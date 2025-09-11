TUBES (TUBES) realiojo laiko kaina yra $ 0.0363. Per pastarąsias 24 valandas TUBES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0362 iki aukščiausios $ 0.0363 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUBES kaina yra $ 3.5120072983704493, o žemiausia – $ 0.09029889002106577.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUBES per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -62.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TUBES (TUBES) rinkos informacija
Dabartinė TUBES rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.01. TUBES apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 39000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M
TUBES (TUBES) kainos istorija USD
Stebėkite TUBES kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0517
-58.75%
60 dienų
$ -0.0587
-61.79%
90 dienų
$ -0.2641
-87.92%
TUBES kainos pokytis šiandien
Šiandien TUBES užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TUBES 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0517 (-58.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TUBES 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUBES rodiklis pasikeitė $ -0.0587 (-61.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TUBES 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2641 (-87.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TUBES (TUBES) pokyčius?
The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.
TUBES galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TUBES investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TUBES, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TUBES kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TUBES (TUBES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TUBES (TUBES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TUBES prognozes.
Supratimas apie TUBES (TUBES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUBESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TUBES (TUBES)
Ieškote, kaip nusipirkti TUBES? Viskas paprasta ir patogu! TUBES lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.