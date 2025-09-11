UNICE (UNICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000506. Per pastarąsias 24 valandas UNICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000489 iki aukščiausios $ 0.000508 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNICE kaina yra $ 0.14138683137455213, o žemiausia – $ 0.001079036664609985.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +2.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UNICE (UNICE) rinkos informacija
Dabartinė UNICE rinkos kapitalizacija yra $ 137.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.92K. UNICE apyvartoje yra 271.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 990935006. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 506.00K
UNICE (UNICE) kainos istorija USD
Stebėkite UNICE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001099
+2.22%
30 dienų
$ -0.000064
-11.23%
60 dienų
$ -0.000092
-15.39%
90 dienų
$ -0.000266
-34.46%
UNICE kainos pokytis šiandien
Šiandien UNICE užfiksuotas $ +0.00001099 (+2.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UNICE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000064 (-11.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UNICE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNICE rodiklis pasikeitė $ -0.000092 (-15.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UNICE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000266 (-34.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UNICE (UNICE) pokyčius?
UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.
UNICE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UNICE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UNICE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UNICE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UNICE (UNICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UNICE (UNICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UNICE prognozes.
Supratimas apie UNICE (UNICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UNICE (UNICE)
Ieškote, kaip nusipirkti UNICE? Viskas paprasta ir patogu! UNICE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.