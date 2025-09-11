Tri Sigma (TRISIG) realiojo laiko kaina yra $ 0.000575. Per pastarąsias 24 valandas TRISIG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000468 iki aukščiausios $ 0.000575 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRISIG kaina yra $ 0.09539277601745644, o žemiausia – $ 0.000130744931900812.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRISIG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +20.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tri Sigma (TRISIG) rinkos informacija
Dabartinė Tri Sigma rinkos kapitalizacija yra $ 574.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 994.23. TRISIG apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999946805. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 574.97K
Tri Sigma (TRISIG) kainos istorija USD
Stebėkite Tri Sigma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00009599
+20.04%
30 dienų
$ -0.000267
-31.72%
60 dienų
$ -0.000938
-62.00%
90 dienų
$ -0.001205
-67.70%
Tri Sigma kainos pokytis šiandien
Šiandien TRISIG užfiksuotas $ +0.00009599 (+20.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tri Sigma 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000267 (-31.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tri Sigma 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRISIG rodiklis pasikeitė $ -0.000938 (-62.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tri Sigma 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001205 (-67.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tri Sigma (TRISIG) pokyčius?
Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.
Tri Sigma galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tri Sigma investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tri Sigma, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tri Sigma kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tri Sigma (TRISIG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tri Sigma (TRISIG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tri Sigma prognozes.
Supratimas apie Tri Sigma (TRISIG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRISIGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tri Sigma (TRISIG)
Ieškote, kaip nusipirkti Tri Sigma? Viskas paprasta ir patogu! Tri Sigma lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
