ULTRON (ULX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00242. Per pastarąsias 24 valandas ULX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00219 iki aukščiausios $ 0.00295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ULX kaina yra $ 21.023331190964008, o žemiausia – $ 0.00111796420894117.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ULX per pastarąją valandą pasikeitė -1.23%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ULTRON (ULX) rinkos informacija
No.5259
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.78K
$ 4.78K$ 4.78K
$ 121.00M
$ 121.00M$ 121.00M
0.00
0.00 0.00
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
48,019,938,837
48,019,938,837 48,019,938,837
0.00%
BSC
Dabartinė ULTRON rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.78K. ULX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 48019938837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 121.00M
ULTRON (ULX) kainos istorija USD
Stebėkite ULTRON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000099
+0.41%
30 dienų
$ -0.00124
-33.88%
60 dienų
$ -0.00128
-34.60%
90 dienų
$ -0.0087
-78.24%
ULTRON kainos pokytis šiandien
Šiandien ULX užfiksuotas $ +0.0000099 (+0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ULTRON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00124 (-33.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ULTRON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ULX rodiklis pasikeitė $ -0.00128 (-34.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ULTRON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0087 (-78.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ULTRON (ULX) pokyčius?
Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.
ULTRON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ULXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ULTRON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ULTRON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ULTRON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ULTRON (ULX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ULTRON (ULX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ULTRON prognozes.
Supratimas apie ULTRON (ULX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ULXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ULTRON (ULX)
Ieškote, kaip nusipirkti ULTRON?
