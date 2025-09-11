Daugiau apie VANKEDISI

vankedisi logotipas

vankedisi kaina(VANKEDISI)

1 VANKEDISI į USD – tiesioginė kaina:

$0.04538
+0.06%1D
USD
vankedisi (VANKEDISI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:12(UTC+8)

vankedisi (VANKEDISI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0444
24 val. žemiausia
$ 0.04597
24 val. aukščiausia

$ 0.0444
$ 0.04597
--
--
+0.57%

+0.06%

-4.97%

-4.97%

vankedisi (VANKEDISI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04538. Per pastarąsias 24 valandas VANKEDISI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0444 iki aukščiausios $ 0.04597 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VANKEDISI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VANKEDISI per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

vankedisi (VANKEDISI) rinkos informacija

--
$ 329.53K
$ 329.53K$ 329.53K

$ 3.86M
--
85,000,000
SOL

Dabartinė vankedisi rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 329.53K. VANKEDISI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 85000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.86M

vankedisi (VANKEDISI) kainos istorija USD

Stebėkite vankedisi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000272+0.06%
30 dienų$ +0.01484+48.59%
60 dienų$ +0.02157+90.59%
90 dienų$ +0.01382+43.78%
vankedisi kainos pokytis šiandien

Šiandien VANKEDISI užfiksuotas $ +0.0000272 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

vankedisi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01484 (+48.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

vankedisi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VANKEDISI rodiklis pasikeitė $ +0.02157 (+90.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

vankedisi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01382 (+43.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir vankedisi (VANKEDISI) pokyčius?

Peržiūrėkite vankedisi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra vankedisi (VANKEDISI)

Turkey's First Self-Shilling Memecoin.

vankedisi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų vankedisi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VANKEDISIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie vankedisi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti vankedisi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

vankedisi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos vankedisi (VANKEDISI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų vankedisi (VANKEDISI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes vankedisi prognozes.

Peržiūrėkite vankedisi kainos prognozę dabar!

vankedisi (VANKEDISI) Tokenomika

Supratimas apie vankedisi (VANKEDISI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VANKEDISIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti vankedisi (VANKEDISI)

Ieškote, kaip nusipirkti vankedisi? Viskas paprasta ir patogu! vankedisi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VANKEDISI į vietos valiutas

vankedisi išteklius

Išsamesnei vankedisi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali vankedisi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie vankedisi

Kiek vankedisi(VANKEDISI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VANKEDISI kaina USD valiuta yra 0.04538USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VANKEDISI į USD kaina?
Dabartinė VANKEDISI kaina USD valiuta yra $ 0.04538. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra vankedisi rinkos kapitalizacija?
VANKEDISI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VANKEDISI apyvartoje?
VANKEDISI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VANKEDISI kaina?
VANKEDISI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VANKEDISI kaina?
VANKEDISI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra VANKEDISI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VANKEDISI yra $ 329.53KUSD.
Ar VANKEDISI kaina šiais metais kils?
VANKEDISI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VANKEDISI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:12(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

