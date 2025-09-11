Daugiau apie TRUMP2024

TRUMP2024 Kainos informacija

TRUMP2024 Oficiali svetainė

TRUMP2024 Tokenomika

TRUMP2024 Kainų prognozė

TRUMP2024 Istorija

TRUMP2024 pirkimo vadovas

TRUMP2024valiutų konverteris į dekretinę valiutą

TRUMP2024 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

TRUMP2024 logotipas

TRUMP2024 kaina(TRUMP2024)

1 TRUMP2024 į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000000031
$0.0000000000031$0.0000000000031
-73.04%1D
USD
TRUMP2024 (TRUMP2024) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:03:34(UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000000025
$ 0.0000000000025$ 0.0000000000025
24 val. žemiausia
$ 0.0000000000118
$ 0.0000000000118$ 0.0000000000118
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000000025
$ 0.0000000000025$ 0.0000000000025

$ 0.0000000000118
$ 0.0000000000118$ 0.0000000000118

$ 0.000000011661080388
$ 0.000000011661080388$ 0.000000011661080388

$ 0.000000000012831101
$ 0.000000000012831101$ 0.000000000012831101

-18.43%

-73.04%

-85.91%

-85.91%

TRUMP2024 (TRUMP2024) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000000031. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP2024 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000000025 iki aukščiausios $ 0.0000000000118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP2024 kaina yra $ 0.000000011661080388, o žemiausia – $ 0.000000000012831101.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP2024 per pastarąją valandą pasikeitė -18.43%, per 24 valandas – -73.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -85.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRUMP2024 (TRUMP2024) rinkos informacija

No.7611

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.94
$ 38.94$ 38.94

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

0.00
0.00 0.00

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

0.00%

ETH

Dabartinė TRUMP2024 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.94. TRUMP2024 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 771946061400000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39K

TRUMP2024 (TRUMP2024) kainos istorija USD

Stebėkite TRUMP2024 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000008399-73.04%
30 dienų$ -0.0000000000249-88.93%
60 dienų$ -0.0000000000657-95.50%
90 dienų$ -0.0000000000847-96.47%
TRUMP2024 kainos pokytis šiandien

Šiandien TRUMP2024 užfiksuotas $ -0.000000000008399 (-73.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRUMP2024 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000000249 (-88.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRUMP2024 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP2024 rodiklis pasikeitė $ -0.0000000000657 (-95.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRUMP2024 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000000847 (-96.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRUMP2024 (TRUMP2024) pokyčius?

Peržiūrėkite TRUMP2024 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRUMP2024 (TRUMP2024)

TRUMP2024 is a meme coin on Ethereum.

TRUMP2024 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRUMP2024 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRUMP2024statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRUMP2024 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRUMP2024, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRUMP2024 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRUMP2024 (TRUMP2024) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRUMP2024 (TRUMP2024) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRUMP2024 prognozes.

Peržiūrėkite TRUMP2024 kainos prognozę dabar!

TRUMP2024 (TRUMP2024) Tokenomika

Supratimas apie TRUMP2024 (TRUMP2024) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMP2024išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRUMP2024 (TRUMP2024)

Ieškote, kaip nusipirkti TRUMP2024? Viskas paprasta ir patogu! TRUMP2024 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRUMP2024 į vietos valiutas

1 TRUMP2024(TRUMP2024) į VND
0.0000000815765
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į AUD
A$0.000000000004681
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į GBP
0.000000000002263
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į EUR
0.000000000002635
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į USD
$0.0000000000031
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į MYR
RM0.000000000013082
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į TRY
0.000000000127999
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į JPY
¥0.0000000004557
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į ARS
ARS$0.00000000441595
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į RUB
0.000000000265484
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į INR
0.000000000273761
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į IDR
Rp0.000000050819664
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į KRW
0.000000004317525
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į PHP
0.000000000177227
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į EGP
￡E.0.000000000149296
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į BRL
R$0.00000000001674
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į CAD
C$0.000000000004278
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į BDT
0.00000000037758
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į NGN
0.000000004675699
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į COP
$0.000000012156836
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į ZAR
R.0.000000000054343
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į UAH
0.000000000127968
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į VES
Bs0.0000000004836
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į CLP
$0.0000000029791
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į PKR
Rs0.000000000880431
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į KZT
0.000000001671148
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į THB
฿0.000000000098642
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į TWD
NT$0.00000000009393
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į AED
د.إ0.000000000011377
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į CHF
Fr0.000000000002449
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į HKD
HK$0.000000000024118
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į AMD
֏0.000000001184541
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į MAD
.د.م0.000000000027993
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į MXN
$0.000000000057753
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į SAR
ريال0.000000000011625
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į PLN
0.000000000011284
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į RON
лв0.000000000013423
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į SEK
kr0.000000000028985
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į BGN
лв0.000000000005177
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į HUF
Ft0.000000001042716
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į CZK
0.000000000064728
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į KWD
د.ك0.0000000000009455
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į ILS
0.000000000010323
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į AOA
Kz0.000000002825867
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į BHD
.د.ب0.0000000000011687
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į BMD
$0.0000000000031
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į DKK
kr0.000000000019778
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į HNL
L0.000000000081251
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į MUR
0.000000000141236
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į NAD
$0.000000000054498
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į NOK
kr0.000000000030783
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į NZD
$0.000000000005208
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į PAB
B/.0.0000000000031
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į PGK
K0.000000000013144
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į QAR
ر.ق0.000000000011284
1 TRUMP2024(TRUMP2024) į RSD
дин.0.000000000310589

TRUMP2024 išteklius

Išsamesnei TRUMP2024 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali TRUMP2024 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRUMP2024

Kiek TRUMP2024(TRUMP2024) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRUMP2024 kaina USD valiuta yra 0.0000000000031USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRUMP2024 į USD kaina?
Dabartinė TRUMP2024 kaina USD valiuta yra $ 0.0000000000031. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRUMP2024 rinkos kapitalizacija?
TRUMP2024 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRUMP2024 apyvartoje?
TRUMP2024 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRUMP2024 kaina?
TRUMP2024 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000011661080388USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRUMP2024 kaina?
TRUMP2024 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000012831101USD.
Kokia yra TRUMP2024 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRUMP2024 yra $ 38.94USD.
Ar TRUMP2024 kaina šiais metais kils?
TRUMP2024 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRUMP2024 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:03:34(UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TRUMP2024-į-USD skaičiuoklė

Suma

TRUMP2024
TRUMP2024
USD
USD

1 TRUMP2024 = 0 USD

Prekiauti TRUMP2024

TRUMP2024USDT
$0.0000000000031
$0.0000000000031$0.0000000000031
-73.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis