Vectorspace AI X (VAIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02013. Per pastarąsias 24 valandas VAIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0198 iki aukščiausios $ 0.02469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAIX kaina yra $ 35.92655101524664, o žemiausia – $ 0.01002462128791707.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -15.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vectorspace AI X (VAIX) rinkos informacija
No.2141
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
$ 2.49K
$ 2.49K$ 2.49K
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
49.88M
49.88M 49.88M
150,000,000
150,000,000 150,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
33.25%
ETH
Dabartinė Vectorspace AI X rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.49K. VAIX apyvartoje yra 49.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.02M
Vectorspace AI X (VAIX) kainos istorija USD
Stebėkite Vectorspace AI X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0037575
-15.73%
30 dienų
$ -0.00727
-26.54%
60 dienų
$ -0.01157
-36.50%
90 dienų
$ -0.00687
-25.45%
Vectorspace AI X kainos pokytis šiandien
Šiandien VAIX užfiksuotas $ -0.0037575 (-15.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vectorspace AI X 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00727 (-26.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vectorspace AI X 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VAIX rodiklis pasikeitė $ -0.01157 (-36.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vectorspace AI X 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00687 (-25.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vectorspace AI X (VAIX) pokyčius?
We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.
Vectorspace AI X kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vectorspace AI X (VAIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vectorspace AI X (VAIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vectorspace AI X prognozes.
Supratimas apie Vectorspace AI X (VAIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VAIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
