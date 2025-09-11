TRAVA.FINANCE (TRAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001078. Per pastarąsias 24 valandas TRAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001053 iki aukščiausios $ 0.00011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRAVA kaina yra $ 0.04662123961816, o žemiausia – $ 0.000077126931078042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TRAVA.FINANCE (TRAVA) rinkos informacija
Dabartinė TRAVA.FINANCE rinkos kapitalizacija yra $ 454.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.64K. TRAVA apyvartoje yra 4.22B vienetų, o bendras kiekis siekia 4745402992.914396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.00K
TRAVA.FINANCE (TRAVA) kainos istorija USD
Stebėkite TRAVA.FINANCE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000891
-0.82%
30 dienų
$ +0.0000065
+6.41%
60 dienų
$ +0.0000269
+33.25%
90 dienų
$ +0.0000269
+33.25%
TRAVA.FINANCE kainos pokytis šiandien
Šiandien TRAVA užfiksuotas $ -0.000000891 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TRAVA.FINANCE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000065 (+6.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TRAVA.FINANCE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRAVA rodiklis pasikeitė $ +0.0000269 (+33.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TRAVA.FINANCE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000269 (+33.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRAVA.FINANCE (TRAVA) pokyčius?
TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.
TRAVA.FINANCE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TRAVA.FINANCE (TRAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRAVA.FINANCE (TRAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRAVA.FINANCE prognozes.
Supratimas apie TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TRAVA.FINANCE (TRAVA)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.