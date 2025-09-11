Daugiau apie UBC

UBC kaina(UBC)

1 UBC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001855
-0.05%1D
USD
UBC (UBC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:19:09(UTC+8)

UBC (UBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001804
24 val. žemiausia
$ 0.0001888
24 val. aukščiausia

$ 0.0001804
$ 0.0001888
--
--
-0.11%

-0.05%

-0.43%

-0.43%

UBC (UBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001862. Per pastarąsias 24 valandas UBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001804 iki aukščiausios $ 0.0001888 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UBC (UBC) rinkos informacija

--
$ 53.88K
$ 186.20K
--
1,000,000,000
SOL

Dabartinė UBC rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.88K. UBC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.20K

UBC (UBC) kainos istorija USD

Stebėkite UBC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000093-0.05%
30 dienų$ -0.0000031-1.64%
60 dienų$ -0.0005085-73.20%
90 dienų$ -0.0004428-70.40%
UBC kainos pokytis šiandien

Šiandien UBC užfiksuotas $ -0.000000093 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UBC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-1.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UBC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBC rodiklis pasikeitė $ -0.0005085 (-73.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UBC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004428 (-70.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBC (UBC) pokyčius?

Peržiūrėkite UBC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UBC (UBC)

Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.

UBC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UBC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UBC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UBC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UBC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UBC (UBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBC (UBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBC prognozes.

Peržiūrėkite UBC kainos prognozę dabar!

UBC (UBC) Tokenomika

Supratimas apie UBC (UBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UBC (UBC)

Ieškote, kaip nusipirkti UBC? Viskas paprasta ir patogu! UBC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UBC į vietos valiutas

1 UBC(UBC) į VND
4.899853
1 UBC(UBC) į AUD
A$0.000281162
1 UBC(UBC) į GBP
0.000135926
1 UBC(UBC) į EUR
0.00015827
1 UBC(UBC) į USD
$0.0001862
1 UBC(UBC) į MYR
RM0.000785764
1 UBC(UBC) į TRY
0.007686336
1 UBC(UBC) į JPY
¥0.0273714
1 UBC(UBC) į ARS
ARS$0.2652419
1 UBC(UBC) į RUB
0.0157339
1 UBC(UBC) į INR
0.016411668
1 UBC(UBC) į IDR
Rp3.052458528
1 UBC(UBC) į KRW
0.258609456
1 UBC(UBC) į PHP
0.010639468
1 UBC(UBC) į EGP
￡E.0.008963668
1 UBC(UBC) į BRL
R$0.00100548
1 UBC(UBC) į CAD
C$0.000256956
1 UBC(UBC) į BDT
0.02267916
1 UBC(UBC) į NGN
0.280843598
1 UBC(UBC) į COP
$0.730194472
1 UBC(UBC) į ZAR
R.0.003256638
1 UBC(UBC) į UAH
0.007686336
1 UBC(UBC) į VES
Bs0.0290472
1 UBC(UBC) į CLP
$0.1789382
1 UBC(UBC) į PKR
Rs0.052882662
1 UBC(UBC) į KZT
0.100376696
1 UBC(UBC) į THB
฿0.005917436
1 UBC(UBC) į TWD
NT$0.00565117
1 UBC(UBC) į AED
د.إ0.000683354
1 UBC(UBC) į CHF
Fr0.000147098
1 UBC(UBC) į HKD
HK$0.001448636
1 UBC(UBC) į AMD
֏0.071148882
1 UBC(UBC) į MAD
.د.م0.001681386
1 UBC(UBC) į MXN
$0.003461458
1 UBC(UBC) į SAR
ريال0.00069825
1 UBC(UBC) į PLN
0.000677768
1 UBC(UBC) į RON
лв0.000806246
1 UBC(UBC) į SEK
kr0.00174097
1 UBC(UBC) į BGN
лв0.000310954
1 UBC(UBC) į HUF
Ft0.062587406
1 UBC(UBC) į CZK
0.003884132
1 UBC(UBC) į KWD
د.ك0.000056791
1 UBC(UBC) į ILS
0.000618184
1 UBC(UBC) į AOA
Kz0.170356242
1 UBC(UBC) į BHD
.د.ب0.0000701974
1 UBC(UBC) į BMD
$0.0001862
1 UBC(UBC) į DKK
kr0.001187956
1 UBC(UBC) į HNL
L0.004880302
1 UBC(UBC) į MUR
0.0084721
1 UBC(UBC) į NAD
$0.003273396
1 UBC(UBC) į NOK
kr0.001848966
1 UBC(UBC) į NZD
$0.000312816
1 UBC(UBC) į PAB
B/.0.0001862
1 UBC(UBC) į PGK
K0.000789488
1 UBC(UBC) į QAR
ر.ق0.000677768
1 UBC(UBC) į RSD
дин.0.018649792

UBC išteklius

Išsamesnei UBC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali UBC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UBC

Kiek UBC(UBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UBC kaina USD valiuta yra 0.0001862USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UBC į USD kaina?
Dabartinė UBC kaina USD valiuta yra $ 0.0001862. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UBC rinkos kapitalizacija?
UBC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UBC apyvartoje?
UBC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UBC kaina?
UBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UBC kaina?
UBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra UBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UBC yra $ 53.88KUSD.
Ar UBC kaina šiais metais kils?
UBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:19:09(UTC+8)

UBC (UBC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
UBC-į-USD skaičiuoklė

Suma

UBC
UBC
USD
USD

1 UBC = 0.0001862 USD

