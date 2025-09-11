Turtsat (TURT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001739. Per pastarąsias 24 valandas TURT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001668 iki aukščiausios $ 0.0002869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TURT kaina yra $ 0.10661127579585569, o žemiausia – $ 0.000116296811420314.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TURT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -39.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Turtsat (TURT) rinkos informacija
Dabartinė Turtsat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.98. TURT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 173.90K
Turtsat (TURT) kainos istorija USD
Stebėkite Turtsat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000112969
-39.37%
30 dienų
$ -0.0000214
-10.96%
60 dienų
$ -0.0000385
-18.13%
90 dienų
$ -0.0001501
-46.33%
Turtsat kainos pokytis šiandien
Šiandien TURT užfiksuotas $ -0.000112969 (-39.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Turtsat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000214 (-10.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Turtsat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TURT rodiklis pasikeitė $ -0.0000385 (-18.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Turtsat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001501 (-46.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Turtsat (TURT) pokyčius?
Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.
Turtsat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Turtsat (TURT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Turtsat (TURT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Turtsat prognozes.
Supratimas apie Turtsat (TURT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TURTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Turtsat (TURT)
