TRUF.Network logotipas

TRUF.Network kaina(TRUF)

1 TRUF į USD – tiesioginė kaina:

$0.0229
$0.0229$0.0229
-0.21%1D
USD
TRUF.Network (TRUF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:37(UTC+8)

TRUF.Network (TRUF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24 val. žemiausia
$ 0.02469
$ 0.02469$ 0.02469
24 val. aukščiausia

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.02469
$ 0.02469$ 0.02469

$ 2.270659390167043
$ 2.270659390167043$ 2.270659390167043

$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174

+0.61%

-0.21%

-3.10%

-3.10%

TRUF.Network (TRUF) realiojo laiko kaina yra $ 0.02289. Per pastarąsias 24 valandas TRUF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.022 iki aukščiausios $ 0.02469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUF kaina yra $ 2.270659390167043, o žemiausia – $ 0.011471080997112174.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUF per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRUF.Network (TRUF) rinkos informacija

No.1208

$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M

$ 71.43K
$ 71.43K$ 71.43K

$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M

387.55M
387.55M 387.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.75%

ETH

Dabartinė TRUF.Network rinkos kapitalizacija yra $ 8.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.43K. TRUF apyvartoje yra 387.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.89M

TRUF.Network (TRUF) kainos istorija USD

Stebėkite TRUF.Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000482-0.21%
30 dienų$ +0.00065+2.92%
60 dienų$ +0.00129+5.97%
90 dienų$ -0.0021-8.41%
TRUF.Network kainos pokytis šiandien

Šiandien TRUF užfiksuotas $ -0.0000482 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRUF.Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00065 (+2.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRUF.Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUF rodiklis pasikeitė $ +0.00129 (+5.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRUF.Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0021 (-8.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRUF.Network (TRUF) pokyčius?

Peržiūrėkite TRUF.Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRUF.Network (TRUF)

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

TRUF.Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRUF.Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRUFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRUF.Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRUF.Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRUF.Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRUF.Network (TRUF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRUF.Network (TRUF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRUF.Network prognozes.

Peržiūrėkite TRUF.Network kainos prognozę dabar!

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika

Supratimas apie TRUF.Network (TRUF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRUF.Network (TRUF)

Ieškote, kaip nusipirkti TRUF.Network? Viskas paprasta ir patogu! TRUF.Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRUF į vietos valiutas

TRUF.Network išteklius

Išsamesnei TRUF.Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TRUF.Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRUF.Network

Kiek TRUF.Network(TRUF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRUF kaina USD valiuta yra 0.02289USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRUF į USD kaina?
Dabartinė TRUF kaina USD valiuta yra $ 0.02289. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRUF.Network rinkos kapitalizacija?
TRUF rinkos kapitalizacija yra $ 8.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRUF apyvartoje?
TRUF apyvartoje yra 387.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRUF kaina?
TRUF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.270659390167043USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRUF kaina?
TRUF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011471080997112174USD.
Kokia yra TRUF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRUF yra $ 71.43KUSD.
Ar TRUF kaina šiais metais kils?
TRUF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRUF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

