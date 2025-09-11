UFO Gaming (UFO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000002914. Per pastarąsias 24 valandas UFO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002908 iki aukščiausios $ 0.0000003009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFO kaina yra $ 0.000055918915890186, o žemiausia – $ 0.000000186444669851.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFO per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UFO Gaming (UFO) rinkos informacija
No.1276
$ 7.51M
$ 85.43K
$ 7.51M
25.76T
25,757,575,757,575.5
ETH
Dabartinė UFO Gaming rinkos kapitalizacija yra $ 7.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.43K. UFO apyvartoje yra 25.76T vienetų, o bendras kiekis siekia 25757575757575.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.51M
UFO Gaming (UFO) kainos istorija USD
Stebėkite UFO Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000007871
-2.63%
30 dienų
$ -0.0000001014
-25.82%
60 dienų
$ +0.0000000385
+15.22%
90 dienų
$ +0.0000000347
+13.51%
UFO Gaming kainos pokytis šiandien
Šiandien UFO užfiksuotas $ -0.000000007871 (-2.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UFO Gaming 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001014 (-25.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UFO Gaming 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UFO rodiklis pasikeitė $ +0.0000000385 (+15.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UFO Gaming 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000347 (+13.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UFO Gaming (UFO) pokyčius?
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
UFO Gaming galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UFO Gaming investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UFOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie UFO Gaming mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UFO Gaming, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UFO Gaming kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UFO Gaming (UFO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UFO Gaming (UFO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UFO Gaming prognozes.
Supratimas apie UFO Gaming (UFO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UFO Gaming (UFO)
Ieškote, kaip nusipirkti UFO Gaming? Viskas paprasta ir patogu! UFO Gaming lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.