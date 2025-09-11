Daugiau apie USA

American Coin logotipas

American Coin kaina(USA)

1 USA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000007547
$0.0000007547$0.0000007547
-1.33%1D
USD
American Coin (USA) kainos grafikas realiu laiku
American Coin (USA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000729
$ 0.000000729$ 0.000000729
24 val. žemiausia
$ 0.0000008781
$ 0.0000008781$ 0.0000008781
24 val. aukščiausia

$ 0.000000729
$ 0.000000729$ 0.000000729

$ 0.0000008781
$ 0.0000008781$ 0.0000008781

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332$ 0.000000221529654332

+0.94%

-1.32%

+3.95%

+3.95%

American Coin (USA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000007546. Per pastarąsias 24 valandas USA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000729 iki aukščiausios $ 0.0000008781 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USA kaina yra $ 0.000026769175373344, o žemiausia – $ 0.000000221529654332.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USA per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

American Coin (USA) rinkos informacija

No.3603

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.55K
$ 58.55K$ 58.55K

$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M

0.00
0.00 0.00

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

0.00%

SOL

Dabartinė American Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.55K. USA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 11880081659732.59. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96M

American Coin (USA) kainos istorija USD

Stebėkite American Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000010173-1.32%
30 dienų$ -0.0000001601-17.51%
60 dienų$ -0.0000004193-35.72%
90 dienų$ -0.0000004916-39.45%
American Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien USA užfiksuotas $ -0.000000010173 (-1.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

American Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001601 (-17.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

American Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USA rodiklis pasikeitė $ -0.0000004193 (-35.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

American Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000004916 (-39.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir American Coin (USA) pokyčius?

Peržiūrėkite American Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų American Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie American Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti American Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

American Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos American Coin (USA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų American Coin (USA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes American Coin prognozes.

Peržiūrėkite American Coin kainos prognozę dabar!

American Coin (USA) Tokenomika

Supratimas apie American Coin (USA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti American Coin (USA)

Ieškote, kaip nusipirkti American Coin? Viskas paprasta ir patogu! American Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USA į vietos valiutas

American Coin išteklius

Išsamesnei American Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali American Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie American Coin

Kiek American Coin(USA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USA kaina USD valiuta yra 0.0000007546USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USA į USD kaina?
Dabartinė USA kaina USD valiuta yra $ 0.0000007546. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra American Coin rinkos kapitalizacija?
USA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USA apyvartoje?
USA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USA kaina?
USA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000026769175373344USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USA kaina?
USA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000221529654332USD.
Kokia yra USA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USA yra $ 58.55KUSD.
Ar USA kaina šiais metais kils?
USA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
American Coin (USA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

