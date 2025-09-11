Daugiau apie VATR

Vatra INU logotipas

Vatra INU kaina(VATR)

1 VATR į USD – tiesioginė kaina:

Vatra INU (VATR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:27(UTC+8)

Vatra INU (VATR) kainos informacija (USD)

-12.83%

-12.83%

Vatra INU (VATR) realiojo laiko kaina yra $ 0.000136. Per pastarąsias 24 valandas VATR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000136 iki aukščiausios $ 0.000136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VATR kaina yra $ 0.007799414059741528, o žemiausia – $ 0.000419774377370754.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VATR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vatra INU (VATR) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Vatra INU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. VATR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 148000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.13K

Vatra INU (VATR) kainos istorija USD

Stebėkite Vatra INU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0000766-36.04%
60 dienų$ -0.0001143-45.67%
90 dienų$ -0.0001112-44.99%
Vatra INU kainos pokytis šiandien

Šiandien VATR užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vatra INU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000766 (-36.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vatra INU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VATR rodiklis pasikeitė $ -0.0001143 (-45.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vatra INU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001112 (-44.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vatra INU (VATR) pokyčius?

Peržiūrėkite Vatra INU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vatra INU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VATRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vatra INU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vatra INU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vatra INU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vatra INU (VATR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vatra INU (VATR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vatra INU prognozes.

Peržiūrėkite Vatra INU kainos prognozę dabar!

Vatra INU (VATR) Tokenomika

Supratimas apie Vatra INU (VATR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VATRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vatra INU (VATR)

Ieškote, kaip nusipirkti Vatra INU? Viskas paprasta ir patogu! Vatra INU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VATR į vietos valiutas

Vatra INU išteklius

Išsamesnei Vatra INU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vatra INU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vatra INU

Kiek Vatra INU(VATR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VATR kaina USD valiuta yra 0.000136USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VATR į USD kaina?
Dabartinė VATR kaina USD valiuta yra $ 0.000136. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vatra INU rinkos kapitalizacija?
VATR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VATR apyvartoje?
VATR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VATR kaina?
VATR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.007799414059741528USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VATR kaina?
VATR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000419774377370754USD.
Kokia yra VATR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VATR yra $ 0.00USD.
Ar VATR kaina šiais metais kils?
VATR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VATR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:27(UTC+8)

Vatra INU (VATR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

