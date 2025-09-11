Silent Notary (UBSN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000003986. Per pastarąsias 24 valandas UBSN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000003201 iki aukščiausios $ 0.000005793 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBSN kaina yra $ 0.003412566698066311, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBSN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Silent Notary (UBSN) rinkos informacija
No.5442
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 28.58K
$ 28.58K$ 28.58K
$ 743.24K
$ 743.24K$ 743.24K
0.00
0.00 0.00
186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051
186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051
0.00%
ETH
Dabartinė Silent Notary rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.58K. UBSN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 186462812051. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 743.24K
Silent Notary (UBSN) kainos istorija USD
Stebėkite Silent Notary kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000004882
-1.21%
30 dienų
$ +0.00000035
+9.62%
60 dienų
$ +0.00000101
+33.93%
90 dienų
$ +0.000001354
+51.44%
Silent Notary kainos pokytis šiandien
Šiandien UBSN užfiksuotas $ -0.00000004882 (-1.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Silent Notary 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000035 (+9.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Silent Notary 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBSN rodiklis pasikeitė $ +0.00000101 (+33.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Silent Notary 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001354 (+51.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Silent Notary (UBSN) pokyčius?
Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.
Silent Notary galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Silent Notary investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UBSNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Silent Notary mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Silent Notary, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Silent Notary kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Silent Notary (UBSN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Silent Notary (UBSN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Silent Notary prognozes.
Supratimas apie Silent Notary (UBSN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBSNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Silent Notary (UBSN)
Ieškote, kaip nusipirkti Silent Notary? Viskas paprasta ir patogu! Silent Notary lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.