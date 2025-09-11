Token Metrics AI (TMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004476. Per pastarąsias 24 valandas TMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004326 iki aukščiausios $ 0.000467 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TMAI kaina yra $ 0.6641840061002573, o žemiausia – $ 0.000380880671600426.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TMAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Token Metrics AI (TMAI) rinkos informacija
Dabartinė Token Metrics AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.68K. TMAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.48M
Token Metrics AI (TMAI) kainos istorija USD
Stebėkite Token Metrics AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000007871
+1.79%
30 dienų
$ -0.0001119
-20.00%
60 dienų
$ -0.0003948
-46.87%
90 dienų
$ -0.000743
-62.41%
Token Metrics AI kainos pokytis šiandien
Šiandien TMAI užfiksuotas $ +0.000007871 (+1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Token Metrics AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001119 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Token Metrics AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TMAI rodiklis pasikeitė $ -0.0003948 (-46.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Token Metrics AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000743 (-62.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Token Metrics AI (TMAI) pokyčius?
Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.
Token Metrics AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Token Metrics AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TMAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Token Metrics AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Token Metrics AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Token Metrics AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Token Metrics AI (TMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Token Metrics AI (TMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Token Metrics AI prognozes.
Supratimas apie Token Metrics AI (TMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Token Metrics AI (TMAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Token Metrics AI? Viskas paprasta ir patogu! Token Metrics AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.