xMoney (UTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.02769. Per pastarąsias 24 valandas UTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02696 iki aukščiausios $ 0.02785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UTK kaina yra $ 1.49367726, o žemiausia – $ 0.00543500526176.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UTK per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
xMoney (UTK) rinkos informacija
No.922
$ 19.50M
$ 141.36K
$ 27.69M
704.11M
1,000,000,000
704,112,145
70.41%
ETH
Dabartinė xMoney rinkos kapitalizacija yra $ 19.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.36K. UTK apyvartoje yra 704.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 704112145. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.69M
xMoney (UTK) kainos istorija USD
Stebėkite xMoney kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000993
+0.36%
30 dienų
$ -0.00224
-7.49%
60 dienų
$ -0.00371
-11.82%
90 dienų
$ +0.0012
+4.53%
xMoney kainos pokytis šiandien
Šiandien UTK užfiksuotas $ +0.0000993 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
xMoney 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00224 (-7.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
xMoney 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UTK rodiklis pasikeitė $ -0.00371 (-11.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
xMoney 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0012 (+4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xMoney (UTK) pokyčius?
xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.
xMoney galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų xMoney investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UTKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie xMoney mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti xMoney, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
xMoney kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos xMoney (UTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xMoney (UTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xMoney prognozes.
Supratimas apie xMoney (UTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti xMoney (UTK)
Ieškote, kaip nusipirkti xMoney? Viskas paprasta ir patogu! xMoney lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.