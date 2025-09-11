Daugiau apie TMAI

Token Metrics AI kaina(TMAI)

$0.0004476
$0.0004476$0.0004476
+1.79%1D
Token Metrics AI (TMAI) kainos grafikas realiu laiku
Token Metrics AI (TMAI) kainos informacija (USD)

$ 0.0004326
$ 0.0004326$ 0.0004326
$ 0.000467
$ 0.000467$ 0.000467
$ 0.0004326
$ 0.0004326$ 0.0004326

$ 0.000467
$ 0.000467$ 0.000467

$ 0.6641840061002573
$ 0.6641840061002573$ 0.6641840061002573

$ 0.000380880671600426
$ 0.000380880671600426$ 0.000380880671600426

0.00%

+1.79%

-8.10%

-8.10%

Token Metrics AI (TMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004476. Per pastarąsias 24 valandas TMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004326 iki aukščiausios $ 0.000467 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TMAI kaina yra $ 0.6641840061002573, o žemiausia – $ 0.000380880671600426.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TMAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Token Metrics AI (TMAI) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė Token Metrics AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.68K. TMAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.48M

Token Metrics AI (TMAI) kainos istorija USD

Stebėkite Token Metrics AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000007871+1.79%
30 dienų$ -0.0001119-20.00%
60 dienų$ -0.0003948-46.87%
90 dienų$ -0.000743-62.41%
Token Metrics AI kainos pokytis šiandien

Šiandien TMAI užfiksuotas $ +0.000007871 (+1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Token Metrics AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001119 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Token Metrics AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TMAI rodiklis pasikeitė $ -0.0003948 (-46.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Token Metrics AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000743 (-62.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Token Metrics AI (TMAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Token Metrics AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Token Metrics AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti TMAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Token Metrics AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Token Metrics AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Token Metrics AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Token Metrics AI (TMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Token Metrics AI (TMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Token Metrics AI prognozes.

Peržiūrėkite Token Metrics AI kainos prognozę dabar!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomika

Supratimas apie Token Metrics AI (TMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Token Metrics AI (TMAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Token Metrics AI? Viskas paprasta ir patogu! Token Metrics AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TMAI į vietos valiutas

Išsamesnei Token Metrics AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Token Metrics AI

Kiek Token Metrics AI(TMAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TMAI kaina USD valiuta yra 0.0004476USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TMAI į USD kaina?
Dabartinė TMAI kaina USD valiuta yra $ 0.0004476. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Token Metrics AI rinkos kapitalizacija?
TMAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TMAI apyvartoje?
TMAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TMAI kaina?
TMAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6641840061002573USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TMAI kaina?
TMAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000380880671600426USD.
Kokia yra TMAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TMAI yra $ 6.68KUSD.
Ar TMAI kaina šiais metais kils?
TMAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TMAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:15:30(UTC+8)

LaikasTipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų

1 TMAI = 0.0004476 USD

