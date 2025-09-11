Daugiau apie TUSD

TrueUSD logotipas

TrueUSD kaina(TUSD)

1 TUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.9965
$0.9965$0.9965
0.00%1D
USD
TrueUSD (TUSD) kainos grafikas realiu laiku
TrueUSD (TUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9963
$ 0.9963$ 0.9963
24 val. žemiausia
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
24 val. aukščiausia

$ 0.9963
$ 0.9963$ 0.9963

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 1.364490032196045
$ 1.364490032196045$ 1.364490032196045

$ 0.917876956195
$ 0.917876956195$ 0.917876956195

0.00%

0.00%

-0.02%

-0.02%

TrueUSD (TUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.9966. Per pastarąsias 24 valandas TUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9963 iki aukščiausios $ 0.997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUSD kaina yra $ 1.364490032196045, o žemiausia – $ 0.917876956195.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TrueUSD (TUSD) rinkos informacija

No.122

$ 492.83M
$ 492.83M$ 492.83M

$ 46.70K
$ 46.70K$ 46.70K

$ 492.83M
$ 492.83M$ 492.83M

494.52M
494.52M 494.52M

494,515,083
494,515,083 494,515,083

0.01%

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Dabartinė TrueUSD rinkos kapitalizacija yra $ 492.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.70K. TUSD apyvartoje yra 494.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 494515083. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 492.83M

TrueUSD (TUSD) kainos istorija USD

Stebėkite TrueUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0012-0.13%
60 dienų$ -0.0012-0.13%
90 dienų$ -0.0001-0.02%
TrueUSD kainos pokytis šiandien

Šiandien TUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TrueUSD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012 (-0.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TrueUSD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-0.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TrueUSD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001 (-0.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

TrueUSD kainos prognozė (USD)

TUSD į vietos valiutas

1 TrueUSD(TUSD) į VND
26,225.529
1 TrueUSD(TUSD) į AUD
A$1.504866
1 TrueUSD(TUSD) į GBP
0.727518
1 TrueUSD(TUSD) į EUR
0.84711
1 TrueUSD(TUSD) į USD
$0.9966
1 TrueUSD(TUSD) į MYR
RM4.205652
1 TrueUSD(TUSD) į TRY
41.149614
1 TrueUSD(TUSD) į JPY
¥146.5002
1 TrueUSD(TUSD) į ARS
ARS$1,419.6567
1 TrueUSD(TUSD) į RUB
85.348824
1 TrueUSD(TUSD) į INR
88.009746
1 TrueUSD(TUSD) į IDR
Rp16,337.702304
1 TrueUSD(TUSD) į KRW
1,388.01465
1 TrueUSD(TUSD) į PHP
56.975622
1 TrueUSD(TUSD) į EGP
￡E.47.996256
1 TrueUSD(TUSD) į BRL
R$5.38164
1 TrueUSD(TUSD) į CAD
C$1.375308
1 TrueUSD(TUSD) į BDT
121.38588
1 TrueUSD(TUSD) į NGN
1,503.161814
1 TrueUSD(TUSD) į COP
$3,908.226696
1 TrueUSD(TUSD) į ZAR
R.17.470398
1 TrueUSD(TUSD) į UAH
41.139648
1 TrueUSD(TUSD) į VES
Bs155.4696
1 TrueUSD(TUSD) į CLP
$957.7326
1 TrueUSD(TUSD) į PKR
Rs283.044366
1 TrueUSD(TUSD) į KZT
537.247128
1 TrueUSD(TUSD) į THB
฿31.711812
1 TrueUSD(TUSD) į TWD
NT$30.19698
1 TrueUSD(TUSD) į AED
د.إ3.657522
1 TrueUSD(TUSD) į CHF
Fr0.787314
1 TrueUSD(TUSD) į HKD
HK$7.753548
1 TrueUSD(TUSD) į AMD
֏380.810826
1 TrueUSD(TUSD) į MAD
.د.م8.999298
1 TrueUSD(TUSD) į MXN
$18.566658
1 TrueUSD(TUSD) į SAR
ريال3.73725
1 TrueUSD(TUSD) į PLN
3.627624
1 TrueUSD(TUSD) į RON
лв4.315278
1 TrueUSD(TUSD) į SEK
kr9.31821
1 TrueUSD(TUSD) į BGN
лв1.664322
1 TrueUSD(TUSD) į HUF
Ft335.216376
1 TrueUSD(TUSD) į CZK
20.809008
1 TrueUSD(TUSD) į KWD
د.ك0.303963
1 TrueUSD(TUSD) į ILS
3.318678
1 TrueUSD(TUSD) į AOA
Kz908.470662
1 TrueUSD(TUSD) į BHD
.د.ب0.3757182
1 TrueUSD(TUSD) į BMD
$0.9966
1 TrueUSD(TUSD) į DKK
kr6.358308
1 TrueUSD(TUSD) į HNL
L26.120886
1 TrueUSD(TUSD) į MUR
45.405096
1 TrueUSD(TUSD) į NAD
$17.520228
1 TrueUSD(TUSD) į NOK
kr9.896238
1 TrueUSD(TUSD) į NZD
$1.674288
1 TrueUSD(TUSD) į PAB
B/.0.9966
1 TrueUSD(TUSD) į PGK
K4.225584
1 TrueUSD(TUSD) į QAR
ر.ق3.627624
1 TrueUSD(TUSD) į RSD
дин.99.849354

Išsamesnei TrueUSD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TrueUSD

Kiek TrueUSD(TUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TUSD kaina USD valiuta yra 0.9966USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TUSD į USD kaina?
Dabartinė TUSD kaina USD valiuta yra $ 0.9966. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TrueUSD rinkos kapitalizacija?
TUSD rinkos kapitalizacija yra $ 492.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TUSD apyvartoje?
TUSD apyvartoje yra 494.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TUSD kaina?
TUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.364490032196045USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TUSD kaina?
TUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.917876956195USD.
Kokia yra TUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TUSD yra $ 46.70KUSD.
Ar TUSD kaina šiais metais kils?
TUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TrueUSD (TUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

