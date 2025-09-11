Unchain X (UNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01146. Per pastarąsias 24 valandas UNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01101 iki aukščiausios $ 0.01199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unchain X (UNX) rinkos informacija
--
----
$ 2.97K
$ 2.97K$ 2.97K
$ 114.60M
$ 114.60M$ 114.60M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Dabartinė Unchain X rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.97K. UNX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 114.60M
Unchain X (UNX) kainos istorija USD
Stebėkite Unchain X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000889
-0.77%
30 dienų
$ -0.00138
-10.75%
60 dienų
$ -0.00647
-36.09%
90 dienų
$ -0.01564
-57.72%
Unchain X kainos pokytis šiandien
Šiandien UNX užfiksuotas $ -0.0000889 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unchain X 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00138 (-10.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unchain X 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNX rodiklis pasikeitė $ -0.00647 (-36.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unchain X 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01564 (-57.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unchain X (UNX) pokyčius?
UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.
Unchain X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unchain X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UNXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unchain X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unchain X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Unchain X kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unchain X (UNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unchain X (UNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unchain X prognozes.
Supratimas apie Unchain X (UNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unchain X (UNX)
Ieškote, kaip nusipirkti Unchain X? Viskas paprasta ir patogu! Unchain X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.