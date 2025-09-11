Veloce (VEXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001896. Per pastarąsias 24 valandas VEXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001866 iki aukščiausios $ 0.002095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEXT kaina yra $ 0.7169465101476871, o žemiausia – $ 0.001307910679458189.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEXT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Veloce (VEXT) rinkos informacija
No.2556
$ 410.45K
$ 410.45K$ 410.45K
$ 599.43
$ 599.43$ 599.43
$ 568.80K
$ 568.80K$ 568.80K
216.48M
216.48M 216.48M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
72.16%
MATIC
Dabartinė Veloce rinkos kapitalizacija yra $ 410.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 599.43. VEXT apyvartoje yra 216.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 568.80K
Veloce (VEXT) kainos istorija USD
Stebėkite Veloce kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006999
-3.56%
30 dienų
$ +0.000092
+5.09%
60 dienų
$ +0.000235
+14.14%
90 dienų
$ +0.00033
+21.07%
Veloce kainos pokytis šiandien
Šiandien VEXT užfiksuotas $ -0.00006999 (-3.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Veloce 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000092 (+5.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Veloce 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VEXT rodiklis pasikeitė $ +0.000235 (+14.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Veloce 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00033 (+21.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Veloce (VEXT) pokyčius?
Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.
Veloce galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Veloce investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Veloce, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Veloce kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Veloce (VEXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Veloce (VEXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Veloce prognozes.
Supratimas apie Veloce (VEXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Veloce (VEXT)
Ieškote, kaip nusipirkti Veloce? Viskas paprasta ir patogu! Veloce lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.