TrueUSD (TUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.9966. Per pastarąsias 24 valandas TUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9963 iki aukščiausios $ 0.997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUSD kaina yra $ 1.364490032196045, o žemiausia – $ 0.917876956195.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TrueUSD (TUSD) rinkos informacija
No.122
$ 492.83M
$ 492.83M$ 492.83M
$ 46.70K
$ 46.70K$ 46.70K
$ 492.83M
$ 492.83M$ 492.83M
494.52M
494.52M 494.52M
494,515,083
494,515,083 494,515,083
0.01%
2018-03-07 00:00:00
$ 1
$ 1$ 1
ETH
Dabartinė TrueUSD rinkos kapitalizacija yra $ 492.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.70K. TUSD apyvartoje yra 494.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 494515083. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 492.83M
TrueUSD (TUSD) kainos istorija USD
Stebėkite TrueUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0012
-0.13%
60 dienų
$ -0.0012
-0.13%
90 dienų
$ -0.0001
-0.02%
TrueUSD kainos pokytis šiandien
Šiandien TUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TrueUSD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012 (-0.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TrueUSD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-0.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TrueUSD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001 (-0.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TrueUSD (TUSD) pokyčius?
TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.
TrueUSD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TrueUSD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TUSDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TrueUSD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TrueUSD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TrueUSD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TrueUSD (TUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrueUSD (TUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrueUSD prognozes.
Supratimas apie TrueUSD (TUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TrueUSD (TUSD)
Ieškote, kaip nusipirkti TrueUSD? Viskas paprasta ir patogu! TrueUSD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.