Bounty Temple (TYT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001906. Per pastarąsias 24 valandas TYT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00111 iki aukščiausios $ 0.002334 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYT kaina yra $ 2.5612204949346338, o žemiausia – $ 0.000999824127109241.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYT per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +3.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bounty Temple (TYT) rinkos informacija
No.7734
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.58K
$ 100.58K$ 100.58K
$ 91.49K
$ 91.49K$ 91.49K
0.00
0.00 0.00
48,000,000
48,000,000 48,000,000
MATIC
Dabartinė Bounty Temple rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.58K. TYT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 48000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.49K
Bounty Temple (TYT) kainos istorija USD
Stebėkite Bounty Temple kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005785
+3.13%
30 dienų
$ -0.000575
-23.18%
60 dienų
$ -0.001722
-47.47%
90 dienų
$ -0.001303
-40.61%
Bounty Temple kainos pokytis šiandien
Šiandien TYT užfiksuotas $ +0.00005785 (+3.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bounty Temple 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000575 (-23.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bounty Temple 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TYT rodiklis pasikeitė $ -0.001722 (-47.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bounty Temple 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001303 (-40.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bounty Temple (TYT) pokyčius?
Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.
Bounty Temple galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bounty Temple investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TYTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bounty Temple mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bounty Temple, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bounty Temple kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bounty Temple (TYT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bounty Temple (TYT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bounty Temple prognozes.
Supratimas apie Bounty Temple (TYT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bounty Temple (TYT)
Ieškote, kaip nusipirkti Bounty Temple? Viskas paprasta ir patogu! Bounty Temple lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.