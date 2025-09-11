Daugiau apie USD1

USD1 (USD1) kainos grafikas realiu laiku
USD1 (USD1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9988
$ 0.9988$ 0.9988
24 val. žemiausia
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 val. aukščiausia

$ 0.9988
$ 0.9988$ 0.9988

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0147221909224569
$ 1.0147221909224569$ 1.0147221909224569

$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515$ 0.990972014891515

+0.02%

+0.03%

0.00%

0.00%

USD1 (USD1) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas USD1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9988 iki aukščiausios $ 0.9996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USD1 kaina yra $ 1.0147221909224569, o žemiausia – $ 0.990972014891515.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USD1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

USD1 (USD1) rinkos informacija

No.46

$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B

$ 13.53M
$ 13.53M$ 13.53M

$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B

2.66B
2.66B 2.66B

2,661,938,627.26308
2,661,938,627.26308 2,661,938,627.26308

0.06%

ETH

Dabartinė USD1 rinkos kapitalizacija yra $ 2.66B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.53M. USD1 apyvartoje yra 2.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 2661938627.26308. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.66B

USD1 (USD1) kainos istorija USD

Stebėkite USD1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003+0.03%
30 dienų$ -0.0005-0.05%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ -0.0003-0.04%
USD1 kainos pokytis šiandien

Šiandien USD1 užfiksuotas $ +0.0003 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

USD1 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005 (-0.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

USD1 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USD1 rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

USD1 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003 (-0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USD1 (USD1) pokyčius?

Peržiūrėkite USD1 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USD1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

USD1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USD1 (USD1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USD1 (USD1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USD1 prognozes.

Peržiūrėkite USD1 kainos prognozę dabar!

USD1 (USD1) Tokenomika

Supratimas apie USD1 (USD1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USD1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti USD1 (USD1)

Ieškote, kaip nusipirkti USD1? Viskas paprasta ir patogu! USD1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USD1 į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USD1

Kiek USD1(USD1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USD1 kaina USD valiuta yra 0.9996USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USD1 į USD kaina?
Dabartinė USD1 kaina USD valiuta yra $ 0.9996. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USD1 rinkos kapitalizacija?
USD1 rinkos kapitalizacija yra $ 2.66BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USD1 apyvartoje?
USD1 apyvartoje yra 2.66BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USD1 kaina?
USD1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0147221909224569USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USD1 kaina?
USD1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.990972014891515USD.
Kokia yra USD1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USD1 yra $ 13.53MUSD.
Ar USD1 kaina šiais metais kils?
USD1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USD1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
