BSC
Dabartinė VisionGame rinkos kapitalizacija yra $ 168.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 365.33. VISION apyvartoje yra 605.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 950000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 278.90K
VisionGame (VISION) kainos istorija USD
Stebėkite VisionGame kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000018371
-6.18%
30 dienų
$ +0.0000002
+0.07%
60 dienų
$ -0.0001271
-31.31%
90 dienų
$ -0.0003467
-55.42%
VisionGame kainos pokytis šiandien
Šiandien VISION užfiksuotas $ -0.000018371 (-6.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VisionGame 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000002 (+0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VisionGame 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VISION rodiklis pasikeitė $ -0.0001271 (-31.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VisionGame 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003467 (-55.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VisionGame (VISION) pokyčius?
VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.
VisionGame galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VisionGame investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VisionGame, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VisionGame kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VisionGame (VISION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VisionGame (VISION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VisionGame prognozes.
Supratimas apie VisionGame (VISION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VISIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VisionGame (VISION)
Ieškote, kaip nusipirkti VisionGame? Viskas paprasta ir patogu! VisionGame lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.