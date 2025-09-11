Daugiau apie TRUMP404

Trump404 logotipas

Trump404 kaina(TRUMP404)

Trump404 (TRUMP404) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:37:32(UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) kainos informacija (USD)

Trump404 (TRUMP404) realiojo laiko kaina yra $ 54.15. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 48.4 iki aukščiausios $ 64.84 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP404 kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP404 per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +9.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trump404 (TRUMP404) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Trump404 rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.39K. TRUMP404 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 541.50K

Trump404 (TRUMP404) kainos istorija USD

Stebėkite Trump404 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +4.6979+9.50%
30 dienų$ -13.38-19.82%
60 dienų$ -29.28-35.10%
90 dienų$ -63.25-53.88%
Trump404 kainos pokytis šiandien

Šiandien TRUMP404 užfiksuotas $ +4.6979 (+9.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Trump404 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -13.38 (-19.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Trump404 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP404 rodiklis pasikeitė $ -29.28 (-35.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Trump404 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -63.25 (-53.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trump404 (TRUMP404) pokyčius?

Peržiūrėkite Trump404 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trump404 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRUMP404statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Trump404 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trump404, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Trump404 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trump404 (TRUMP404) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trump404 (TRUMP404) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trump404 prognozes.

Peržiūrėkite Trump404 kainos prognozę dabar!

Trump404 (TRUMP404) Tokenomika

Supratimas apie Trump404 (TRUMP404) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMP404išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Trump404 (TRUMP404)

Ieškote, kaip nusipirkti Trump404? Viskas paprasta ir patogu! Trump404 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trump404

Kiek Trump404(TRUMP404) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRUMP404 kaina USD valiuta yra 54.15USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRUMP404 į USD kaina?
Dabartinė TRUMP404 kaina USD valiuta yra $ 54.15. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trump404 rinkos kapitalizacija?
TRUMP404 rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRUMP404 apyvartoje?
TRUMP404 apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRUMP404 kaina?
TRUMP404 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRUMP404 kaina?
TRUMP404 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TRUMP404 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRUMP404 yra $ 102.39KUSD.
Ar TRUMP404 kaina šiais metais kils?
TRUMP404 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRUMP404 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:37:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

