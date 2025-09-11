TRUMP2024 (TRUMP2024) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000000031. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP2024 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000000025 iki aukščiausios $ 0.0000000000118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP2024 kaina yra $ 0.000000011661080388, o žemiausia – $ 0.000000000012831101.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP2024 per pastarąją valandą pasikeitė -18.43%, per 24 valandas – -73.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -85.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TRUMP2024 (TRUMP2024) rinkos informacija
No.7611
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 38.94
$ 38.94$ 38.94
$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K
0.00
0.00 0.00
771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000
771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000
0.00%
ETH
Dabartinė TRUMP2024 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.94. TRUMP2024 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 771946061400000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39K
TRUMP2024 (TRUMP2024) kainos istorija USD
Stebėkite TRUMP2024 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000008399
-73.04%
30 dienų
$ -0.0000000000249
-88.93%
60 dienų
$ -0.0000000000657
-95.50%
90 dienų
$ -0.0000000000847
-96.47%
TRUMP2024 kainos pokytis šiandien
Šiandien TRUMP2024 užfiksuotas $ -0.000000000008399 (-73.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TRUMP2024 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000000249 (-88.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TRUMP2024 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP2024 rodiklis pasikeitė $ -0.0000000000657 (-95.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TRUMP2024 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000000847 (-96.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRUMP2024 (TRUMP2024) pokyčius?
TRUMP2024 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRUMP2024 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRUMP2024, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TRUMP2024 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TRUMP2024 (TRUMP2024) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRUMP2024 (TRUMP2024) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRUMP2024 prognozes.
Supratimas apie TRUMP2024 (TRUMP2024) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMP2024išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TRUMP2024 (TRUMP2024)
Ieškote, kaip nusipirkti TRUMP2024? Viskas paprasta ir patogu! TRUMP2024 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.