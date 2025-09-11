Doland Tremp (TREMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01794. Per pastarąsias 24 valandas TREMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01508 iki aukščiausios $ 0.01827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREMP kaina yra $ 1.6485200334426382, o žemiausia – $ 0.000054695491348225.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREMP per pastarąją valandą pasikeitė +1.47%, per 24 valandas – +3.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Doland Tremp (TREMP) rinkos informacija
No.3765
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.64K
$ 58.64K$ 58.64K
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
0.00
0.00 0.00
99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08
SOL
Dabartinė Doland Tremp rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.64K. TREMP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 99999138.08. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.79M
Doland Tremp (TREMP) kainos istorija USD
Stebėkite Doland Tremp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005798
+3.34%
30 dienų
$ +0.0004
+2.28%
60 dienų
$ -0.00234
-11.54%
90 dienų
$ -0.00538
-23.08%
Doland Tremp kainos pokytis šiandien
Šiandien TREMP užfiksuotas $ +0.0005798 (+3.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Doland Tremp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0004 (+2.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Doland Tremp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TREMP rodiklis pasikeitė $ -0.00234 (-11.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Doland Tremp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00538 (-23.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doland Tremp (TREMP) pokyčius?
Doland Tremp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doland Tremp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TREMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doland Tremp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doland Tremp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Doland Tremp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Doland Tremp (TREMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doland Tremp (TREMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doland Tremp prognozes.
Supratimas apie Doland Tremp (TREMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TREMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Doland Tremp (TREMP)
Ieškote, kaip nusipirkti Doland Tremp? Viskas paprasta ir patogu! Doland Tremp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.