Vectorspace AI X kaina(VAIX)

$0.02013
-15.73%1D
Vectorspace AI X (VAIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:52(UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0198
24 val. žemiausia
$ 0.02469
24 val. aukščiausia

$ 0.0198
$ 0.02469
$ 35.92655101524664
$ 0.01002462128791707
+0.65%

-15.73%

-21.06%

-21.06%

Vectorspace AI X (VAIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02013. Per pastarąsias 24 valandas VAIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0198 iki aukščiausios $ 0.02469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAIX kaina yra $ 35.92655101524664, o žemiausia – $ 0.01002462128791707.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -15.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vectorspace AI X (VAIX) rinkos informacija

No.2141

$ 1.00M
$ 2.49K
$ 3.02M
49.88M
150,000,000
50,000,000
33.25%

ETH

Dabartinė Vectorspace AI X rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.49K. VAIX apyvartoje yra 49.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.02M

Vectorspace AI X (VAIX) kainos istorija USD

Stebėkite Vectorspace AI X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0037575-15.73%
30 dienų$ -0.00727-26.54%
60 dienų$ -0.01157-36.50%
90 dienų$ -0.00687-25.45%
Vectorspace AI X kainos pokytis šiandien

Šiandien VAIX užfiksuotas $ -0.0037575 (-15.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vectorspace AI X 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00727 (-26.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vectorspace AI X 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VAIX rodiklis pasikeitė $ -0.01157 (-36.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vectorspace AI X 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00687 (-25.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vectorspace AI X (VAIX) pokyčius?

Peržiūrėkite Vectorspace AI X kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vectorspace AI X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VAIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vectorspace AI X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vectorspace AI X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vectorspace AI X kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vectorspace AI X (VAIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vectorspace AI X (VAIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vectorspace AI X prognozes.

Peržiūrėkite Vectorspace AI X kainos prognozę dabar!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika

Supratimas apie Vectorspace AI X (VAIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VAIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vectorspace AI X (VAIX)

Ieškote, kaip nusipirkti Vectorspace AI X? Viskas paprasta ir patogu! Vectorspace AI X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VAIX į vietos valiutas

1 Vectorspace AI X(VAIX) į VND
529.72095
1 Vectorspace AI X(VAIX) į AUD
A$0.0303963
1 Vectorspace AI X(VAIX) į GBP
0.0146949
1 Vectorspace AI X(VAIX) į EUR
0.0171105
1 Vectorspace AI X(VAIX) į USD
$0.02013
1 Vectorspace AI X(VAIX) į MYR
RM0.0849486
1 Vectorspace AI X(VAIX) į TRY
0.8311677
1 Vectorspace AI X(VAIX) į JPY
¥2.95911
1 Vectorspace AI X(VAIX) į ARS
ARS$28.675185
1 Vectorspace AI X(VAIX) į RUB
1.7239332
1 Vectorspace AI X(VAIX) į INR
1.7776803
1 Vectorspace AI X(VAIX) į IDR
Rp329.9999472
1 Vectorspace AI X(VAIX) į KRW
28.0360575
1 Vectorspace AI X(VAIX) į PHP
1.1508321
1 Vectorspace AI X(VAIX) į EGP
￡E.0.9694608
1 Vectorspace AI X(VAIX) į BRL
R$0.108702
1 Vectorspace AI X(VAIX) į CAD
C$0.0277794
1 Vectorspace AI X(VAIX) į BDT
2.451834
1 Vectorspace AI X(VAIX) į NGN
30.3618777
1 Vectorspace AI X(VAIX) į COP
$78.9410028
1 Vectorspace AI X(VAIX) į ZAR
R.0.3528789
1 Vectorspace AI X(VAIX) į UAH
0.8309664
1 Vectorspace AI X(VAIX) į VES
Bs3.14028
1 Vectorspace AI X(VAIX) į CLP
$19.34493
1 Vectorspace AI X(VAIX) į PKR
Rs5.7171213
1 Vectorspace AI X(VAIX) į KZT
10.8516804
1 Vectorspace AI X(VAIX) į THB
฿0.6405366
1 Vectorspace AI X(VAIX) į TWD
NT$0.609939
1 Vectorspace AI X(VAIX) į AED
د.إ0.0738771
1 Vectorspace AI X(VAIX) į CHF
Fr0.0159027
1 Vectorspace AI X(VAIX) į HKD
HK$0.1566114
1 Vectorspace AI X(VAIX) į AMD
֏7.6918743
1 Vectorspace AI X(VAIX) į MAD
.د.م0.1817739
1 Vectorspace AI X(VAIX) į MXN
$0.3750219
1 Vectorspace AI X(VAIX) į SAR
ريال0.0754875
1 Vectorspace AI X(VAIX) į PLN
0.0732732
1 Vectorspace AI X(VAIX) į RON
лв0.0871629
1 Vectorspace AI X(VAIX) į SEK
kr0.1882155
1 Vectorspace AI X(VAIX) į BGN
лв0.0336171
1 Vectorspace AI X(VAIX) į HUF
Ft6.7709268
1 Vectorspace AI X(VAIX) į CZK
0.4203144
1 Vectorspace AI X(VAIX) į KWD
د.ك0.00613965
1 Vectorspace AI X(VAIX) į ILS
0.0670329
1 Vectorspace AI X(VAIX) į AOA
Kz18.3499041
1 Vectorspace AI X(VAIX) į BHD
.د.ب0.00758901
1 Vectorspace AI X(VAIX) į BMD
$0.02013
1 Vectorspace AI X(VAIX) į DKK
kr0.1284294
1 Vectorspace AI X(VAIX) į HNL
L0.5276073
1 Vectorspace AI X(VAIX) į MUR
0.9171228
1 Vectorspace AI X(VAIX) į NAD
$0.3538854
1 Vectorspace AI X(VAIX) į NOK
kr0.1998909
1 Vectorspace AI X(VAIX) į NZD
$0.0338184
1 Vectorspace AI X(VAIX) į PAB
B/.0.02013
1 Vectorspace AI X(VAIX) į PGK
K0.0853512
1 Vectorspace AI X(VAIX) į QAR
ر.ق0.0732732
1 Vectorspace AI X(VAIX) į RSD
дин.2.0168247

Vectorspace AI X išteklius

Išsamesnei Vectorspace AI X analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Vectorspace AI X svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vectorspace AI X

Kiek Vectorspace AI X(VAIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VAIX kaina USD valiuta yra 0.02013USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VAIX į USD kaina?
Dabartinė VAIX kaina USD valiuta yra $ 0.02013. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vectorspace AI X rinkos kapitalizacija?
VAIX rinkos kapitalizacija yra $ 1.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VAIX apyvartoje?
VAIX apyvartoje yra 49.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VAIX kaina?
VAIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 35.92655101524664USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VAIX kaina?
VAIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01002462128791707USD.
Kokia yra VAIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VAIX yra $ 2.49KUSD.
Ar VAIX kaina šiais metais kils?
VAIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VAIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:52(UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

