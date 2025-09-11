Daugiau apie UTK

xMoney logotipas

xMoney kaina(UTK)

$0.02769
+0.36%1D
USD
xMoney (UTK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:58(UTC+8)

xMoney (UTK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.58%

+0.36%

-5.60%

-5.60%

xMoney (UTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.02769. Per pastarąsias 24 valandas UTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02696 iki aukščiausios $ 0.02785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UTK kaina yra $ 1.49367726, o žemiausia – $ 0.00543500526176.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UTK per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

xMoney (UTK) rinkos informacija

No.922

70.41%

ETH

Dabartinė xMoney rinkos kapitalizacija yra $ 19.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.36K. UTK apyvartoje yra 704.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 704112145. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.69M

xMoney (UTK) kainos istorija USD

Stebėkite xMoney kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000993+0.36%
30 dienų$ -0.00224-7.49%
60 dienų$ -0.00371-11.82%
90 dienų$ +0.0012+4.53%
xMoney kainos pokytis šiandien

Šiandien UTK užfiksuotas $ +0.0000993 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

xMoney 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00224 (-7.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

xMoney 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UTK rodiklis pasikeitė $ -0.00371 (-11.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

xMoney 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0012 (+4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xMoney (UTK) pokyčius?

Peržiūrėkite xMoney kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra xMoney (UTK)

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

xMoney galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų xMoney investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UTKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie xMoney mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti xMoney, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

xMoney kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos xMoney (UTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xMoney (UTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xMoney prognozes.

Peržiūrėkite xMoney kainos prognozę dabar!

xMoney (UTK) Tokenomika

Supratimas apie xMoney (UTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti xMoney (UTK)

Ieškote, kaip nusipirkti xMoney? Viskas paprasta ir patogu! xMoney lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UTK į vietos valiutas

1 xMoney(UTK) į VND
728.66235
1 xMoney(UTK) į AUD
A$0.0418119
1 xMoney(UTK) į GBP
0.0202137
1 xMoney(UTK) į EUR
0.0235365
1 xMoney(UTK) į USD
$0.02769
1 xMoney(UTK) į MYR
RM0.1168518
1 xMoney(UTK) į TRY
1.1430432
1 xMoney(UTK) į JPY
¥4.07043
1 xMoney(UTK) į ARS
ARS$39.444405
1 xMoney(UTK) į RUB
2.3395281
1 xMoney(UTK) į INR
2.4444732
1 xMoney(UTK) į IDR
Rp453.9343536
1 xMoney(UTK) į KRW
38.5652475
1 xMoney(UTK) į PHP
1.5855294
1 xMoney(UTK) į EGP
￡E.1.3335504
1 xMoney(UTK) į BRL
R$0.149526
1 xMoney(UTK) į CAD
C$0.0382122
1 xMoney(UTK) į BDT
3.372642
1 xMoney(UTK) į NGN
41.7645501
1 xMoney(UTK) į COP
$108.5879964
1 xMoney(UTK) į ZAR
R.0.4848519
1 xMoney(UTK) į UAH
1.1430432
1 xMoney(UTK) į VES
Bs4.31964
1 xMoney(UTK) į CLP
$26.61009
1 xMoney(UTK) į PKR
Rs7.8642369
1 xMoney(UTK) į KZT
14.9271252
1 xMoney(UTK) į THB
฿0.880542
1 xMoney(UTK) į TWD
NT$0.8406684
1 xMoney(UTK) į AED
د.إ0.1016223
1 xMoney(UTK) į CHF
Fr0.0218751
1 xMoney(UTK) į HKD
HK$0.2154282
1 xMoney(UTK) į AMD
֏10.5806259
1 xMoney(UTK) į MAD
.د.م0.2500407
1 xMoney(UTK) į MXN
$0.5153109
1 xMoney(UTK) į SAR
ريال0.1038375
1 xMoney(UTK) į PLN
0.1007916
1 xMoney(UTK) į RON
лв0.1198977
1 xMoney(UTK) į SEK
kr0.2591784
1 xMoney(UTK) į BGN
лв0.0462423
1 xMoney(UTK) į HUF
Ft9.3138084
1 xMoney(UTK) į CZK
0.5778903
1 xMoney(UTK) į KWD
د.ك0.00844545
1 xMoney(UTK) į ILS
0.0919308
1 xMoney(UTK) į AOA
Kz25.2413733
1 xMoney(UTK) į BHD
.د.ب0.01043913
1 xMoney(UTK) į BMD
$0.02769
1 xMoney(UTK) į DKK
kr0.1766622
1 xMoney(UTK) į HNL
L0.7257549
1 xMoney(UTK) į MUR
1.2615564
1 xMoney(UTK) į NAD
$0.4867902
1 xMoney(UTK) į NOK
kr0.2752386
1 xMoney(UTK) į NZD
$0.0465192
1 xMoney(UTK) į PAB
B/.0.02769
1 xMoney(UTK) į PGK
K0.1174056
1 xMoney(UTK) į QAR
ر.ق0.1007916
1 xMoney(UTK) į RSD
дин.2.7742611

xMoney išteklius

Išsamesnei xMoney analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali xMoney svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie xMoney

Kiek xMoney(UTK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UTK kaina USD valiuta yra 0.02769USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UTK į USD kaina?
Dabartinė UTK kaina USD valiuta yra $ 0.02769. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra xMoney rinkos kapitalizacija?
UTK rinkos kapitalizacija yra $ 19.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UTK apyvartoje?
UTK apyvartoje yra 704.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UTK kaina?
UTK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.49367726USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UTK kaina?
UTK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00543500526176USD.
Kokia yra UTK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UTK yra $ 141.36KUSD.
Ar UTK kaina šiais metais kils?
UTK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UTK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

