Tren Finance kaina(TREN)

1 TREN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000883
$0.0000883$0.0000883
-31.23%1D
USD
Tren Finance (TREN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 11:29:45(UTC+8)

Tren Finance (TREN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000877
$ 0.0000877$ 0.0000877
24 val. žemiausia
$ 0.0001337
$ 0.0001337$ 0.0001337
24 val. aukščiausia

$ 0.0000877
$ 0.0000877$ 0.0000877

$ 0.0001337
$ 0.0001337$ 0.0001337

--
----

--
----

-0.12%

-31.23%

-41.31%

-41.31%

Tren Finance (TREN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000881. Per pastarąsias 24 valandas TREN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000877 iki aukščiausios $ 0.0001337 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREN per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -31.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tren Finance (TREN) rinkos informacija

--
----

$ 52.34K
$ 52.34K$ 52.34K

$ 88.10K
$ 88.10K$ 88.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Dabartinė Tren Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.34K. TREN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.10K

Tren Finance (TREN) kainos istorija USD

Stebėkite Tren Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000040099-31.23%
30 dienų$ -0.0001005-53.29%
60 dienų$ -0.0050519-98.29%
90 dienų$ -0.0049119-98.24%
Tren Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien TREN užfiksuotas $ -0.000040099 (-31.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tren Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001005 (-53.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tren Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TREN rodiklis pasikeitė $ -0.0050519 (-98.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tren Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0049119 (-98.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tren Finance (TREN) pokyčius?

Peržiūrėkite Tren Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tren Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tren Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tren Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tren Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tren Finance (TREN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tren Finance (TREN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tren Finance prognozes.

Peržiūrėkite Tren Finance kainos prognozę dabar!

Tren Finance (TREN) Tokenomika

Supratimas apie Tren Finance (TREN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tren Finance (TREN)

Ieškote, kaip nusipirkti Tren Finance? Viskas paprasta ir patogu! Tren Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TREN į vietos valiutas

1 Tren Finance(TREN) į VND
2.3183515
1 Tren Finance(TREN) į AUD
A$0.00013215
1 Tren Finance(TREN) į GBP
0.000064313
1 Tren Finance(TREN) į EUR
0.000074885
1 Tren Finance(TREN) į USD
$0.0000881
1 Tren Finance(TREN) į MYR
RM0.000370901
1 Tren Finance(TREN) į TRY
0.003642054
1 Tren Finance(TREN) į JPY
¥0.0129507
1 Tren Finance(TREN) į ARS
ARS$0.126217346
1 Tren Finance(TREN) į RUB
0.007443569
1 Tren Finance(TREN) į INR
0.007785397
1 Tren Finance(TREN) į IDR
Rp1.444262064
1 Tren Finance(TREN) į KRW
0.122360328
1 Tren Finance(TREN) į PHP
0.005031391
1 Tren Finance(TREN) į EGP
￡E.0.004248182
1 Tren Finance(TREN) į BRL
R$0.000473978
1 Tren Finance(TREN) į CAD
C$0.000121578
1 Tren Finance(TREN) į BDT
0.010674196
1 Tren Finance(TREN) į NGN
0.13228215
1 Tren Finance(TREN) į COP
$0.344140625
1 Tren Finance(TREN) į ZAR
R.0.001529416
1 Tren Finance(TREN) į UAH
0.003625315
1 Tren Finance(TREN) į VES
Bs0.0138317
1 Tren Finance(TREN) į CLP
$0.0837831
1 Tren Finance(TREN) į PKR
Rs0.024900584
1 Tren Finance(TREN) į KZT
0.047288556
1 Tren Finance(TREN) į THB
฿0.002789246
1 Tren Finance(TREN) į TWD
NT$0.002664144
1 Tren Finance(TREN) į AED
د.إ0.000323327
1 Tren Finance(TREN) į CHF
Fr0.000069599
1 Tren Finance(TREN) į HKD
HK$0.000685418
1 Tren Finance(TREN) į AMD
֏0.03354848
1 Tren Finance(TREN) į MAD
.د.م0.000792019
1 Tren Finance(TREN) į MXN
$0.001628969
1 Tren Finance(TREN) į SAR
ريال0.000330375
1 Tren Finance(TREN) į PLN
0.000318922
1 Tren Finance(TREN) į RON
лв0.000380592
1 Tren Finance(TREN) į SEK
kr0.000820211
1 Tren Finance(TREN) į BGN
лв0.000146246
1 Tren Finance(TREN) į HUF
Ft0.029405137
1 Tren Finance(TREN) į CZK
0.001829837
1 Tren Finance(TREN) į KWD
د.ك0.0000268705
1 Tren Finance(TREN) į ILS
0.000292492
1 Tren Finance(TREN) į AOA
Kz0.080603571
1 Tren Finance(TREN) į BHD
.د.ب0.0000332137
1 Tren Finance(TREN) į BMD
$0.0000881
1 Tren Finance(TREN) į DKK
kr0.000560316
1 Tren Finance(TREN) į HNL
L0.002297648
1 Tren Finance(TREN) į MUR
0.004013836
1 Tren Finance(TREN) į NAD
$0.001539107
1 Tren Finance(TREN) į NOK
kr0.000869547
1 Tren Finance(TREN) į NZD
$0.000147127
1 Tren Finance(TREN) į PAB
B/.0.0000881
1 Tren Finance(TREN) į PGK
K0.000371782
1 Tren Finance(TREN) į QAR
ر.ق0.000318922
1 Tren Finance(TREN) į RSD
дин.0.008802952

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tren Finance

Kiek Tren Finance(TREN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TREN kaina USD valiuta yra 0.0000881USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TREN į USD kaina?
Dabartinė TREN kaina USD valiuta yra $ 0.0000881. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tren Finance rinkos kapitalizacija?
TREN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TREN apyvartoje?
TREN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TREN kaina?
TREN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TREN kaina?
TREN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TREN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TREN yra $ 52.34KUSD.
Ar TREN kaina šiais metais kils?
TREN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TREN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 11:29:45(UTC+8)

