TRAVA.FINANCE logotipas

TRAVA.FINANCE kaina(TRAVA)

1 TRAVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001078
$0.0001078$0.0001078
-0.82%1D
USD
TRAVA.FINANCE (TRAVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:22(UTC+8)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001053
$ 0.0001053$ 0.0001053
24 val. žemiausia
$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011
24 val. aukščiausia

$ 0.0001053
$ 0.0001053$ 0.0001053

$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011

$ 0.04662123961816
$ 0.04662123961816$ 0.04662123961816

$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042

+0.65%

-0.82%

-2.36%

-2.36%

TRAVA.FINANCE (TRAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001078. Per pastarąsias 24 valandas TRAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001053 iki aukščiausios $ 0.00011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRAVA kaina yra $ 0.04662123961816, o žemiausia – $ 0.000077126931078042.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) rinkos informacija

No.2508

$ 454.51K
$ 454.51K$ 454.51K

$ 48.64K
$ 48.64K$ 48.64K

$ 539.00K
$ 539.00K$ 539.00K

4.22B
4.22B 4.22B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,745,402,992.914396
4,745,402,992.914396 4,745,402,992.914396

84.32%

BSC

Dabartinė TRAVA.FINANCE rinkos kapitalizacija yra $ 454.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.64K. TRAVA apyvartoje yra 4.22B vienetų, o bendras kiekis siekia 4745402992.914396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.00K

TRAVA.FINANCE (TRAVA) kainos istorija USD

Stebėkite TRAVA.FINANCE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000891-0.82%
30 dienų$ +0.0000065+6.41%
60 dienų$ +0.0000269+33.25%
90 dienų$ +0.0000269+33.25%
TRAVA.FINANCE kainos pokytis šiandien

Šiandien TRAVA užfiksuotas $ -0.000000891 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRAVA.FINANCE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000065 (+6.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRAVA.FINANCE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRAVA rodiklis pasikeitė $ +0.0000269 (+33.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRAVA.FINANCE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000269 (+33.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRAVA.FINANCE (TRAVA) pokyčius?

Peržiūrėkite TRAVA.FINANCE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRAVA.FINANCE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRAVA.FINANCE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRAVA.FINANCE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRAVA.FINANCE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRAVA.FINANCE (TRAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRAVA.FINANCE (TRAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRAVA.FINANCE prognozes.

Peržiūrėkite TRAVA.FINANCE kainos prognozę dabar!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika

Supratimas apie TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Ieškote, kaip nusipirkti TRAVA.FINANCE? Viskas paprasta ir patogu! TRAVA.FINANCE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRAVA į vietos valiutas

1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į VND
2.836757
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į AUD
A$0.000162778
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į GBP
0.000078694
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į EUR
0.00009163
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į USD
$0.0001078
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į MYR
RM0.000454916
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į TRY
0.004449984
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į JPY
¥0.0158466
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į ARS
ARS$0.1535611
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į RUB
0.0091091
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į INR
0.009501492
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į IDR
Rp1.767212832
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į KRW
0.149721264
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į PHP
0.006159692
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į EGP
￡E.0.005189492
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į BRL
R$0.00058212
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į CAD
C$0.000148764
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į BDT
0.01313004
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į NGN
0.162593662
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į COP
$0.422744168
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į ZAR
R.0.001885422
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į UAH
0.004449984
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į VES
Bs0.0168168
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į CLP
$0.1035958
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į PKR
Rs0.030616278
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į KZT
0.058112824
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į THB
฿0.003425884
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į TWD
NT$0.00327173
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į AED
د.إ0.000395626
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į CHF
Fr0.000085162
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į HKD
HK$0.000838684
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į AMD
֏0.041191458
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į MAD
.د.م0.000973434
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į MXN
$0.002004002
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į SAR
ريال0.00040425
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į PLN
0.000392392
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į RON
лв0.000466774
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į SEK
kr0.00100793
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į BGN
лв0.000180026
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į HUF
Ft0.036234814
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į CZK
0.002248708
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į KWD
د.ك0.000032879
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į ILS
0.000357896
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į AOA
Kz0.098627298
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į BHD
.د.ب0.0000406406
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į BMD
$0.0001078
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į DKK
kr0.000687764
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į HNL
L0.002825438
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į MUR
0.0049049
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į NAD
$0.001895124
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į NOK
kr0.001070454
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į NZD
$0.000181104
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į PAB
B/.0.0001078
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į PGK
K0.000457072
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į QAR
ر.ق0.000392392
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) į RSD
дин.0.010797248

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRAVA.FINANCE

Kiek TRAVA.FINANCE(TRAVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRAVA kaina USD valiuta yra 0.0001078USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRAVA į USD kaina?
Dabartinė TRAVA kaina USD valiuta yra $ 0.0001078. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRAVA.FINANCE rinkos kapitalizacija?
TRAVA rinkos kapitalizacija yra $ 454.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRAVA apyvartoje?
TRAVA apyvartoje yra 4.22BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRAVA kaina?
TRAVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04662123961816USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRAVA kaina?
TRAVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000077126931078042USD.
Kokia yra TRAVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRAVA yra $ 48.64KUSD.
Ar TRAVA kaina šiais metais kils?
TRAVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRAVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:22(UTC+8)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
