Trump404 (TRUMP404) realiojo laiko kaina yra $ 54.15. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 48.4 iki aukščiausios $ 64.84 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP404 kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP404 per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +9.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Trump404 (TRUMP404) rinkos informacija
--
----
$ 102.39K
$ 102.39K$ 102.39K
$ 541.50K
$ 541.50K$ 541.50K
--
----
10,000
10,000 10,000
ETH
Dabartinė Trump404 rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.39K. TRUMP404 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 541.50K
Trump404 (TRUMP404) kainos istorija USD
Stebėkite Trump404 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +4.6979
+9.50%
30 dienų
$ -13.38
-19.82%
60 dienų
$ -29.28
-35.10%
90 dienų
$ -63.25
-53.88%
Trump404 kainos pokytis šiandien
Šiandien TRUMP404 užfiksuotas $ +4.6979 (+9.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Trump404 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -13.38 (-19.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Trump404 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP404 rodiklis pasikeitė $ -29.28 (-35.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Trump404 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -63.25 (-53.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trump404 (TRUMP404) pokyčius?
Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
Trump404 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trump404 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trump404, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Trump404 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Trump404 (TRUMP404) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trump404 (TRUMP404) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trump404 prognozes.
Supratimas apie Trump404 (TRUMP404) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMP404išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Trump404 (TRUMP404)
Ieškote, kaip nusipirkti Trump404? Viskas paprasta ir patogu! Trump404 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.