USD1 (USD1) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas USD1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9988 iki aukščiausios $ 0.9996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USD1 kaina yra $ 1.0147221909224569, o žemiausia – $ 0.990972014891515.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USD1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
USD1 (USD1) rinkos informacija
No.46
$ 2.66B
$ 2.66B
$ 13.53M
$ 13.53M
$ 2.66B
$ 2.66B
2.66B
2.66B
2,661,938,627.26308
2,661,938,627.26308
0.06%
ETH
Dabartinė USD1 rinkos kapitalizacija yra $ 2.66B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.53M. USD1 apyvartoje yra 2.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 2661938627.26308. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.66B
USD1 (USD1) kainos istorija USD
Stebėkite USD1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003
+0.03%
30 dienų
$ -0.0005
-0.05%
60 dienų
$ 0
0.00%
90 dienų
$ -0.0003
-0.04%
USD1 kainos pokytis šiandien
Šiandien USD1 užfiksuotas $ +0.0003 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
USD1 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005 (-0.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
USD1 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USD1 rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
USD1 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003 (-0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USD1 (USD1) pokyčius?
USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.
USD1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USD1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
USD1 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos USD1 (USD1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USD1 (USD1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USD1 prognozes.
Supratimas apie USD1 (USD1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USD1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti USD1 (USD1)
Ieškote, kaip nusipirkti USD1? USD1 lengvai įsigysite MEXC platformoje.
