VEMP kaina(VEMP)

1 VEMP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007552
$0.0007552$0.0007552
-0.13%1D
USD
VEMP (VEMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:21:29(UTC+8)

VEMP (VEMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000754
$ 0.000754$ 0.000754
24 val. žemiausia
$ 0.0007628
$ 0.0007628$ 0.0007628
24 val. aukščiausia

$ 0.000754
$ 0.000754$ 0.000754

$ 0.0007628
$ 0.0007628$ 0.0007628

$ 0.6579584978828696
$ 0.6579584978828696$ 0.6579584978828696

$ 0.000507096748872242
$ 0.000507096748872242$ 0.000507096748872242

-0.20%

-0.13%

-1.49%

-1.49%

VEMP (VEMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007552. Per pastarąsias 24 valandas VEMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000754 iki aukščiausios $ 0.0007628 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEMP kaina yra $ 0.6579584978828696, o žemiausia – $ 0.000507096748872242.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEMP per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VEMP (VEMP) rinkos informacija

No.2697

$ 296.74K
$ 296.74K$ 296.74K

$ 24.69K
$ 24.69K$ 24.69K

$ 377.60K
$ 377.60K$ 377.60K

392.93M
392.93M 392.93M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78.58%

2021-09-01 00:00:00

ARB

Dabartinė VEMP rinkos kapitalizacija yra $ 296.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.69K. VEMP apyvartoje yra 392.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 377.60K

VEMP (VEMP) kainos istorija USD

Stebėkite VEMP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000983-0.13%
30 dienų$ -0.0000671-8.17%
60 dienų$ -0.000092-10.86%
90 dienų$ +0.0002226+41.79%
VEMP kainos pokytis šiandien

Šiandien VEMP užfiksuotas $ -0.000000983 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VEMP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000671 (-8.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VEMP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VEMP rodiklis pasikeitė $ -0.000092 (-10.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VEMP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002226 (+41.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VEMP (VEMP) pokyčius?

Peržiūrėkite VEMP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

VEMP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VEMP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VEMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VEMP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VEMP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VEMP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VEMP (VEMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VEMP (VEMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VEMP prognozes.

Peržiūrėkite VEMP kainos prognozę dabar!

VEMP (VEMP) Tokenomika

Supratimas apie VEMP (VEMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VEMP (VEMP)

Ieškote, kaip nusipirkti VEMP? Viskas paprasta ir patogu! VEMP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VEMP į vietos valiutas

1 VEMP(VEMP) į VND
19.873088
1 VEMP(VEMP) į AUD
A$0.001140352
1 VEMP(VEMP) į GBP
0.000551296
1 VEMP(VEMP) į EUR
0.00064192
1 VEMP(VEMP) į USD
$0.0007552
1 VEMP(VEMP) į MYR
RM0.003186944
1 VEMP(VEMP) į TRY
0.031174656
1 VEMP(VEMP) į JPY
¥0.1110144
1 VEMP(VEMP) į ARS
ARS$1.0757824
1 VEMP(VEMP) į RUB
0.0638144
1 VEMP(VEMP) į INR
0.066563328
1 VEMP(VEMP) į IDR
Rp12.380325888
1 VEMP(VEMP) į KRW
1.048882176
1 VEMP(VEMP) į PHP
0.043152128
1 VEMP(VEMP) į EGP
￡E.0.036355328
1 VEMP(VEMP) į BRL
R$0.00407808
1 VEMP(VEMP) į CAD
C$0.001042176
1 VEMP(VEMP) į BDT
0.09198336
1 VEMP(VEMP) į NGN
1.139060608
1 VEMP(VEMP) į COP
$2.961562112
1 VEMP(VEMP) į ZAR
R.0.013208448
1 VEMP(VEMP) į UAH
0.031174656
1 VEMP(VEMP) į VES
Bs0.1178112
1 VEMP(VEMP) į CLP
$0.7257472
1 VEMP(VEMP) į PKR
Rs0.214484352
1 VEMP(VEMP) į KZT
0.407113216
1 VEMP(VEMP) į THB
฿0.024000256
1 VEMP(VEMP) į TWD
NT$0.02292032
1 VEMP(VEMP) į AED
د.إ0.002771584
1 VEMP(VEMP) į CHF
Fr0.000596608
1 VEMP(VEMP) į HKD
HK$0.005875456
1 VEMP(VEMP) į AMD
֏0.288569472
1 VEMP(VEMP) į MAD
.د.م0.006819456
1 VEMP(VEMP) į MXN
$0.014039168
1 VEMP(VEMP) į SAR
ريال0.002832
1 VEMP(VEMP) į PLN
0.002748928
1 VEMP(VEMP) į RON
лв0.003270016
1 VEMP(VEMP) į SEK
kr0.00706112
1 VEMP(VEMP) į BGN
лв0.001261184
1 VEMP(VEMP) į HUF
Ft0.253845376
1 VEMP(VEMP) į CZK
0.015753472
1 VEMP(VEMP) į KWD
د.ك0.000230336
1 VEMP(VEMP) į ILS
0.002507264
1 VEMP(VEMP) į AOA
Kz0.690940032
1 VEMP(VEMP) į BHD
.د.ب0.0002847104
1 VEMP(VEMP) į BMD
$0.0007552
1 VEMP(VEMP) į DKK
kr0.004818176
1 VEMP(VEMP) į HNL
L0.019793792
1 VEMP(VEMP) į MUR
0.0343616
1 VEMP(VEMP) į NAD
$0.013276416
1 VEMP(VEMP) į NOK
kr0.007499136
1 VEMP(VEMP) į NZD
$0.001268736
1 VEMP(VEMP) į PAB
B/.0.0007552
1 VEMP(VEMP) į PGK
K0.003202048
1 VEMP(VEMP) į QAR
ر.ق0.002748928
1 VEMP(VEMP) į RSD
дин.0.075640832

VEMP išteklius

Išsamesnei VEMP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VEMP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VEMP

Kiek VEMP(VEMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VEMP kaina USD valiuta yra 0.0007552USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VEMP į USD kaina?
Dabartinė VEMP kaina USD valiuta yra $ 0.0007552. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VEMP rinkos kapitalizacija?
VEMP rinkos kapitalizacija yra $ 296.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VEMP apyvartoje?
VEMP apyvartoje yra 392.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VEMP kaina?
VEMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6579584978828696USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VEMP kaina?
VEMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000507096748872242USD.
Kokia yra VEMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VEMP yra $ 24.69KUSD.
Ar VEMP kaina šiais metais kils?
VEMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VEMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:21:29(UTC+8)

VEMP (VEMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

