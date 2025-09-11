Daugiau apie TREMP

TREMP Kainos informacija

TREMP Oficiali svetainė

TREMP Tokenomika

TREMP Kainų prognozė

TREMP Istorija

TREMP pirkimo vadovas

TREMPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TREMP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Doland Tremp logotipas

Doland Tremp kaina(TREMP)

1 TREMP į USD – tiesioginė kaina:

$0.01794
$0.01794$0.01794
+3.34%1D
USD
Doland Tremp (TREMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:44(UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508
24 val. žemiausia
$ 0.01827
$ 0.01827$ 0.01827
24 val. aukščiausia

$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508

$ 0.01827
$ 0.01827$ 0.01827

$ 1.6485200334426382
$ 1.6485200334426382$ 1.6485200334426382

$ 0.000054695491348225
$ 0.000054695491348225$ 0.000054695491348225

+1.47%

+3.34%

-1.70%

-1.70%

Doland Tremp (TREMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01794. Per pastarąsias 24 valandas TREMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01508 iki aukščiausios $ 0.01827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREMP kaina yra $ 1.6485200334426382, o žemiausia – $ 0.000054695491348225.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREMP per pastarąją valandą pasikeitė +1.47%, per 24 valandas – +3.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doland Tremp (TREMP) rinkos informacija

No.3765

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.64K
$ 58.64K$ 58.64K

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

0.00
0.00 0.00

99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08

SOL

Dabartinė Doland Tremp rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.64K. TREMP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 99999138.08. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.79M

Doland Tremp (TREMP) kainos istorija USD

Stebėkite Doland Tremp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005798+3.34%
30 dienų$ +0.0004+2.28%
60 dienų$ -0.00234-11.54%
90 dienų$ -0.00538-23.08%
Doland Tremp kainos pokytis šiandien

Šiandien TREMP užfiksuotas $ +0.0005798 (+3.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Doland Tremp 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0004 (+2.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Doland Tremp 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TREMP rodiklis pasikeitė $ -0.00234 (-11.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Doland Tremp 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00538 (-23.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doland Tremp (TREMP) pokyčius?

Peržiūrėkite Doland Tremp kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Doland Tremp (TREMP)

TREMP is a meme coin.

Doland Tremp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doland Tremp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TREMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doland Tremp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doland Tremp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Doland Tremp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doland Tremp (TREMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doland Tremp (TREMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doland Tremp prognozes.

Peržiūrėkite Doland Tremp kainos prognozę dabar!

Doland Tremp (TREMP) Tokenomika

Supratimas apie Doland Tremp (TREMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TREMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Doland Tremp (TREMP)

Ieškote, kaip nusipirkti Doland Tremp? Viskas paprasta ir patogu! Doland Tremp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TREMP į vietos valiutas

1 Doland Tremp(TREMP) į VND
472.0911
1 Doland Tremp(TREMP) į AUD
A$0.0270894
1 Doland Tremp(TREMP) į GBP
0.0130962
1 Doland Tremp(TREMP) į EUR
0.015249
1 Doland Tremp(TREMP) į USD
$0.01794
1 Doland Tremp(TREMP) į MYR
RM0.0757068
1 Doland Tremp(TREMP) į TRY
0.7405632
1 Doland Tremp(TREMP) į JPY
¥2.63718
1 Doland Tremp(TREMP) į ARS
ARS$25.55553
1 Doland Tremp(TREMP) į RUB
1.51593
1 Doland Tremp(TREMP) į INR
1.5812316
1 Doland Tremp(TREMP) į IDR
Rp294.0983136
1 Doland Tremp(TREMP) į KRW
24.9165072
1 Doland Tremp(TREMP) į PHP
1.0250916
1 Doland Tremp(TREMP) į EGP
￡E.0.8636316
1 Doland Tremp(TREMP) į BRL
R$0.096876
1 Doland Tremp(TREMP) į CAD
C$0.0247572
1 Doland Tremp(TREMP) į BDT
2.185092
1 Doland Tremp(TREMP) į NGN
27.0587226
1 Doland Tremp(TREMP) į COP
$70.3527864
1 Doland Tremp(TREMP) į ZAR
R.0.3137706
1 Doland Tremp(TREMP) į UAH
0.7405632
1 Doland Tremp(TREMP) į VES
Bs2.79864
1 Doland Tremp(TREMP) į CLP
$17.24034
1 Doland Tremp(TREMP) į PKR
Rs5.0951394
1 Doland Tremp(TREMP) į KZT
9.6710952
1 Doland Tremp(TREMP) į THB
฿0.5701332
1 Doland Tremp(TREMP) į TWD
NT$0.544479
1 Doland Tremp(TREMP) į AED
د.إ0.0658398
1 Doland Tremp(TREMP) į CHF
Fr0.0141726
1 Doland Tremp(TREMP) į HKD
HK$0.1395732
1 Doland Tremp(TREMP) į AMD
֏6.8550534
1 Doland Tremp(TREMP) į MAD
.د.م0.1619982
1 Doland Tremp(TREMP) į MXN
$0.3335046
1 Doland Tremp(TREMP) į SAR
ريال0.067275
1 Doland Tremp(TREMP) į PLN
0.0653016
1 Doland Tremp(TREMP) į RON
лв0.0776802
1 Doland Tremp(TREMP) į SEK
kr0.167739
1 Doland Tremp(TREMP) į BGN
лв0.0299598
1 Doland Tremp(TREMP) į HUF
Ft6.0301722
1 Doland Tremp(TREMP) į CZK
0.3742284
1 Doland Tremp(TREMP) į KWD
د.ك0.0054717
1 Doland Tremp(TREMP) į ILS
0.0595608
1 Doland Tremp(TREMP) į AOA
Kz16.4134854
1 Doland Tremp(TREMP) į BHD
.د.ب0.00676338
1 Doland Tremp(TREMP) į BMD
$0.01794
1 Doland Tremp(TREMP) į DKK
kr0.1144572
1 Doland Tremp(TREMP) į HNL
L0.4702074
1 Doland Tremp(TREMP) į MUR
0.81627
1 Doland Tremp(TREMP) į NAD
$0.3153852
1 Doland Tremp(TREMP) į NOK
kr0.1781442
1 Doland Tremp(TREMP) į NZD
$0.0301392
1 Doland Tremp(TREMP) į PAB
B/.0.01794
1 Doland Tremp(TREMP) į PGK
K0.0760656
1 Doland Tremp(TREMP) į QAR
ر.ق0.0653016
1 Doland Tremp(TREMP) į RSD
дин.1.7968704

Doland Tremp išteklius

Išsamesnei Doland Tremp analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Doland Tremp svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doland Tremp

Kiek Doland Tremp(TREMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TREMP kaina USD valiuta yra 0.01794USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TREMP į USD kaina?
Dabartinė TREMP kaina USD valiuta yra $ 0.01794. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doland Tremp rinkos kapitalizacija?
TREMP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TREMP apyvartoje?
TREMP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TREMP kaina?
TREMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6485200334426382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TREMP kaina?
TREMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000054695491348225USD.
Kokia yra TREMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TREMP yra $ 58.64KUSD.
Ar TREMP kaina šiais metais kils?
TREMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TREMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:44(UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TREMP-į-USD skaičiuoklė

Suma

TREMP
TREMP
USD
USD

1 TREMP = 0.01794 USD

Prekiauti TREMP

TREMPUSDT
$0.01794
$0.01794$0.01794
+2.74%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis