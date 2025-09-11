UBC (UBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001862. Per pastarąsias 24 valandas UBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001804 iki aukščiausios $ 0.0001888 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UBC (UBC) rinkos informacija
$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K
$ 186.20K
$ 186.20K$ 186.20K
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė UBC rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.88K. UBC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.20K
UBC (UBC) kainos istorija USD
Stebėkite UBC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000093
-0.05%
30 dienų
$ -0.0000031
-1.64%
60 dienų
$ -0.0005085
-73.20%
90 dienų
$ -0.0004428
-70.40%
UBC kainos pokytis šiandien
Šiandien UBC užfiksuotas $ -0.000000093 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UBC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-1.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UBC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBC rodiklis pasikeitė $ -0.0005085 (-73.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UBC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004428 (-70.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBC (UBC) pokyčius?
Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.
UBC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UBC (UBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBC (UBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBC prognozes.
Supratimas apie UBC (UBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UBC (UBC)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.