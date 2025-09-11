Daugiau apie UFO

UFO Gaming kaina(UFO)

$0.0000002914
-2.63%1D
USD
UFO Gaming (UFO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:45(UTC+8)

UFO Gaming (UFO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000002908
24 val. žemiausia
$ 0.0000003009
24 val. aukščiausia

$ 0.0000002908
$ 0.0000003009
$ 0.000055918915890186
$ 0.000000186444669851
+0.03%

-2.63%

-15.69%

-15.69%

UFO Gaming (UFO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000002914. Per pastarąsias 24 valandas UFO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002908 iki aukščiausios $ 0.0000003009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFO kaina yra $ 0.000055918915890186, o žemiausia – $ 0.000000186444669851.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFO per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UFO Gaming (UFO) rinkos informacija

No.1276

$ 7.51M
$ 85.43K
$ 7.51M
25.76T
25,757,575,757,575.5
ETH

Dabartinė UFO Gaming rinkos kapitalizacija yra $ 7.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.43K. UFO apyvartoje yra 25.76T vienetų, o bendras kiekis siekia 25757575757575.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.51M

UFO Gaming (UFO) kainos istorija USD

Stebėkite UFO Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000007871-2.63%
30 dienų$ -0.0000001014-25.82%
60 dienų$ +0.0000000385+15.22%
90 dienų$ +0.0000000347+13.51%
UFO Gaming kainos pokytis šiandien

Šiandien UFO užfiksuotas $ -0.000000007871 (-2.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UFO Gaming 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001014 (-25.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UFO Gaming 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UFO rodiklis pasikeitė $ +0.0000000385 (+15.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UFO Gaming 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000347 (+13.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UFO Gaming (UFO) pokyčius?

Peržiūrėkite UFO Gaming kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UFO Gaming investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UFOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UFO Gaming mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UFO Gaming, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UFO Gaming kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UFO Gaming (UFO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UFO Gaming (UFO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UFO Gaming prognozes.

Peržiūrėkite UFO Gaming kainos prognozę dabar!

UFO Gaming (UFO) Tokenomika

Supratimas apie UFO Gaming (UFO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UFO Gaming (UFO)

Ieškote, kaip nusipirkti UFO Gaming? Viskas paprasta ir patogu! UFO Gaming lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UFO į vietos valiutas

1 UFO Gaming(UFO) į VND
0.007668191
1 UFO Gaming(UFO) į AUD
A$0.000000440014
1 UFO Gaming(UFO) į GBP
0.000000212722
1 UFO Gaming(UFO) į EUR
0.00000024769
1 UFO Gaming(UFO) į USD
$0.0000002914
1 UFO Gaming(UFO) į MYR
RM0.000001229708
1 UFO Gaming(UFO) į TRY
0.000012031906
1 UFO Gaming(UFO) į JPY
¥0.0000428358
1 UFO Gaming(UFO) į ARS
ARS$0.0004150993
1 UFO Gaming(UFO) į RUB
0.000024955496
1 UFO Gaming(UFO) į INR
0.000025733534
1 UFO Gaming(UFO) į IDR
Rp0.004777048416
1 UFO Gaming(UFO) į KRW
0.00040584735
1 UFO Gaming(UFO) į PHP
0.000016659338
1 UFO Gaming(UFO) į EGP
￡E.0.000014033824
1 UFO Gaming(UFO) į BRL
R$0.00000157356
1 UFO Gaming(UFO) į CAD
C$0.000000402132
1 UFO Gaming(UFO) į BDT
0.00003549252
1 UFO Gaming(UFO) į NGN
0.000439515706
1 UFO Gaming(UFO) į COP
$0.001142742584
1 UFO Gaming(UFO) į ZAR
R.0.000005108242
1 UFO Gaming(UFO) į UAH
0.000012028992
1 UFO Gaming(UFO) į VES
Bs0.0000454584
1 UFO Gaming(UFO) į CLP
$0.0002800354
1 UFO Gaming(UFO) į PKR
Rs0.000082760514
1 UFO Gaming(UFO) į KZT
0.000157087912
1 UFO Gaming(UFO) į THB
฿0.000009272348
1 UFO Gaming(UFO) į TWD
NT$0.00000882942
1 UFO Gaming(UFO) į AED
د.إ0.000001069438
1 UFO Gaming(UFO) į CHF
Fr0.000000230206
1 UFO Gaming(UFO) į HKD
HK$0.000002267092
1 UFO Gaming(UFO) į AMD
֏0.000111346854
1 UFO Gaming(UFO) į MAD
.د.م0.000002631342
1 UFO Gaming(UFO) į MXN
$0.000005428782
1 UFO Gaming(UFO) į SAR
ريال0.00000109275
1 UFO Gaming(UFO) į PLN
0.000001060696
1 UFO Gaming(UFO) į RON
лв0.000001261762
1 UFO Gaming(UFO) į SEK
kr0.00000272459
1 UFO Gaming(UFO) į BGN
лв0.000000486638
1 UFO Gaming(UFO) į HUF
Ft0.000098015304
1 UFO Gaming(UFO) į CZK
0.000006084432
1 UFO Gaming(UFO) į KWD
د.ك0.000000088877
1 UFO Gaming(UFO) į ILS
0.000000970362
1 UFO Gaming(UFO) į AOA
Kz0.000265631498
1 UFO Gaming(UFO) į BHD
.د.ب0.0000001098578
1 UFO Gaming(UFO) į BMD
$0.0000002914
1 UFO Gaming(UFO) į DKK
kr0.000001859132
1 UFO Gaming(UFO) į HNL
L0.000007637594
1 UFO Gaming(UFO) į MUR
0.000013276184
1 UFO Gaming(UFO) į NAD
$0.000005122812
1 UFO Gaming(UFO) į NOK
kr0.000002893602
1 UFO Gaming(UFO) į NZD
$0.000000489552
1 UFO Gaming(UFO) į PAB
B/.0.0000002914
1 UFO Gaming(UFO) į PGK
K0.000001235536
1 UFO Gaming(UFO) į QAR
ر.ق0.000001060696
1 UFO Gaming(UFO) į RSD
дин.0.000029195366

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UFO Gaming

Kiek UFO Gaming(UFO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UFO kaina USD valiuta yra 0.0000002914USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UFO į USD kaina?
Dabartinė UFO kaina USD valiuta yra $ 0.0000002914. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UFO Gaming rinkos kapitalizacija?
UFO rinkos kapitalizacija yra $ 7.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UFO apyvartoje?
UFO apyvartoje yra 25.76TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UFO kaina?
UFO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000055918915890186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UFO kaina?
UFO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000186444669851USD.
Kokia yra UFO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UFO yra $ 85.43KUSD.
Ar UFO kaina šiais metais kils?
UFO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UFO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:45(UTC+8)

UFO Gaming (UFO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

